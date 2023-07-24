Автоюрист оценил идею о введении номерных знаков для электросамокатов
Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутатов от фракции ЛДПР о введении новых правил для пилотов электросамокатов и других средств индивидуального передвижения на автономной тяге.
Ранее парламентарии предложили присваивать номерные знаки средствам индивидуального передвижения, включая электросамокаты и моноколеса, а также ввести презумпцию виновности водителя самоката при любом столкновении с пешеходом на тротуаре или "зебре".
Эксперт поддержал инициативу депутатов о выдаче номеров для средств индивидуальной мобильности (СИМ), отметив, что соответствующими вопросами должны заниматься в отделениях Многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ), а не в ГИБДД.
Мы уже давно говорим о том, что средства индивидуальной мобильности надо ставить на учет. И вроде как договорились о том, что это будут делать в МФЦ. Чтобы не было очередей и других неудобств, райдер смог бы подавать соответствующее заявление через портал "Госуслуги" - и в течение недели ему бы ставили транспортное средство на учет.Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт, автоюрист
Многие самокатчики, ставшие виновниками столкновения с пешеходами, пытаются покинуть место происшествия неопознанными, отметил специалист.
"Чтобы этого не происходило, необходимо введение знаков идентификации для средств индивидуальной мобильности, то есть номерных знаков", — сказал он.
Славнов подчеркнул, что в настоящее время электросамокаты ряда сервисов, сдающих их в аренду, уже имеют индивидуальные номера.
"У частников тоже должен быть такой номер. Должна быть возможность найти и идентифицировать любого пилота, который совершил наезд на пешехода, порвал тому одежду, обрызгал, пролетел с дикой скоростью и так далее", — заявил эксперт.
Вместе с тем автоюрист высказался о предложении депутатов принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда или другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 км/ч.
"Существует 49 статья Конституции РФ [ей предусмотрено, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда - прим. ред.]. И Конституция - это очень важный документ. Его хотят переписать из-за средств индивидуальной мобильности? Думаю, такое невозможно.
Кроме того, бывает и так, что виновниками ДТП с участием СИМ становятся сами пешеходы. Я порой встречаю не очень умных людей, которые, видя приближающегося человека на самокате, говорят: "Чего это он едет, а я иду пешком? Сейчас выставлю локоть - и он упадет". Конечно, такое поведение ненормально. При этом сейчас могут принять такой закон, что виновником в подобной ситуации может начать считаться самокатчик. Поучается, что будут обвинять невиновного? Каждый случай индивидуален, каждый случай нужно рассматривать отдельно", — сказал эксперт.
Автоюрист посоветовал пользующимся средствами индивидуальной мобильности гражданам всегда надевать шлемы, а также крепить к ним небольшие камеры или видеорегистаторы с целью профилактики правонарушений на дорогах.
"Благодаря этим маленьким камерам можно будет посмотреть видеозапись инцидента и разобраться, кто стал его виновником - райдер, который управлял электросамокатом, или недалекий пешеход, который выставил локоть, толкнул его ногой или сделал что-то подобное", — сказал специалист, объяснив увеличение числа ДТП с участием электросамокатов растущей популярностью средств индивидуальной мобильности среди жителей российских городов.
В ГИБДД ранее заявили о необходимости скорректировать правила дорожного движения (ПДД) в части катания на электросамокатах вдвоем.