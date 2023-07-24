Автоюрист оценил идею о введении номерных знаков для электросамокатов

"Существует 49 статья Конституции РФ [ей предусмотрено, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда - прим. ред.]. И Конституция - это очень важный документ. Его хотят переписать из-за средств индивидуальной мобильности? Думаю, такое невозможно.



Кроме того, бывает и так, что виновниками ДТП с участием СИМ становятся сами пешеходы. Я порой встречаю не очень умных людей, которые, видя приближающегося человека на самокате, говорят: "Чего это он едет, а я иду пешком? Сейчас выставлю локоть - и он упадет". Конечно, такое поведение ненормально. При этом сейчас могут принять такой закон, что виновником в подобной ситуации может начать считаться самокатчик. Поучается, что будут обвинять невиновного? Каждый случай индивидуален, каждый случай нужно рассматривать отдельно", — сказал эксперт.