Почему молодые водители не могут оформить ОСАГО онлайн

Водители, стаж и возраст которых, по мнению страховых компаний, недостаточен для безаварийной езды, все чаще сталкиваются с дискриминацией при оформлении полисов ОСАГО в дистанционном формате.

Несмотря на то что ОСАГО является обязательным видом страхования и отказ от заключения договора является нарушением Закона об ОСАГО, страховые компании, как правило, не хотят иметь дело с потенциально убыточными клиентами. К таким, в том числе, они относят водителей до 22 лет со стажем вождения до трех лет.

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Мы попытались оформить ОСАГО на молодого человека в возрасте 19 лет со стажем безаварийного вождения один год. Результат можно увидеть на фотографии – все страховые компании дружно отказали. «Не пройдена сегментация СК. Оформление договора не одобрено» – это все, что мы получили, оформив заявку и приложив все необходимые документы для оформления полиса.

Что в таком случае делать водителю? Юрист Инесса Микаелян в беседе с порталом «За рулем» советует подавать жалобы в вышестоящие инстанции или же обращаться в суд. Отказ в дистанционном оформлении ОСАГО незаконен, так как это, по сути, публичный договор, напомнила юрист.

«По смыслу статьи 426 ГК РФ страховые компании обязаны заключить договор с каждым лицом, которое к ним обратилось при условии предъявления всех необходимых документов; в противном случае – на основании статьи 15.34.1 КоАП РФ такой отказ будет являться административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере до 300 000 рублей», - рассказала Микаелян.

При этом юрист отметила, что отказ страховых компаний может быть обусловлен как техническими неполадками, так и простым нежеланием страховщика оказать услугу, что доказать почти невозможно.

«В любом случае, на такие действия страховщиков можно подать жалобу. Сначала стоит отправить запрос в страховую компанию для того, чтобы получить письменный ответ с пояснениями или отказ в оформлении договора, который страховая обязана дать. Затем приложить это к остальным доказательствам при обращении с жалобой в ФАС, ЦБ РФ или РСА», – посоветовала эксперт.

Если жалоба не помогла и страховщик на нее не реагирует, то остается только обращаться в суд.