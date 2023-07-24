Каким может быть первый минивэн от Skoda

Чешский бренд позиционируется как производитель семейных практичных автомобилей, при этом в его гамме до сих пор нет самого универсального варианта кузова – минивэна. Мы решили представить, как он мог бы выглядеть.

Концерн Volkswagen выпускает огромное множество самых разнообразных моделей, среди которых есть и минивэна – например, Volkswagen Multivan и Viloran. Кроме того, подобная модель может появиться даже в линейке компании Audi, и мы делали рендеры такого автомобиля. В гамме же Шкоды минивэнов до сих пор нет, хотя универсальные модели всё же были, среди которых Roomster с необычным дизайном, производившийся в единственном поколении с 2006 по 2015 годы. Но то был весьма компактный автомобиль, его длина составляла всего лишь 4205 мм. Мы же решили изобразить полноценный минивэн, выполненный по всем законам жанра.

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В современных условиях для такой нишевой модели вряд ли бы стали разрабатывать оригинальную платформу, её наверняка позаимствовали бы у одной из моделей концерна. Хорошим кандидатом на эту роль представляется минивэн Volkswagen Viloran, премьера которого состоялась весной 2020 года. Он предназначен исключительно для китайского рынка, а версия Skoda вполне могла бы быть ориентирована на другие страны. Передняя часть выполнена в актуальной стилистике бренда: крупная угловатая решётка радиатора, вытянутые по горизонтали фары, бампер с Г-образными контрастными вставками. Сзади появились фонари в стиле рестайлингового Kodiaq, а также хромированный молдинг между ними. Что же касается боковин, то здесь основной интерес представляют широкие сдвижные задние двери.

Рендер минивэна Skoda

Фольксвагеновский минивэн построен на платформе MQB с независимой задней подвеской. Он обладает внушительными габаритами: длина составляет 5346 мм, ширина – 1976 мм, высота – 1781 мм, колесная база – 3180 мм. Для сравнения, длина флагманского кроссовера Kodiaq равна 4700 мм, а его колёсная база – 2791 мм. Таким образом, минивэн имеет существенно больший объём салона и багажника. Моторная гамма могла бы быть позаимтсована у Voliran, который оснащается бензиновыми «турбочетвёрками» 2.0 TSI серии ЕА888, развивающие мощность 186 и 220 л.с. Двигатели комплектуются 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG, привод только передний.