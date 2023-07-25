Почему не стоит глушить двигатель при остановке инспектором ГИБДД

Главный секрет общения с инспектором ГИБДД при остановке для проверки документов — это естественное и предсказуемое поведение водителя.

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Об этом рассказали эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Autonews.

Как объяснили специалисты, находящемуся за рулём человеку не стоит проявлять лишних эмоций, неуместно шутить или, наоборот, грубить представителю правопорядка. Кроме этого, водителю не следует предпринимать никаких лишний действий по собственной инициативе.

В первую очередь это относится к выходу из машины и выключению двигателя. Для любого инспектора ГИБДД подобное поведение — лишний повод задуматься о более тщательной проверке рулевого, как с точки зрения документов и технического состояния машины, так и с точки зрения самочувствия и адекватности водителя.