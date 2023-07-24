Как определить, что аккумулятор разряжен и как это исправить

Каждый владелец автомобиля знает, что нужно периодически менять масло, следить за тормозными колодками и прочими расходниками. Но по какой-то причине, многие забывают, что за аккумулятором тоже необходимо присматривать, иначе он может устроить сюрприз в самый неподходящий момент. Проблема с аккумулятором заключается в том, что у него нет сигнальных ламп, которые заранее сообщат о его плохом состоянии. Так как же узнать, что аккумулятору плохо и пора обратить внимание на его состояние? Есть некоторые признаки, на которые внимательный владелец должен обращать внимание.

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Признаки того, что аккумулятор разряжен

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Двигатель с трудом прокручивается

Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, начинает вращаться коленчатый вал. Скорость его вращения напрямую зависит от уровня заряда аккумуляторной батареи. Наверняка вы замечали, что холодным утром после того, как машина постоит и промерзнет, двигатель крутится очень неохотно, с трудом, можно сказать. Это как раз из-за того, что аккумулятор тоже промерзает и напряжение в сети немного падает, это нормально. Но если вы замечаете такое «на горячую» или просто в теплое время года, это говорит о том, что аккумулятор находится в плохом состоянии и пора его заряжать.

Слабое освещение

Еще одним явным признаком, указывающим на то, что аккумулятор пора заряжать, является слабое освещение. При чем как в головном свете, так и в салоне. Дело в том, что свет работает напрямую от аккумулятора, если двигатель не запущен, поэтому при просадках напряжения, лампы сразу заметно тускнеют.

Способы проверки текущего напряжения в сети автомобиля

Теперь, когда вы знаете основные признаки подсевшего аккумулятора, давайте выясним, как проверить его текущее состояние. Для этого есть как минимум четыре способа.

Бортовой компьютер

Многие автомобили умеют показывать напряжение в сети силами собственных датчиков и бортового компьютера. Если такая функция имеется – вам повезло, потому что это удобно и не требует дополнительного оборудования. Но нужно быть внимательным, потому что известны случаи, как бы это ни было парадоксально, когда при разряде аккумулятора, внутренние датчики начинали показывать неверное напряжение.

Мультиметр

Это самый верный способ, который гарантированно даст корректный результат. Но для этого требуется мультиметр и умение с ним обращаться. Также необходим доступ к самому аккумулятору, потому что замер через внешние точки, выведенные под капот, может не дать точного результата из-за окисления и других нюансов.

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Через прикуриватель

Есть специальные вольтметры, которые достаточно просто установить в прикуриватель, и они сразу покажут напряжение в бортовой сети. С одной стороны, это очень удобно, потому что просто. Но есть и другая сторона – погрешность в измерениях. Измерять напряжение нужно на источнике питания, потому что проводка создает сопротивление и помехи, в итоге, чем дальше вы измеряете напряжение от источника, тем больше будет погрешность. Но в целом, этот способ тоже подходит, просто нужно быть чуть внимательней. Например, если аккумулятор находится в подполе багажника, и в самом багажнике есть прикуриватель, то лучше воспользоваться им, а не салонным, потому что он ближе к источнику и погрешность будет меньше.

С помощью смартфона или планшета

Чтобы воспользоваться этим способом, вам потребуется смартфон и передатчик, который устанавливается в диагностический разъем автомобиля. Также потребуется скачать специальное приложение для вашего передатчика, название которого, вы найдете в инструкции. Это достаточно точный способ, потому что информация считывается с бортового компьютера.

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Подсказка

Чтобы проверить заряд аккумулятора через бортовую сеть, нужно включить зажигание, а лучше даже завести двигатель. Стоит помнить, что при работающем двигателе напряжение должно быть около 13,5 – 14 Вольт, а при заглушенном – 12,5 – 13 Вольт.

Из-за чего может разрядиться аккумулятор?

Срок службы

Со временем аккумуляторы теряют свою емкость и способность заряжаться. Если ваш аккумулятор старше 4-5 лет, он может быстро разряжаться. К сожалению, даже самые дорогие аккумуляторы подвержены естественному старению, и от этого никуда не деться. Поэтому, даже если у вас дорогой автомобиль, в какой-то момент придется покупать новую батарею.

Короткие поездки

Если вы часто используете автомобиль для коротких поездок, аккумулятор просто не будет успевать заряжаться. Мнение, что при малых поездках наоборот идет маленький износ – ошибочное. При коротких поездках автомобиль не успевает даже прогреться и выйти на рабочие параметры. Это касается и аккумулятора, который питал охранную систему, а потом прокручивал двигатель при запуске. Даже при полностью исправном генераторе, аккумулятору требуется не менее 30 минут, чтобы восстановить уровень заряда.

Спутниковая сигнализация

Спутниковая сигнализация способна уничтожить полностью заряженный аккумулятор за один месяц простоя автомобиля. Это говорит о том, что при установленном спутниковом устройстве, которое, конечно же, питается от аккумулятора, необходимо часто ездить, чтобы поддерживать уровень заряда. Также нередки случаи, когда спутниковое устройство из-за внутренних поломок или неправильной установки потребляет избыточное количество энергии, и тогда аккумулятор начинает ругаться уже через два-три дня простоя, а то и каждое утро.

Потребление энергии при выключенном двигателе

Для хорошего состояния аккумулятора крайне не рекомендуется пользоваться сильными потребителями энергии с заглушенным двигателем. Если вы хотите воспользоваться подогревом кресел, кондиционером или включить фары – стоит запустить двигатель, иначе ваш аккумулятор быстро выйдет из строя и его заряд упадет.

Неисправность генератора

Генератор заряжает аккумулятор, когда двигатель работает. Как и любой компонент автомобиля, генератор со временем изнашивается и его эффективность падает. Если генератор не работает должным образом, аккумулятор не будет заряжаться до максимального уровня, что приведет к его разрядке через какое-то время.

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Утечка токов

Это самая неприятная проблема, потому что утечка может быть в любом блоке автомобиля. Найти это всегда сложно, так как нужно методом «научного тыка» определить источник повышенного напряжения. Часто это бывает при доукомплектации новыми опциями из-за неправильного подключения устройства.

Автомобиль не засыпает

После выключения двигателя и закрывания дверей, через какое-то время, автомобиль должен заснуть. Это значит, что все системы отключились и осталась только сигнализация, которая всегда подключена к другой шине, которая не засыпает. Но по разным причинам, обычно программным, автомобиль отказывается засыпать, при этом визуально вы этого не определите. В этом состоянии электронные блоки не отключаются до конца и продолжают потреблять энергию из аккумулятора.

Окисленные контакты

Если контакты самого аккумулятора окислились, то соединение с клеммами будет нарушено, из-за чего аккумулятор может не получать достаточное количество энергии для подзаряда, даже при полностью исправном генераторе и отсутствии других проблем.

Wikimedia Commons

Как зарядить аккумулятор?

Теперь, когда мы определили, что есть проблемы с аккумулятор, пришло время узнать, как его привести в рабочее состояние, а говоря проще – зарядить.

От зарядного устройства

Самый надежный способ зарядить аккумулятор, это извлечь его из автомобиля, принести в теплое помещение и подключить к зарядному устройству, которое работает от розетки. Этот способ дает самый быстрый и качественный результат. При некоторой удаче, таким способом можно оживить даже мертвый аккумулятор, который не подает признаков жизни. Здесь стоит отметить, что есть гелевые аккумуляторы, для которых необходимо использовать специальное зарядное устройство, на котором можно ограничить силу подаваемого тока. Максимальная сила тока при зарядке гелевого аккумулятора не должна превышать 20% от его ёмкости. Но это максимальное значение, при использовании которого, сильно сокращается срок жизни аккумулятора. Для гелевых аккумуляторов лучше не превышать значение в 10%.

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От другого автомобиля

Если разряд небольшой, можно использовать так называемое «прикуривание» от другого автомобиля. Для этого вам потребуется лишь пара проводов, которыми вы соединяете свой автомобиль с другим. Этот способ работает не очень эффективно, но вы хотя бы сможете завести автомобиль, что уже ценно в некоторых ситуациях.

РИА Новости

Зарядка от бустера

Для автомобильных аккумуляторов есть внешние «повербанки», которые способны быстро зарядить уставший аккумулятор. Их достаточно подключить к специальным контактным площадкам под капотом, запустить и подождать некоторое время.

РИА Новости

Зарядка через прикуриватель

Есть большое количество устройств, которые могут зарядить автомобиль через гнездо прикуривателя. Правда, для этого необходима парковка с розеткой. Этот способ удобен тем, что перепутать полярность клемм и ошибиться невозможно. Способ долгий, зато простой и надежный.

Важные замечания Никогда не пытайтесь заряжать аккумулятор, если он поврежден или есть утечка электролита.

Используйте только зарядные устройства, предназначенные для автомобильных аккумуляторов. Не используйте самодельный зарядки.

Не оставляйте аккумулятор без присмотра во время зарядки.

Всегда соблюдайте меры безопасности при работе с аккумулятором и пользуйтесь перчатками.

Заключение