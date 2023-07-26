Из чего состоит автомобильная подвеска

Каждый водитель знает, что существует некая подвеска, которая как-то влияет на движение автомобиля. Однако, как именно это работает и из каких компонентов она состоит, знают единицы. Мы решили исправить этот момент.

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Типы подвесок

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Зависимая подвеска

Это тип подвески, в котором оба колеса на одной оси соединены жестким элементом, обычно называемым мостом. Это означает, что движение одного колеса напрямую влияет на движение другого колеса на той же оси. Если одно колесо поднимается или опускается (например, при прохождении через яму или кочку), то другое колесо на это обязательно отреагирует.

Зависимая подвеска была стандартом для большинства автомобилей прошлого века и до сих пор широко используется в некоторых типах транспортных средств, включая грузовики и внедорожники. Она обеспечивает отличную устойчивость, что делает ее идеальной для тяжелых нагрузок и жестких внедорожных условий.

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Однако зависимая подвеска имеет свои недостатки. Она обеспечивает менее комфортную езду, чем независимая подвеска, особенно на неровных дорогах. Колебания одного колеса передаются на другое и, следовательно, на весь кузов с пассажирами. Кроме того, она более тяжелая и занимает больше места, чем независимая подвеска.

В зависимой подвеске используются различные типы амортизаторов и пружин, включая листовые пружины и торсионные стойки, для смягчения ударов и обеспечения относительно комфортной езды.

Независимая подвеска

Это тип подвески, в котором каждое колесо автомобиля может двигаться независимо от других. Это означает, что движение одного колеса не влияет на движение другого на той же оси. А это не только повышает комфорт, но и обеспечивает лучшую управляемость и повышает стабильность в поворотах.

Существуют различные типы независимой подвески, включая подвеску Макферсона, двойной A-образный рычаг, многорычажную подвеску и другие. Каждый из этих типов имеет свои особенности и применяется в различных типах автомобилей в зависимости от требований к управляемости, комфорту и производительности.

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Независимая подвеска обычно сложнее в конструкции и дороже в производстве, чем зависимая, но она стала стандартом для большинства современных легковых автомобилей благодаря хорошей управляемости и комфорту, которые она обеспечивает.

Полунезависимая подвеска

Полунезависимая, как следует из названия, представляет собой компромисс между зависимой и независимой подвесками.

В полунезависимой подвеске колеса на одной оси все еще связаны между собой, но есть элементы, которые позволяют им двигаться с некоторой степенью независимости. Это достигают различными способами, в зависимости от конкретного дизайна подвески. Например в торсионной балке (одном из наиболее распространенных типов полунезависимой подвески) колеса соединены жесткой балкой, но она спроектирована таким образом, что может изгибаться и позволять колесам двигаться вверх и вниз независимо.

Полунезависимая подвеска обычно обеспечивает лучшую управляемость и комфорт, чем зависимая подвеска, но не такую хорошую, как у независимой подвески. Однако она обычно проще в конструкции и дешевле в производстве, что делает ее популярным выбором для многих бюджетных автомобилей.

Направляющие детали колес

Направляющие детали колес — это компоненты подвески автомобиля, которые обеспечивают передачу продольных и поперечных нагрузок на колеса. Они играют ключевую роль в обеспечении точного управления.

Рычаги подвески

Это основные компоненты, которые соединяют колеса с кузовом. Они позволяют колесам двигаться вверх и вниз, адаптируясь к неровностям дороги, при этом они же поддерживают колеса в вертикальном положении и контролируют отсутствие движения вперед и назад.

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Стойки и амортизаторы

Эти компоненты абсорбируют удары от неровностей дороги, обеспечивая плавную и комфортную езду. Они также помогают контролировать вертикальное движение колес, предотвращая их чрезмерное подскакивание после удара. Иными словами, амортизаторы предотвращают вертикальную раскачку. От жесткости амортизатора зависит способность автомобиля резко поворачивать на высокой скорости. В большинстве случаев, чем мягче амортизатор – тем хуже управляемость и связь с колесами.

Sachs

Тяги и стабилизаторы

Эти детали контролируют боковое движение колес, обеспечивая стабильность автомобиля при поворотах и предотвращая его крен.

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Шарниры и подшипники

Эти мелкие детали обеспечивают плавное и свободное вращение колес, а также позволяют колесам поворачиваться для управления автомобилем.

Упругие элементы подвески

Пружины

Пружины есть почти в каждом автомобиле. Именно размер пружины определяет высоту подвески, ее ход и упругость. Пружины нивелируют удары, сжимаясь при нагрузке и возвращаясь в исходное положение, когда нагрузка снимается.

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Пневматические элементы

В некоторых системах подвески вместо металлических пружин используются пневматические элементы. Они могут регулировать жесткость и высоту, обеспечивая высокий уровень комфорта и адаптивности к различным условиям движения.

Торсионные стойки

Самый простой и старый вариант, который обычно используется в полунезависимой подвеске. В их задачу также входит смягчение удара и уменьшение вибраций, но по своим качествам они не идут ни в какое сравнение с классическими амортизаторами.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Тот случай, когда из названия видно предназначение железки. Это большая металлическая штанга, которая крепится центральной частью к подрамнику, а краями - к подвижным элементам подвески. Играет ключевую роль в управлении на больших скоростях и в сложных поворотах.

Элементы крепления подвески

Сайлентблоки

Сайлентблоки — обеспечивают гибкое соединение между различными жесткими элементами подвески. Обычно состоят из металлического внешнего кольца, внутренней металлической втулки и промежуточного слоя из эластичного материала, резины или полиуретана. Этот эластичный слой позволяет частям подвески двигаться относительно друг друга, нивелируя удары и вибрации от неровностей дороги и обеспечивая более плавную и комфортную езду. Сайлентблоки используются в различных местах подвески, включая соединения рычагов, стабилизаторов и амортизаторов.

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Опоры амортизатора

Опоры амортизаторов обеспечивают соединение между амортизатором и кузовом автомобиля, позволяя амортизатору двигаться и вращаться при необходимости, а также немного снижают вибрации и шум от дороги, обеспечивая более плавную и тихую езду. Опоры амортизаторов обычно состоят из металлического корпуса, внутреннего подшипника или втулки, а также резинового или полиуретанового элемента.

Втулки стабилизатора

Чуть выше мы рассказывали про стабилизатор поперечной устойчивости, центральная часть которого крепится к подрамнику. Собственно, посредством таких вот втулок, это и происходит. Втулки стабилизатора обычно изготовлены из резины или полиуретана и имеют форму кольца или полукольца, через которые проходит стабилизатор. Они обеспечивают гибкое, но прочное соединение, позволяя стабилизатору вращаться и двигаться при необходимости, но при этом оставаться на месте. Втулка – лишь часть крепления: снаружи надевается большая металлическая скоба, так как резиновая втулка просто не обладает необходимой прочностью и быстро рвется без защитной скобы.

Подрамник

Подрамник — это структурный компонент, который служит основой для других частей автомобиля, включая двигатель, трансмиссию и подвеску. Он обычно изготовлен из прочного металла и представляет собой раму или платформу, на которую устанавливаются эти компоненты. На верхней части подрамника обычно находится двигатель, а на нижнюю крепятся элементы подвески. Есть также задний подрамник, на который крепятся редуктор и рычаги подвески. Подрамник играет важную роль в обеспечении целостности и жесткости автомобиля. Именно он обеспечивает связь кузова и всех перечисленных выше деталей.

Шаровый шарнир

Этот элемент обеспечивает гибкое соединение между различными частями подвески. Шаровые шарниры обычно состоят из шаровой головки, которая вращается внутри сферического корпуса. Это позволяет шарниру двигаться в нескольких направлениях одновременно, что важно в подвеске, где части должны адаптироваться к изменяющимся условиям дороги и движению автомобиля. Обычно используется в соединениях, в которых рычаг крепится к поворотному кулаку. Помимо этого, используется в стойках стабилизатора, рулевых наконечниках и в самой рулевой тяге.

Заключение