Выбор для электросамокатчиков: экзамен на права или ограничение передвижения

Водителям электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) следует предложить сдать экзамен на права. Это, по мнению экспертов, снизит аварийность такого транспорта. А если эта идея не пройдет, то и вовсе запретить их передвижение вне определенных зон. Такие мнения высказали "Российской газете" эксперты.

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Напомним, что поправки в Правила дорожного движения, которые устанавливают требования к пользователям СИМ, вступили в силу с 1 марта этого года. Однако, как оказалось, большинство пользователей этих транспортных средств правил не знает. Вообще.

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В то же время количество происшествий с участием электросамокатчиков в этом году выросло по отношению к прошлому году на 60 процентов. То есть более чем в два раза.

Что можно сделать, чтобы прекратить эту историю? Автоэксперты предлагают ввести права на электросамокаты. Допускать к их управлению только с 16 лет. А если не получится, то и вовсе запретить их использование вне специальных зон.

Как сообщил "РГ" заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов, еще два года назад палата занимала жесткие позиции по этому вопросу: все, что с мотором, - это мопед. А значит, управлять ими можно только с 16 лет, и с правами. Кстати, административная ответственность наступает именно с 16 лет.

По его словам, у нас есть категория "М" - мопеды. Но никто не обучается для получения прав отдельно по этой категории. Кандидат в водители сдает экзамен на категорию "В" - легковые автомобили - и автоматом получает категорию "М".

Поэтому для тех, кто ездит на электросамокатах, необходимо организовать хотя бы просто проверку на знание ПДД, считает Александр Холодов.

Сейчас, по нашим правилам, максимальное наказание, которое может получить водитель электросамоката, - штраф 1500 рублей. Это, если он ехал нетрезвым. Но любой юрист отобьет такое наказание. Потому что в Кодексе об административных правонарушениях эта норма прописана нечетко.

Более радикально к этой теме подошли другие эксперты. Так, например, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков считает, что введение прав займет довольно длительное время. А поэтому надо сейчас просто запретить передвижение электросамокатов вне установленных разрешенных для них зон.

По его мнению, темпы роста парков электросамокатов значительно превышают скорость обновления нормативных актов. Поэтому возникают проблемы на дорогах.

А как считает глава Союза пешеходов Владимир Соколов, всех пользователей СИМ необходимо удалить с тротуаров. Они не имеют руля, систем торможения. Есть велосипедные дорожки, по которым они могут ездить. И эту инфраструктуру надо развивать. Все остальные должны получать права категории "М" и ездить по проезжей части, считает эксперт.

Что же касается идеи присвоения номеров электросамокатам, то Владимир Соколов считает, что это долгий процесс. Мало того, что потребуется сначала все эти устройства сертифицировать. Так потом еще их надо будет и зарегистрировать. И выдать номера. ГОСТ на которые надо будет разработать.

Как считает автоэксперт Игорь Моржаретто, есть несколько путей развития этой истории. Безусловно, было правильным утверждение в правилах базового определения. Появилось понятие СИМ. И теперь нужно думать, как жить с этим дальше В Китае, например, такие транспортные средства просто запретили. Пользователям грозят конфискация и штраф.

Есть европейский путь. Там активно вводят штрафы за использование этих транспортных средств вне установленных зон.

Но тут возникает другой вопрос. Технологии развиваются, куда от них уйти обычному пользователю электромобильных устройств? Очевидно, что для них нужно создавать отдельную инфраструктуру.

Ящик Пандоры открыт, и закрыть его различными запретами не получится.