Почему водителя за одно нарушение по закону наказывают дважды

В редакцию Business FM обратился слушатель радиостанции, которому пришли штрафы за превышение скорости с камер, расположенных буквально на соседних домах. Получилось, что мужчина нарушил правила один раз, а заплатить должен дважды. Юристы говорят, что нарушителя наказывают по закону, а нормативно-правовые акты стоило бы поменять, но, пока этого не случится, формально правда на стороне ГИБДД.

© Андрей Васильев/ТАСС

Разговоры о том, что не нужно нарушать ПДД, тогда и штрафов не будет, оставим в стороне. Нарушать не нужно. Зафиксировали. Но случается всякое. Где-то знак не увидел, где-то установили ограничение скорости, несоразмерное дорожной обстановке. И вот в Москве на шоссе Энтузиастов слушатель Business FM проехал под камеру со скоростью 82 километра в час при ограничении в 60. За что получил штраф. И практически тут же получил второй — с камеры, висевшей на соседнем доме.

Видео дня

В постановлениях указано: время первого нарушения — 8 часов 8 минут 29 секунд, время второго — 8 часов 8 минут 47 секунд. То есть от штрафа до штрафа прошло 18 секунд. При скорости 82 километра в час за это время мужчина проехал 396 метров.

Но с точки зрения закона это все равно два правонарушения, совершенных в разных местах и в разное время. Никаких регламентов по минимальному расстоянию между камерами нет, отмечает автоюрист Антон Трошанов :

«Обычно камеры для фиксации скорости устанавливают так, чтобы не было недоразумений в месте правонарушения, их разделяют большим расстоянием. По сути, с точки зрения закона [в описанном случае] никакого нарушения нет. Мы камеры можем ставить на каждом доме. Просто важно, что по закону за одно и то же нарушение нельзя наказать дважды. Соответственно, это должны быть другое время и другое место. 18 секунд разницы — это уже другое место правонарушения и другое время правонарушения».

То есть за то, что камеры не висят на каждом столбе и поездка на работу с нарушениями не обходится нам в тысячи или десятки тысяч рублей, мы еще должны сказать спасибо. Альтернатива есть — не нарушать ПДД, но об этом уже было сказано выше. А вот о необходимости как-то регламентировать расстояние между камерами сказано было много, но не сделано пока ничего, замечает автоюрист Сергей Радько :

«Конечно, это безобразие. В Госдуме уже обсуждался законопроект о том, чтобы установить конкретные правила игры, чтобы на каком-то участке было определенное количество камер. Но пока законопроект не принят, дело с мертвой точки не сдвинулось. Это не носит характер эпидемии, но есть немало трасс, например М-5 «Урал», где камеры стоят, конечно, не каждые 500 метров, но примерно каждые 1-1,5 километра. Мне кажется, их слишком много, потому что ограничения там неразумные — 90 километров в час, притом что трасса вполне европейская. Ограничение скорости искусственно занижено, а камеры стоят каждый километр. Это безобразие, это наводит на размышления о том, что зачастую камеры используются только лишь для того, чтобы собирать штрафы».