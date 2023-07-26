Фантастическая «десятка»: самую быструю в истории Lada оснащали 160-сильным двигателем

Самую быструю «Десятку» ВАЗ-2110 в истории оснащали 160-сильным двигателем
Журнал «За рулем» вспомнил историю самой быстрой модификации ВАЗ-2110, которая была выпущена в конце 90-х. Впервые модель ВАЗ-2110 сошла с конвейера в 1995 году. В дальнейшем этот автомобиль породил целое семейство новых моделей.
Стандартная модель оснащалась двигателем рабочим объемом 1,5 литра мощностью 76 лошадиных сил, а максимальная скорость составляла 160 км/ч. Энтузиастам таких показателей оказалось недостаточно и они решили выпускать заряженные версии вазовской «десятки».
Компания «Торгмашсервис», выпустила модификацию Lada 1,6 ТМС. Под капотом автомобиля располагался российский мотор рабочим объемом 1,6 литра, который выдавал 130 лошадиных сил мощности и 145 Нм крутящего момента. С таким двигателем автомобиль развивал максимальную скорость 200 км/ч. Для середины 90-х годов для российского автомобиля это был фантастический показатель. Автомобиль выпускался небольшими партиями и был недоступен для всех желающих.