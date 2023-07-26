Фантастическая «десятка»: самую быструю в истории Lada оснащали 160-сильным двигателем

Журнал «За рулем» вспомнил историю самой быстрой модификации ВАЗ-2110, которая была выпущена в конце 90-х. Впервые модель ВАЗ-2110 сошла с конвейера в 1995 году. В дальнейшем этот автомобиль породил целое семейство новых моделей.

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Стандартная модель оснащалась двигателем рабочим объемом 1,5 литра мощностью 76 лошадиных сил, а максимальная скорость составляла 160 км/ч. Энтузиастам таких показателей оказалось недостаточно и они решили выпускать заряженные версии вазовской «десятки».