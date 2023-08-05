Как проверить состояние аккумулятора

Аккумулятор является одним из наиболее важных элементов автомобиля, поскольку он обеспечивает энергию для запуска двигателя и питает все электрические системы. Поэтому регулярная проверка заряда и состояния аккумулятора является важной задачей для поддержания надежной работы. Давайте разберемся, как правильно проверять состояние и уровень заряда аккумулятора.

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Визуальный осмотр

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Это самая простая, но тоже важная часть диагностики. Нелишним будет иногда поглядывать на аккумулятор на предмет признаков утечки электролита. Это будет выражаться в коррозии вокруг клемм с добавлением белого налета от кислоты. При обнаружении этих визуальных эффектов, даже если аккумулятор работает корректно, стоит немедленно озаботиться его восстановлением или заменой, потому что процесс самоуничтожения аккумулятора уже запущен. Также периодически осматривайте клеммы на общую чистоту и плотность их прилегания к контактам. Плохой контакт может осложнить процесс подзарядки батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя в какой-то момент.

Проверка напряжения вольтметром

После визуального осмотра стоит перейти к проверке аккумулятора путем замера напряжения, для чего вам потребуется вольтметр. Рекомендуем замерять напряжение на аккумуляторе при выключенном двигателе, чтобы получить точные данные от самой батареи без участия генератора. Итак, на аккумуляторе есть две клеммы: положительная (+) и отрицательная (-). Подключите плюсовой (красный) провод вольтметра к положительной клемме аккумулятора и минусовой (черный) провод - к отрицательной клемме. После этого вольтметр должен показать напряжение аккумулятора. Обычно заряженный аккумулятор показывает значение около 12,6 – 12,8 Вольт. Если значение находится между 12 и 12,5 Вольт, это означает, что аккумулятор немного разряжен и стоит обратить на это внимание. Если же показания ушли ниже отметки в 12 Вольт, аккумулятор разряжен очень сильно и требуется его зарядка или замена.

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Здесь стоит отметить, что современные гелевые аккумуляторы достаточно плохо переносят максимальный разряд, после чего отказываются корректно работать даже при условии полного заряда и работающего генератора. При небольшом простое буквально в одну неделю, особенно в холодное время года, энергия будет уходить буквально в воздух и это создаст вам проблемы в виде невозможности запуска. Еще один нюанс заключается в том, что корректным будет измерять напряжение в аккумуляторе не после поездки, когда он немного взбодрился, а после некоторого простоя, после ночи, как вариант. Тогда вы увидите реальные показатели вашей батареи.

Если вы хотите измерить напряжение в аккумуляторе при работающем двигателе, то стоит учесть влияние генератора. Процедура точно такая же, но показания будут совсем другими. При работающем двигателе напряжение должно быть от 13,5 до 14 Вольт. Если напряжение от 13 до 13,5 Вольт, - аккумулятор не заряжается полностью, а причина может быть как в самом аккумуляторе, так и в генераторе. Если напряжение уходит ниже отметки в 13 Вольт, вам точно нужно ехать в сервис и проверять работу генератора, потому что в следующий раз машина может не завестись. Чтобы показания были корректными, необходимо дать машине поработать, чтобы система стабилизировалась после запуска, который требует больших энергозатрат. Также необходимо отключить все лишние энергопотребители: кондиционер, фары, музыку, обогрев кресел и прочее дополнительное оборудование. При таких условиях вы получите максимально чистые значения.

Проверка аккумулятора с помощью смартфона

Вам необходимо найти диагностический разъем, в который нужно установить Bluetooth-передатчик для связи с телефоном, или же подключить диагностический кабель. После этого воспользуйтесь диагностической утилитой, подходящей к вашему автомобилю, и установите соединение. После этого найдите соответствующий раздел, в котором показываются данные мониторинга системы. В нем будут все интересующие вас данные, включая температуры жидкостей и многое другое. Пользоваться такими утилитами совершенно безопасно, главное – не вносить изменений и не сохранять их. Простое чтение параметров не может навредить системе автомобиля.

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Проверка аккумулятора с помощью гнезда прикуривателя

Также можно воспользоваться гнездом прикуривателя и это, наверное, самый простой способ. Для этого вам потребуется купить «измеритель напряжения в прикуривателе», который именно так и называется. Стоимость таких устройств - в районе 500–1500 рублей, поэтому можно купить и положить его в багажник. Никаких дополнительных девайсов не требуется, просто устанавливаете измеритель в розетку, ждете несколько секунд и считываете результат. Показатели должны быть точно такими же, как и при измерении мультиметром на самом аккумуляторе. Отклонения могут присутствовать, но не более 0,1–0,2 Вольта, если прибор для измерения работает корректно.

Орбита

Заключение