Самые надежные двигатели на вторичке

Покупка автомобиля на вторичке – дело волнительное. Никогда не знаешь, какого кота в мешке покупаешь за свои кровно заработанные. И если померить толщину краски и узнать какие детали окрашены, можно без проблем, то двигателя и коробки передач нужно серьезно опасаться. На первый взгляд, там все может быть хорошо, но проблемы могут хорошо замаскировать. Поэтому лучше выбирать автомобиль с надежным двигателем, у которого больше шансов выжить при повседневной эксплуатации. Здесь мы отметим, что даже надежные двигатели можно убить плохим обслуживанием, но все же есть модели, которые хорошо себя зарекомендовали за долгие годы. Мы собрали для вас информацию из исследований autonews.ru и zr.ru в одну статью, для удобства изучения.

Renault К7М

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Двигатели Renault линейки «К7М» производятся с 1990 года и работают на бензине. Версия объемом 1,6 литра считается крайне неприхотливой и способной проездить до 400 000 км без серьезных вмешательств. Это обычный четырёхцилиндровый двигатель с двумя клапанами на цилиндр и мощностью 75-90 л.с. Блок выполнен из чугуна, что делает его крайне износостойким и невосприимчивым к перегреву. При своевременном обслуживании, замены ремня ГРМ и насоса охлаждающей жидкости, мотор с легкостью переживет десяток владельцев и перейдет к следующему. Есть также дизельные агрегаты «К9К» объемом 1,5 литра мощностью от 65 до 115 л.с. Четвертое поколение этого двигателя даже отвечает нормам «Евро-6», что делает возможным его эксплуатацию в Европе.

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Toyota 2AR-EE

Моторы Toyota вообще славятся своей надежностью и неприхотливостью из-за минимального набора электроники по сей день. Но времена, когда японские моторы бегали по одному миллиону, все равно остались в прошлом. Однако, есть двигатель Toyota 2AR-EE, который устанавливается на RAV4 и Camry. Объем составляет 2,5 литра, а мощность - до 180 л.с. при четырёх цилиндрах и шестнадцати клапанах. Блок цилиндров выполнен из алюминия, но есть чугунная гильзовка, что делает его надежным и ремонтопригодным в будущем. Пользователи утверждают, что если менять масло не реже, чем раз в 10 000 км, то мотор без проблем пройдет более 300 000 км. Из расходников называют только цепь, которую стандартно придется заменить примерно на пробеге в 150 000 км. Из слабых мест - насос охлаждающей жидкости, который любит протекать.

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BMW N54/N57

Два двигателя от компании BMW, которые славятся своей надежностью – N54 и N57. Эти моторы устанавливаются почти все модели от BMW – от 1er до 8er, и даже на некоторым ///M. Первый работает на бензине, а второй – на дизеле. Ресурс каждого - более 300 000 км с потенциалом для тюнинга без снижения запаса прочности. Это рядные шестицилиндровые двигатели объемом 3 литра мощностью в стоке от 300 до 400 л.с. в зависимости от модели и количества турбин. Мотор N54, работающий на бензине, получился весьма горячим, а потому главное правило для его долгожительства – смена масла раз в 5000 км. Цепь легко ходит более 200 000 километров, а вот турбины к этому порогу могут начать напоминать о себе. Дизельный N57 менее горячий – его рабочая температура составляет 100 градусов (против 120 у бензиновой версии), поэтому масло можно менять раз в 7000 км. Дизельный мотор вообще крайне неприхотлив и экономичен – расход топлива при активной езде составит около 10 литров на сотню в городском трафике. И это при показателях 380 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Это два самых надежных мотора от BMW, которые можно покупать на вторичке не сильно опасаясь чего-либо.

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Toyota 1VD-FTV

А вот и дизельный японский монстр V8 объемом 4,5 литра, который устанавливается на все подряд «крузаки» - от LC70 до LC200 и даже на Lexus LX450d. Есть версия как с одной турбиной, так и двумя. Мощность мотора варьируется от 217 до 272 л.с., в зависимости от модели автомобиля. На каждый цилиндр приходится по четыре клапана, общее количество клапанов – 32. Современные версии соответствуют экологическим нормам «Евро-5», более старые - «Евро-3» и «Евро-4». Пользователи сообщают, что если не экономить на масле и менять его в срок, то ресурс составит более 400 000 км.

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Honda R20A

Еще один японский мотор, но на этот раз от компании Honda, а не Toyota. Это два атмосферных литра, которые устанавливались на Civic, Accord и CR-V. Выпускается двигатель с далекого 2006 года, поэтому все косяки давно устранены. Мощность мотора составляет 155 л.с., а блок - алюминиевый. Но все это не мешает ему ходить не менее 300 000 км. Но есть и один минус – нет гидрокомпенсаторов, придется регулировать клапана в среднем раз в 50 000 км.

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VAG VR6

Очень интересный мотор в конфигурации V6 со смещенными цилиндрами. Объем - 2,9 литра, а мощность - около 190 л.с. Блок цилиндров отлит из чугуна, что делает его очень ресурсоемким. Двигатель устанавливался на большое количество моделей: Passat, Golf, Corrado, Phaeton, Touareg и даже на коммерческий транспорт Mercedes-Benz. Владельцы заявляют, что мотор крайне неприхотлив, если его просто обслуживать в срок и не ездить долго на одном масле. У этой модели была также конфигурация W12, которая представляла собой два спаренных V6 на одном коленвале.

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Заключение