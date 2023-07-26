Моем, чистим, смазываем: памятка автолюбителю на лето

Сейчас самое подходящее время привести в порядок некоторые узлы и элементы автомобиля. И не только потому, что погода к этому располагает. Некоторые работы носят сезонный характер и помогают избежать типичных летних проблем.

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Промываем радиаторы

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Кроссоверы перегреваются чаще – 7 «почему»

Если двигатель начал перегреваться и кондиционер плохо холодит, наиболее вероятная причина – загрязнившиеся радиаторы. Тополиный пух с пылью, смоченные водой, образуют между радиаторами кондиционера и двигателя теплоизоляционную подушку.

По плотности она напоминает войлок и существенно ухудшает отвод тепла.

Чтобы помыть радиаторы, у большинства современных автомобилей приходится снимать передний бампер.

У более возрастных моделей порой достаточно демонтировать решетку радиатора.

Для мойки удобно использовать самодельное приспособление. Просверлив несколько отверстий в трубке, подаем в неё воду из водопровода или из портативной мойки. При этом напор воды не должен быть сильным, чтобы не погнуть пластины радиаторов.

Если грязь отмывается плохо, можно добавить в воду автошампунь или средство для мойки двигателя. Направляя струи в сторону моторного отсека, будьте осторожны – не залейте генератор, стартер или прочее электрооборудование.

Заряжаем кондиционер

Если кондиционер начал хуже охлаждать воздух, а явных повреждений нет, систему порой достаточно дозаправить. Достаточно приобрести баллончик с хладагентом и простенькое заправочное устройство с манометром. Цена комплекта не превышает 3000 рублей.

Как только воздух из дефлекторов пойдет холодный, заправку останавливаем. Излишнее количество хладагента может вызвать отключение кондиционера по превышению давления в системе, а также привести к записи ошибки в память системы управления двигателем.

Чистим крылья

У большинства автомобилей вода с ветрового стекла стекает по бокам в полости передних крыльев. Вместе с ней туда же попадают грязь, семена и листья растений. Потоками воды все это смывается в нижнюю часть крыльев и там скапливается. Этот «плодородный грунт» всегда сырой и отлично способствует коррозии.

Выход один – снять колесо и заднюю часть подкрылка. Вычистить отложения пластмассовым (не царапающим краску) шпателем, промыть полость водой и, желательно, обработать антикором.

Спасаем вентилятор отопителя

Немало грязи и под ветровым стеклом, в коробе воздухопритока. А ведь там установлен привод стеклоочистителя и оттуда происходит забор воздуха для работы климатической установки. На дорогих автомобилях эта полость закрыта мелкой сеткой. На остальных же грязь летит туда беспрепятственно.

Поэтому раз в два года желательно снимать поводки стеклоочистителей и пластмассовую накладку и вычищать грязь из полости.

А чтобы листья и семена не залетали в воздухозаборник вентилятора отопителя, закройте его антикомариной сеткой.

Прочищаем уплотнители стекол

Нижние кромки уплотнителей боковых стекол имеют сложную форму. И снаружи, и изнутри в этих уплотнителях образуются карманы, в которых накапливаются различные загрязнения.

Причем из полости наружного уплотнителя даже мойка под давлением зачастую не удаляет грязь. Перед чисткой надо полностью опустить стекло.

Ватными палочками, которые можно смочить зимним очистителем стекол (в нем много изопропилового спирта), прочищаем канавки наружного и внутреннего уплотнителей.

Процедура продлит срок службы уплотнителей. И «бархотку», которая прилегает непосредственно к поверхности опускного стекла, тоже желательно очистить. Иначе скопившаяся на ней грязь будет царапать стекло.

Обслуживаем проводку

На верхней кромке двери багажного отделения проходят жгуты проводов, питающие множество электропотребителей: мотор-редуктор стеклоочистителя, нити обогрева стекла, электропривод замка и фонари.