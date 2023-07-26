Эксперт назвал автомобили, которые могут пропасть из продажи с 1 августа

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов заявил, что из-за роста ставок утилизационного сбора, а также падения курса рубля, ряд автомоделей могут перестать завозить на автомобильные рынки России. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как считает Рогов, в первую очередь это затронет автомобили Hyundai, Kia и Jeep, объём двигателя которых равен или превышает 3.0 литра.

«В России популярна модель Hyundai Palisade, таких машин много привозят. У нее есть версии с моторами V8 объемом 3,5 литра и 3,8 литра. Это модель с классическим “автоматом” – старая школа, многие такой автомобиль хотели бы, особенно на севере страны. Однако этот вариант точно уйдет с рынка, потому что сильно подорожает», – считает он.

Эксперт также добавил, что с рынка могут уйти минивэны Kia Carnival с 3,5-литровым двигателем, а также Jeep Grand Cherokee с двигателем 3,6 литра. К обсуждению присоединился директор по продажам автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. По его мнению, новые правила утильсбора сделают невыгодным ввоз автомобилей BMW X5, Mercedes-Benz GLS, а также похожих кроссоверов с объёмными двигателями.