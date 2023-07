Бери багаж, идем домой: тест-драйв Studebaker Standard Six 1924 года

От «шестёрки» до Диктатора

В начале выпуска Standard Six в 1918 году автомобиль носил немного другое название – Light Six. «Light» заменили на «Standard» как раз в 1924 году. В 1927 году его переименовали ещё раз, и он стал называться Standard Six Dictator, а с 1928 года – просто Studebaker Dictator. Стоимость Standard Six в начале 20-х годов прошлого века составляла от 1045 долларов, и это позволяло автомобилю оставаться достаточно доступным предложением. Конечно, не на фоне повозок Форда (они стоили раза в два дешевле), а на фоне более престижных моделей Studebaker или пафосных Packard. По сегодняшним меркам этот автомобиль можно отнести приблизительно к С-классу. Кстати, не надо думать, что 1045 баксов – это мало. Если учесть, насколько изменилась стоимость доллара, сегодня это уже почти 19 тысяч, так что Standard Six по тем деньгам – ни разу не Solaris, а вполне себе Focus (как минимум). Тем не менее уже тогда американцы понимали, что разрабатывать с нуля машину среднего ценового диапазона – это не очень рационально. Поэтому шасси Standard Six отдали ещё одной недорогой машине – Studebaker Light Four. Из названия понятно, что это была ещё более дешёвая модель с четырёхцилиндровым мотором. Но колёсная база в 112 дюймов (2,84 м) и стандартное оснащение у обеих машин было одинаковым. Кстати, в это стандартное оснащение, судя по каталогу того времени, входили не только зеркало заднего вида, домкрат и солнцезащитный козырек, но и, например, амперметр, стоп-сигнал, электрический гудок и даже – трудно поверить! – спидометр. При этом багажника у машины в стандартном оснащении не было: его надо было заказывать отдельно и таскать от дома до машины в руках. И сейчас мы посмотрим, почему так получилось.