Как не уснуть за рулем: 12 лайфхаков для автопутешественников

Печальная статистика: почти четверть ДТП случается из-за усталости и засыпания за рулем. Наши советы помогут продержаться час-два, если останавливаться там, где настигла усталость, небезопасно.

1. Сделайте салон прохладным

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В тепле физиологические процессы в организме замедляются, и человека начинает клонить в сон.

Поставьте климатическую установку на 15-17 градусов.

Прохлада поможет взбодриться на некоторое время.

Пассажирам на это время можно выдать плед или попросить надеть ветровки.

2. А сиденье – неудобным

Например, поднимите спинку вертикально. Многие водители ставят горчичник на спину между лопаток – жжение мешает расслабиться.

Одновременно можно разуться. «Массаж» стоп прогонит сонливость.

3. Пожуйте кислый фрукт

Апельсин, лимон, зеленое яблоко, курагу – не важно. Главное, чтобы перекус заставил потрудиться ваши челюсти и обладал выраженным вкусом. Считается, что даже запах цитрусовых активизирует работу головного мозга.

Хорошо помогает удерживать внимание и лузгание семечек.

4. Протрите лицо и шею влажными салфетками

Или умойтесь водой из бутылки.

5. Побольше пейте

Сердечно-сосудистая система, вынужденная «перекачивать» большой объем жидкости, будет держать организм в тонусе. Ну и переполненный мочевой пузырь не даст заснуть. Лучшие напитки – зеленый чай и вода.

Энергетики употреблять не стоит: на короткое время вы взбодритесь, зато потом почувствуете еще большую усталость и сонливость.

6. Поговорите с пассажиром

Главное, чтобы тема вас серьезно интересовала: футбол, музыкальные пристрастия, вопрос распределения семейного бюджета… Дорога покажется короче, а сон пропадет.

Если возникнет небольшой спор – отлично! Выделившийся адреналин быстро взбодрит. Главное, знайте меру: не начинайте ссору и не переходите на личности.

Кстати. Сильнее всего тянет в сон от сопения задремавших пассажиров. Если в салоне нет детей (пожилых, нездоровых людей), попросите родственников проявить солидарность и воздержаться от сна.

7. Попросите пассажира последить за вами

Он должен, сидя на заднем сиденье, смотреть в зеркало заднего вида. Если заметил, что вы стали медленно моргать или прикрывать глаза – пусть немедленно даст знать!

8. Включите радио

Музыка должна быть не только бодрой, но и слегка раздражающей. Любимые треки послушаете в другой раз. Лучше не включать и аудиокниги – усыпляют моментально.

9. Воспользуйтесь освежителем

Запахи хвои и цитрусовых в салоне помешают расслабиться. Если нет освежителя, воспользуйтесь дезодорантом. Но этот способ хорош для тех, кто путешествует в одиночестве.

10. Вспомните неприятный разговор

У каждого есть воспоминания, от которых сон как рукой снимает. Как и в случае со спором, главное – не перестараться и не вогнать себя в стресс.

11. Разомнитесь

Если есть возможность, выйдите из машины. Сделайте несколько приседаний и наклонов. Хорошо помогает восстановиться и зарядка для глаз: посмотрите вдаль, «нарисуйте» глазами овал, квадрат, треугольник.

12. Остановитесь и вздремните

Если понимаете, что со сном бороться бесполезно, – съезжайте с дороги. Чтобы отдохнуть и «перезагрузиться», достаточно 20-30 минут. Именно столько длится фаза быстрого сна. Если проснуться в этот момент, почувствуете себя отдохнувшим.

Если проспите дольше – мозг войдет в фазу медленного сна (она длится около часа). Пробуждение в этой фазе будет трудным, и, скорее всего, вы будете чувствовать себя разбитым, если не вздремнете еще полчаса.

У дальнобойщиков есть лайфхак: они засыпают, положив в ладонь ключи. Когда сон становится глубоким, ладонь расслабляется, и ключи со звоном падают на пол.

Как понять, что беда близко? вы медленно моргаете;

часто зеваете;

смотрите вдаль;

медленно или невпопад реагируете на вопросы.