Для чего на старых машинах были нужны форточки

Оказывается, летняя эксплуатация автомобиля – штука не менее многоплановая и хитрая, нежели эксплуатация зимняя…

В этом легко убедиться, попытавшись пройти новый тест «За рулем»: все ли вы знаете о поведении машины в жару? Скажем так, кое-чего вы действительно могли не знать, а кое-что могло и подзабыться. Вот один из вопросов: для чего нужны были ветровички-треугольники, они же форточки, на легковушках советской поры?

Вспомните, такие были на ГАЗ-21, ГАЗ-24 или ВАЗ-2101 – два последних варианта как раз присутствуют на нашем на фото. Возможно, форточки облегчали доступ в машину в случае заклинившего замка? Или их ставили для уменьшения опускной части окна? А может, они были просто элементом дизайна?

Знаем, что большинство наших читателей этими вопросами не проведешь, и они точно знают: форточки были нужны для вентиляции. Но вот интересный нюанс: именно форточки обеспечивали вентиляцию... без сквозняков! Схему циркуляции воздуха при открытом ветровике можно было найти в инструкции к автомобилю: