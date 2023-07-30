Как узнать, сколько литров и какого масла заливать в двигатель

Масло — это жизненно важный элемент для работы двигателя автомобиля. Оно играет роль смазки, охлаждения и защиты двигателя. Именно поэтому, так важно своевременное техническое обслуживание. Но если вы решили поменять масло самостоятельно первый раз, то у вас обязательно появится вопрос «а сколько и какого масла нужно?».

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Сколько нужно заливать масла?

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Главная проблема в этом вопросе заключается в отсутствии единого ответа для всех двигателей. Каждый мотор использует совершенно разный объем масла и угадать его не получится. В большинстве случаев работает правило: чем больше объем мотора – тем больше требуется масла. Маленькие моторы объемом 1,6 литра в среднем требуют около 4 литров, моторы 1,8–2 литра хотят уже 4,5–5,5 литров масла, а при объеме двигателя 3 литра, вам потребуется 7–8 литров моторного масла.

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Но все это примерные цифры, а заливать нужно точное количество масла, потому что, если кашу маслом не испортишь, то двигатель – запросто. Итак, как же узнать точные данные по вашей модели двигателя?

Почитать инструкцию к автомобилю

Если у вас сохранилась инструкция к машине – обратитесь в первую очередь к нему, потому что мануал – это первоисточник с максимально верной информацией. Найдите раздел «сервисное обслуживание» и внимательно его изучите, там будет указан объем всех жидкостей, которые вы должны заливать в автомобиль для корректного функционирования. Если мануал утерян, нужно зайти в любой известный поисковик и вбить фразу «инструкция для автомобиля (ваша модель) скачать», и, с большой долей вероятности, вы найдете решение своего вопроса.

Зайти на профильные форумы

Если вариант с самостоятельным поиском информации вам не подходит, можно зайти на профильные сайты и форумы, где общаются владельцы таких же автомобилей, как и у вас. Для этого будет достаточно зарегистрироваться на сайте, после чего можно будет задать любой вопрос, в том числе про необходимый объем масла. Но, необходимо осознавать, что люди, даже владельцы такого же автомобиля, могут ошибаться. Поэтому стоит все же перепроверить полученную информацию.

Позвонить в сервис

Если общение по интернету не для вас, можно позвонить в профильный сервис, который обслуживает вашу марку и спросить, сколько нужно заливать масла в ваш двигатель. Разумеется, для этого потребуется знать точную модель двигателя, который установлен в вашей машине. Можно сказать, что вы хотите приехать к ним на процедуру технического обслуживания со своими расходниками и спросить, что и в каком объёме требуется. Это хороший и весьма точный способ, потому что в сервисе этим занимаются каждый день и должны обладать максимально точными данными.

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Других рабочих способов, хоть с какой-то гарантией верного результата, мы вам предложить не можем. Потому что объем масла вопрос важный: из-за его избытка может выдавить все прокладки, а из-за недолива пойдет очень сильный износ. Оба варианта ведут к капитальному ремонту, что очень дорого.

Сколько нужно доливать масла

Если вам нужно не залить масло с нуля, а просто долить из-за расхода – обратитесь к бортовому компьютеру или масляному щупу. Компьютер должен сразу показать, сколько не хватает, а вот с масляным щупом придется повозиться. Подготовьте тряпку или салфетку, извлеките щуп, хорошо протрите его, вставьте обратно и извлеките снова. Только после этого цикла процедур, можно считывать показания. Максимальный долив составляет один литр, если уровень на самом минимуме. Но если вы боитесь, можно доливать небольшими порциями, примерно грамм по 200, чтобы точно ничего не испортить. Добавляйте масло небольшими порциями и следите за изменением уровня, тогда вы точно не нальёте слишком много.

Как часто нужно менять масло

Если у вас обычный автомобиль, без спортивных наклонностей, и форсированного двигателя, менять масло стоит раз в 7–10 тысяч км, не более. Если мотор турбированный, интервал снижается до 5–7 тысяч, потому что нагрузка и температура заметно выше. Если же вы очень часто стоите в пробках, а в любой доступный момент любите прожать педаль газа в пол, менять масло нужно не более, чем через 5 тысяч км. Это связано с тем, что даже при маленьком пробеге, при стоянии в пробках и частых ускорениях, износ масла увеличивается буквально кратно, потому что и пробки, и интенсивные разгоны сильно нагревают масло сверх рабочих температур, а оно от этого быстро теряет свои смазочные и защитные свойства. И если масло превратилось в непонятную жидкость, резко возрастает риск задиров в цилиндрах и отложений на внутренних поверхностях мотора. Все это ведет прямиком в сервисный центр на капитальный ремонт.

Если двигатель дизельный, то интервалы можно немного увеличить. Для простого мотора, без высокой степени форсирования, допустим пробег 10–12 тысяч км, и 6–9 тысяч, если мотор нагружен турбинами и выдает высокие показатели. Но не забывайте оценивать общее качество пробега, как и с бензиновым двигателем.

Заключение