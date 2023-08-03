Что такое топливный фильтр, и когда его нужно менять

Двигатель внутреннего сгорания – основной агрегат, который дает машине возможность передвигаться. Сгорает в цилиндрах смесь топлива и кислорода, и если с кислородом все понятно, то к топливу нужно относиться очень внимательно. Бензин или дизель с присадками и плохой очисткой крайне негативно скажутся на состоянии двигателя, свечей и фильтров. Для того, чтобы до камер сгорания не доходила всякая грязь, есть специальный топливный фильтр, о котором мы и поговорим.

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Что такое топливный фильтр

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Топливный фильтр используется в автомобилях для удаления загрязнений и примесей из топлива, прежде чем оно попадет в цилиндры. Он является важным элементом системы очистки топлива и работает подобно фильтру для воды, пропуская топливо через мелкие поры, которые улавливают частицы и грязь, не позволяя им попасть в следующие узлы. Эти частицы могут вызвать повреждения двигателя и его компонентов, что может привести к снижению производительности и увеличению расхода топлива.

TSN

Зачем менять топливный фильтр

Загрязненный топливный фильтр может привести к уменьшению пропускной способности и пониженному давлению в системе подачи топлива в цилиндры, что в итоге снизит мощность двигателя и снизит его эффективность в целом. К тому же, в современных автомобилях топливная система оснащена форсунками-инжекторами, которые распыляют топливо непосредственно в камеру сгорания. Эти инжекторы имеют очень маленькие отверстия, которые чрезвычайно чувствительны к загрязнениям. В большинстве случаев форсунки умирают именно из-за того, что забились частицами грязи.

Когда менять топливный фильтр

Как мы выяснили выше, топливный фильтр в автомобиле играет важную роль в обеспечении бесперебойной работы и защиты топливной системы от загрязнений. Необходимо понимать, что вся отфильтрованная грязь остается в фильтре и накапливается в нем. Поэтому периодическая замена топливного фильтра является необходимой процедурой для поддержания здоровья топливной системы.

Однозначного времени или пробега, когда нужно менять топливный фильтр, – нет. Это зависит от условий эксплуатации, качества топлива и многих других факторов. Обычно, рекомендуется заменять топливный фильтр каждые 20 000–40 000 километров или примерно раз в два года. Однако, лучше всего следовать рекомендациям производителя автомобиля, которые указаны в руководстве по эксплуатации. Для дизельных двигателей этот порог снижен и часто составляет около 15 000 километров.

Симптомы, намекающие на необходимость замены топливного фильтра

Когда приходит время замены топливного фильтра, могут появиться определенные симптомы.

Увеличенный расход топлива

Эффект забитого фильтра схож с эффектом забитых катализаторов – чем грязнее фильтр, тем медленнее едет машина, и тем сильнее мы давим на педаль газа. Поэтому при недообогащенной смеси происходит перерасход топлива.

ТАСС

Падение производительности двигателя

Засоренный топливный фильтр ограничивает подачу топлива к двигателю, что приводит к потере мощности и ухудшению общей производительности. Это будет ощущаться при нажатии на педаль газа – машина не будет отзываться так же резко, как раньше, пока фильтр был чистый. Также увеличится время разгона, и машине будет труднее забираться в гору.

Трудности при запуске

Забитый фильтр затрудняет запуск двигателя после простоя, особенно в холодное время. Даже мелкие частицы грязи имеют свойство каменеть.

Неустойчивый холостой ход

Загрязненный фильтр вызывает колебания оборотов холостого хода или даже остановку двигателя после запуска. Также может наблюдаться такой эффект, как «чихание» автомобиля. Он тоже указывает, что двигателю не хватает топлива.

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Появление ошибок в системе впрыска топлива

Во многих современных автомобилях системы внутренней диагностики умеют определять низкое давление в топливной рампе и делают соответствующие записи в накопителе ошибок, который можно прочитать при визите в сервис или самостоятельно с помощью диагностической системы. А при серьезном отклонении от нормы и вовсе покажут ошибку двигателя.

Заключение