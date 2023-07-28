Михаил Колодочкин, авторитетный эксперт из редакции журнала “За рулём”, выделил пять ключевых факторов, способных повысить расход топлива у автомобилей в летнее время, и напомнил о том, как можно сэкономить на горючем без ущерба для двигателя.

В первую очередь, важно обратить внимание на давление в шинах. Если запланировано передвигаться преимущественно по асфальтированным дорогам, то небольшое повышение давления на 0,1-0,2 бара может привести к сокращению расхода топлива на 1-2%.

Эксперт также подчеркнул важность качества использованного топлива. Экономить на качестве горючего не стоит, особенно когда шкала термометра сильно поднимается. Рекомендуется заправиться более дорогим бензином, таким как АИ-98 или АИ-100, чтобы предотвратить детонацию двигателя.

Еще один неоднозначный вопрос связан с использованием окон или кондиционера для охлаждения салона автомобиля. Выбор в данном случае зависит от ряда факторов, включая тип и мощность двигателя, аэродинамику машины и направление ветра. В обоих случаях можно ожидать увеличения расхода топлива на 0,5-1,0 литра на 100 километров.

Также не следует забывать о регулярной замене воздушного фильтра. Этот простой процесс является важным элементом, так как загрязненный фильтр задерживает пыль, пух и насекомых. Он также снижает наполнение цилиндров воздухом, что приводит к увеличению расхода топлива. Экономия от своевременной замены фильтра может составлять около двух процентов.