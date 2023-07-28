С какими проблемами может столкнуться владелец подержанного Nissan Qashqai

Nissan Qashqai первого поколения все еще предлагается на вторичном авторынке России. Эксперты назвали главные проблемы данной модели.

Nissan Qashqai появился на рынке в 2007 году. В списке его преимуществ выделяли высокий уровень комфорта, приятную стоимость и универсальность в эксплуатации. В Россию модель привозили с двумя моторами - на 115 и 140 л.с.

На вторичном рынке чаще встречается мотор 2.0 на 140 л.с., который может расходовать до 300 г масла на 1000 км. В комплектации у такой версии используется система полного привода. В паре с мотором работает CVT, срок службы которого составляет 150 000 км пробега.

Главная проблема, с которой сталкивался каждый владелец возрастного Nissan Qashqai - замена вариатора. При покупке транспорта стоит обращать внимание на исправность данного узла. Если машина разгоняется плавно, без рывков даже на холодную, значит с вариатором все нормально.

Главные претензии к Qashqai возникали из-за подвески - частые поломки комплектующих, высокий уровень шума во время движения. Низкий ресурс отмечается у резинометаллических шарниров, передних рычагов. Владельцы автомобилей часто сталкивались с появлением коррозии у шарниров. Замена рулевой рейки проводится каждые 60 000 км пробега. Один из недостатков - запотевание оптики. В фарах головного света постоянно накапливается влага, что объясняется плохой герметизацией швов.