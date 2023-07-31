Все, что нужно знать про "бюджетный" Haval M6 - что говорят в обзорах

Новый Haval M6 – это городской семейный автомобиль китайского происхождения, который официально продается в России. Это кроссовер с современной внешностью, который предлагает умеренный комфорт, двигатель объёмом 1,5 литра и передний привод за цену от 2 млн рублей. По сути, это упрощенная версия Haval H6, первое поколение которого начало продаваться в нашей стране еще в 2015 году. Давайте изучим новый М6 получше и узнаем мнение тех, кому довелось протестировать его.

© Haval

Сам по себе Haval M6 тоже не является новинкой – он дебютировал в этом кузове еще в 2017 году. Но в конце 2021 производитель выкатил рестайлинг, и именно эта рестайлинговая версия теперь продается в РФ. Есть подозрение, что автомобиль мог появиться у нас еще в 2022 году, но запуск продаж пришлось отложить.

Haval

Первым делом на официальном сайте в глаза бросается уведомление о подготовке М6 к российским условиям эксплуатации. Нам сообщают, что кузов покрыт антикоррозийной и антигравийной защитой, а также, что автомобиль оборудован подогревами передних кресел и зеркал заднего вида. Еще отдельным пунктом в этом же разделе указано, что фары находятся на недоступном для дорожной грязи уровне. Тут есть несколько возражений, потому что М6 – не внедорожник, а значит будет ездить по асфальту на своем переднем приводе с клиренсом 17 сантиметров.

Haval

Назвать Haval M6 компактным сложно: длина составляет 4,66, а ширина – 1,83 метра. Для сравнения возьмем BMW X5 актуального поколения, длина которого всего на 24 см больше. Так что M6 - это уже среднеразмерный кроссовер, который должен вмещать семью, собаку, канарейку и детскую коляску в багажник, ёмкость которого составляет 808 литров при разложенных задних сиденьях. Если же задний ряд сложить, объем увеличится до 1700 литров, но тогда собака с канарейкой точно не поместятся в салон. Объем топливного бака всего 55 литров – мало, пусть и расход не будет большим. Дилер заявляет 10,8 литра в городском цикле, значит, по факту можно ожидать 12-14 со всеми пробками, а это 400 – 450 километров на одном баке максимум. Кроссовер не должен ездить на заправку так же часто, как городской седан, он обязан быть чуть универсальнее. В стоке дилер предлагает диски R17 и дисковые вентилируемые тормоза по кругу. Подвеска спереди - классический McPherson, а сзади - простая могорычажка. Это очень распространенный вариант подвески, который используется даже в дорогих европейских автомобилях.

Двигатель доступен всего один – рядный четырёхцилиндровый объемом 1,5 литра. Впрыск топлива распределенный, а не непосредственный, как это бывает с форсированными моторами. Мощность 143 л.с., а крутящий момент 202 Нм в диапазоне от 1800 до 4400 оборотов. Скорее всего, именно на этот средний диапазон настроена турбина, чтобы перемещаться в городском трафике было относительно комфортно. Именно поэтому на высоких оборотах падает крутящий момент и время разгона до сотни составляет 12,7 секунды. Это очень много - с такими показателями сегодня разгоняются «лады», а от иномарки, хоть и китайской, да еще и с турбовым мотором, ждешь чего-то большего. Если отвлечься от желаний и ожиданий, то такое время разгона до ста говорит о том, что на трассе при обгонах будет очень сложно и опасно. Это действительно сугубо городской автомобиль, который настроен под соответствующий трафик.

Haval

Комплектаций всего две: механическая и автоматическая КПП, на этом отличия заканчиваются. "Мешалка" стоит 1 949 000, а автоматическая роботизированная 7-ступенчатая уже 2 099 000 рублей. Каких-то еще отличий мы не нашли.

По безопасности есть все необходимое: ABS, ESP, EBD, TCS, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль и даже система предотвращения опрокидывания RMI. Фары, фонари и даже противотуманки - полностью светодиодные, есть комфортный доступ. Передние парктроники отсутствуют, а вот сзади есть и они, и камера в придачу. В салоне ваш ждет руль с кожаной обшивкой, а также весьма большой сенсорный дисплей в центральной консоли. Руль регулируется и по высоте, и по вылету, что удобно для настройки под разных водителей. Кресло тоже механическое и регулируется во всех плоскостях, а именно - в шести, чтобы вы могли усесться максимально комфортно. Салон нельзя назвать страшным, но и красивым тоже как-то язык не поворачивается. Он достаточно самобытен, немного напоминает дорогие европейские решения, но лишь отдаленно. Аудио скромное – всего четыре динамика, но это можно в будущем исправить. Есть Bluetooth и два USB разъема, один из которых находится на заднем ряду. Назвать комплектацию богатой точно нельзя, наоборот, это - комфортный минимум, когда есть все только необходимое и никакого баловства. Это верный подход, если есть цель сделать автомобиль как можно более дешевым.

Теперь давайте посмотрим, что про Haval M6 говорят блогеры и прочие тест-драйверы.

YouTube-канал «Лиса Рулит», Елена Лисовская

Елена начинает видеообзор со сравнения нового Haval M6 с отечественной Lada Vesta, потому что по стоимости китайский М6 ушел не так уж далеко, а машина, как ни крути, больше и современнее, оснащена турбированным мотором и всей необходимой современной электроникой и подушками безопасности. Часть кожи в салоне – настоящая, а часть – визуальная подделка под кожу со строчкой. Елена отмечает, что лучше бы китайские производители старались меньше создавать визуального обмана, потому что после того, как пощупаешь эту «строчку» руками, остается неприятный осадок.

Лиса Рулит

Новинка очень похожа на предыдущий Haval H6, который также продавался в России. Габариты автомобиля достойные – места хватит всем. Дорожный просвет составляет 17 сантиметров, но вся нижняя часть машины по кругу упакована в черный пластик, поэтому царапаться там особо нечему, и это - хорошее решение. Елена отмечает, что автомобиль не выглядит современным и молодежным, ему больше подходят определения «семейный» и «недорогой».

Лиса Рулит

Возвращаемся в салон. Елена жалуется на отсутствие кожаных кресел, которые доступны только в Китае, как и привод 4х4. Отмечается хорошее качество ткани и прострочки, создается впечатление, что кресла будут износостойкими. Также огорчает полностью аналоговая приборная панель с мельчайшим экраном для вывода ошибок и предупреждений. Зато вся система русифицирована и локализована, что большой плюс. В процессе изучения возможностей приборной панели можно заметить, как проскальзывают показатели давления в каждом колесе – удобно. Там же проскальзывает и средний расход по городу в 13 литров. Собственно, это то, о чем мы писали выше, потому что показатели производителя не сходятся с реальными почти никогда.

Лиса Рулит

Под капотом нужно быть готовым к отсутствующим упорам и падающей крышке, под которую необходимо подоткнуть палочку.. Двигатель - 1,5 литра, мощность - 143 л.с. и 210 Нм крутящего, доступные в достаточно узком диапазоне из-за одной турбины. А вот из локализованного для РФ, под капотом нашелся бачок омывайки увеличенный до 4,5 литров, что действительно полезно с нашими зимами и реагентами, которые за 30 секунд езды забрасывают грязью все на свете. Емкость аккумулятора - 60 Ач, что вполне достаточно для автомобиля такого класса.

Лиса Рулит

После начала движения Елена отмечает, что кнопка выбора режима движения расположена в очень странном месте - рядом с органами управления климатической установкой. И догадаться, что это не режим рециркуляции, можно только нажав эту самую кнопку. Есть простой режим, спорт и эко – разницы между ними ведущая найти по ощущениям не смогла. Разгон охарактеризован как «спокойный», который сопровождается достаточно сильным гулом коробки передач. По факту, до сотни машина разгоняется в диапазоне от 13 до 14 секунд, что очень странно на сегодняшний день. Елена уповает на большой вес автомобиля, который составляет 1,5 тонны без загрузки. От себя можем добавить, что современному автомобилю с турбированным двигателем разгоняться за 13-14 секунд должно быть стыдно, и этот момент нужно держать в голове перед покупкой, иначе потом будет мучительно больно.

Лиса Рулит

Руль с кнопками, с него производится управление телефоном, который легко соединяется с мультимедией автомобиля. Есть доступ к контактам и можно прослушивать аудиосообщения из мессенжеров. Качество, с которым воспроизводятся голосовые сообщения – среднее, но в целом слышно неплохо.

Лиса Рулит

Ходовая часть автомобиля заслужила отдельную похвалу за свой комфорт и наличие многорычажки сзади, что не свойственно такому классу, где принято экономить на всем. Скорее всего, это отголоски модели Н6, которая была с полным приводом и очень похожа на М6.

Елена похвалила производителя за использование физических кнопок для управления климатом. Очень многим не нравится засилье сенсоров, которые вытолкнули с рынка привычные клавиши. Дисплей, кстати, сенсорный, качество изображения хорошее. А вот камера оказалась крайне ужасной с плохим изображением и отсутствием динамической разметки, что странно для Haval, вот уж где реально сэкономили. Подогрев передних кресел и зеркал заднего вида был отмечен как плюс, но также было упомянуто, что никакого подогрева руля и лобового стекла нет и не будет.

Лиса Рулит

К работе коробки передач претензий не было, была отмечена плавная работа без пинков и вздрагиваний в любых режимах, даже в разгоне. Настройка неплохая, все работает корректно и согласованно с двигателем.

Лиса Рулит

На заднем ряду места много, а вот комфорта – нет. Отсутствует даже подлокотник, поэтому с комфортом не сесть. Зато есть регулировка угла наклона спинки, что не свойственно машинам такого класса. Багажник достаточно большой, есть ниша с запаской. А вот о ровном поле можно забыть – со сложенными креслами перепад высоты около 30 сантиметров.

Лиса Рулит

Автомобиль хорош для тех, кто хочет уложиться в два миллиона при покупке «новья» из салона с гарантией. Наполнение вполне достойное, но косяков достаточно много, вроде вечного разгона до сотки или камеры. Делать предположения о том, станет машина популярной или нет, ведущая не рискнула.

YouTube-канал «Михаил Кульдяев», ведущий Михал Кульдяев

Этот обзор также начинается со сравнения Haval M6 с Vesta NG, которая всем покоя не дает. Очень уж хочется ведущим доказать, что лучше добавить несколько рублей и купить совсем другой автомобиль, но только не Lada.

Михаил Кульдяев

Внезапно ведущий уходит к задней части автомобиля и начинает рассказывать про багажник, который называет большим. Хвалит за нишу для докатки/запаски и наличие полки, разделяющей багажник на внутреннюю и салонную часть. Петельки для откидывания заднего ряда расположены очень удобно, а вот отсутствие ровного пола уже не очень удобно, хоть и простительно, учитывая стоимость.

Михаил Кульдяев

Заглянув под нижнюю часть, ведущий находит встроенную петельку для буксировки, что есть очень хорошо. Скорее всего, это тоже отголоски от Haval H6, как и кузов, способный принять полный привод с многорычажной подвеской сзади. Попутно ведущий отмечает низкое качество светодиодов в фонарях, которых мало и светя они «так себе».

Михаил Кульдяев

Переместившись за руль Михаил отмечает, что посадка и управление сразу говорят о том, что ты за рулем кроссовера. Электроника иногда ведет себя очень странно, особенно при старте в гору на грунте – машина может просто застрять из-за старых алгоритмов электронных помощников, которые перекочевали все с того же древнего Н6, разрабатывающегося десять лет назад. На фотографии ниже как раз тот самый холмик, на который кроссовер еле въехал, предварительно долго буксуя и дергая колесами. Подвеска достаточно мягкая, машина адаптирована под дальние поездки.

Михаил Кульдяев

Бесключевой доступ порадовал отсутствием необходимости нажимать на кнопку - достаточно просто дотронуться. А вот электропривода зеркал заднего вида нет – придется складывать руками. Ведущий отмечает крайне слабый двигатель мощностью 143 л.с., которые вместе с роботизированной коробкой передач едва ли толкает машину. Михаил признает, что мощности очень мало для такого крупного кроссовера. Коробка передач должна быть достаточно быстрой, потому что она роботизированная, но вниз передачи щелкаются очень неохотно - хуже, чем на хорошем автомате.

Михаил Кульдяев

Салон порадовал хорошими креслами с боковой поддержкой и качественной строчкой. Есть большой подлокотник, в который можно положить много полезных мелочей. Рычага стояночного тормоза нет – его заменила кнопка электронного ручника. А вот дисплей вообще не порадовал – время отклика очень большое, к тому же иногда нужно нажать несколько раз, чтобы прикосновение зафиксировалось. Открытие каждой менюшки занимает несколько секунд. Также отмечается устаревший экран для отображения среднего расхода и информационных сообщений. В противовес этому ведущий ставит электронные помощники при спуске, системы стабилизации и защиту от опрокидывания. В целом он прав, потому что если приходится выбирать, то безопасность действительно важнее.

Михаил Кульдяев

Михаил обращает внимание на странность комплектации, потому что есть подрулевые лепестки, но нет автоматического света. Подрулевые лепестки на такой мощности не нужны совершенно, а автосвет нужен на любой машине, потому что это просто удобно.

Михаил Кульдяев

На заднем ряду Михаил отмечает большой запас пространства для ног, высокий потолок и мягкий пол с хорошим ковром. Отсутствие подогрева и подлокотника – еще два заметных минуса. Зато есть регулировка угла спинки, что заметно повышает комфорт.

Михаил Кульдяев

Автомобиль очень приятный внешне, современный и большой. За свою цену в районе 2 миллионов рублей, Haval M6 – очень хороший выбор. А если бы был дизельный двигатель – цены этому M6 не было бы.

Где можно взять покататься

Чтобы прокатиться на автомобиле, можно взять его в прокате на сутки, чего будет более, чем достаточно, чтобы составить о нем мнение. Если тратить кровные желания нет, можно записаться на тест-драйв к дилеру по вот этой ссылке. Достаточно оставить свои данные для связи, чтобы вам перезвонили и договорились о проведении тест-драйва. Но помните, что после покатушек у дилера вам придется общаться с менеджером, который очень захочет продать вам машину, даже если она вам не понравится.

Заключение