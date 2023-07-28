Юристы рассказали, что делать в случае потери автомобильных номеров

После проливных ливней в столице многие водители обнаружили потерю автомобильных номеров – их просто смыло водой. Юристы рассказали, как правильно поступить в такой ситуации, чтобы не заработать штраф и проблемы с ГИБДД. Об этом сообщает Autonews.

Ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала напоминает, что езда без номеров считается нарушением, даже если на автомобиле нет всего одной таблички. Такое нарушение может привести к штрафу до пяти тысяч рублей, либо к лишению прав на 1-3 месяца. При этом сотрудники ГИБДД не могут задерживать автомобиль без номеров для отправки на штрафстоянку (только составить протокол), но продолжать движение в нём всё равно нельзя – это может закончиться повторным наказанием.

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«Сам факт составления протокола нельзя считать индульгенцией от дальнейших претензий сотрудников ГИБДД. Если водителя остановят повторно, на него оформят новый протокол. Поэтому выезжать на дорогу без госномеров нельзя», – уточнил Мацала.

При этом юрист также подчёркивает, что даже сильный ливень не является основанием для езды без номеров. Однако если права оторвало от автомобиля в дороге, а водитель это не сразу заметил, то в разговоре с инспектором ГИБДД можно попытаться привести аргументы из нормы ст. 2.9 КоАП.

«Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения», добавляет Мацала.

«То есть нарушение есть, но оно такое незначительное и независящее от самого нарушителя, что можно и не перегибать палку. Однако эта статья используется судами очень редко и рассчитывать на нее не стоит. Лучше сначала изготовить новые знаки», – рассказал он.

При этом юрист «Единого центра защиты» Владимир Фурта добавляет, что новые номера должны быть изготовлены в официальной аккредитованной организации – любые изготовленные самостоятельно номера всё равно будут считаться нарушением.

Фурта также рассказал, что если автомобиль без номеров стоит во дворе, то это не является нарушением и причиной для штрафа или эвакуации. Главное, чтобы машина не выглядела бесхозной и не нарушала правила парковки.