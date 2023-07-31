Цены в РФ на автозапчасти вырастут еще больше до конца года

Как отмечает газета «Известия», с начала года запчасти уже подорожали на 20–40 процентов, но это далеко не предел. Подорожание запчастей станет закономерной реакцией на колебание курсов валют, которое наблюдалось в июле. Эксперты при этом высказывают оптимистичный прогноз, что ситуацию еще можно стабилизировать.

Дальнейший рост цен на комплектующие станет отражением изменения курсов валют в июле. Эксперты отмечают, что перенастройка логистики и запуск индустрии восстановления запчастей должны помочь стабилизировать ситуацию на рынке.

Повышение цен на запчасти уже сказался на стоимости страховых полисов ОСАГО и каско. Так, за первые полгода тарифы каско выросли на 5–14%.