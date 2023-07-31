Haval H6: все "за" и "против" покупки на вторичном рынке

Haval H6 стал одним из первых китайских автомобилей, при тестировании которых опытные и донельзя придирчивые российские автоэксперты начали говорить, что мир них уже не будет прежним, потому что этот среднеразмерный кроссовер вызвал у них положительные эмоции. Но что сегодня говорят о нем его владельцы и есть ли мотивация для его покупки на вторичном рынке?

Первенец «безрамной» линейки Haval, среднеразмерный кроссовер H6, впервые был представлен публике на автосалоне в Шанхае в 2011 году. Правда, тогда он назывался Great Wall Hover H6… И это был не просто первый кроссовер марки, но и первая модель, построенная на самостоятельно разработанной платформе (создатели которой, впрочем, во многом отталкивались от Honda CR-V). В 2013 была зарегистрирована марка Haval как подразделение Great Wall по выпуску более богато оснащенных версий кроссоверов и внедорожников с перспективой выхода на премиальный уровень в будущем, а в 2015 Haval окончательно выделился в отдельный бренд. К этому времени у себя на родине модель H6 стала самым массовым и популярным кроссовером: в 2015 общий объем выпуска H6 перевалил за миллион, а следующие 580 тысяч были реализованы в течение 2016 года. В 2017 появилось второе поколение модели, но выпуск первого был продолжен – в том числе и для нашего рынка.

Конструктивно H6 представляет собой типичный кроссовер с кузовом типа универсал. Линейка двигателей состояла из 1,5-литрового бензинового турбомотора GW4B15 мощностью 150 л.с, 1,3-литрового турбомотора GW4B13 на 138 л.с. и 143-сильного двухлитрового турбодизеля GW4D20, в паре с которыми могли работать пяти- или шестиступенчатая механическая коробка или четырехступенчатый автомат. Передняя подвеска – стойки МакФерсон, задняя – независимая двухрычажная. Автомобиль предлагался в переднеприводном и полноприводном вариантах.

В России кроссовер Haval H6 был впервые показан на Московском автосалоне 2014 года, но в сколь-нибудь существенных количествах продажи автомобиля пошли только в 2017-м, причем отечественному покупателю были предложены версии с 1,5-литровым бензиновым и 2,0-литровым дизельным двигателями. В 2019 Haval H6 достиг пика своей популярности в России (было продано 6378 машин), а всего у нас было продано 12 202 таких автомобиля. В 2020, после того, как в Тульской области был запущен завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», официальные продажи H6 были прекращены.

Трудно сказать, из чего исходил менеджмент Haval, выбрав для производства в России модель F7, а не H6, которая к этому времени успела набрать определенную популярность и заработать неплохую репутацию. Об этой репутации говорит тот факт, что Haval H6 на вторичном рынке стоит от 1,3-1,4 до 2-2,1 миллиона рублей, то есть существенно дороже, чем этот автомобиль стоил когда-то у официальных дилеров. За версии с механической коробкой просят от 1,3 до 2 миллионов, версии с автоматом стоят чуть дороже, от 1,4 до 2,1 миллиона. Дороговато, но все же примем во внимание, что Kia Sportage c мотором такой же мощности и тех же лет выпуска предлагают по цене от 1,8 до 3,8 миллиона рублей, причем если рассматривать только сопоставимые с H6 комплектации, то цена будет ближе к верхней планке ценового коридора. Но остается вопрос: а стоит ли вообще рассматривать подержанный автомобиль китайской марки в качестве варианта для покупки? Каждый решает этот вопрос самостоятельно, но в любом случае будет весьма полезно ознакомиться с тем, что пишут про H6 его реальные владельцы.

Отношение к автомобилям китайских марок в России все еще остается весьма неоднозначным. Да, в июне этого года только на продукцию ведущих китайских марок (Chery, Haval, Geely, Changan, Omoda и Exeed) пришлось почти 40% продаж новых легковых автомобилей, но скажите: положа руку на сердце, многие ли из тех, кто купил даже совсем не дешевую машину, смогут рассказать, что ловят уважительные, а то и завистливые взгляды? В общественном сознании намертво застряли представления о китайских автомобилях как о некачественных и ненадежных, которые покупают от безысходности.

Эти представления вполне живы и сегодня, а уж лет пять-семь назад они и вовсе цвели махровым цветом. Не случайно авторы множества отзывов о Haval H6 признаются, что решение о покупке далось им непросто, но дальнейшая эксплуатация заставила их радикально изменить свою точку зрения: «Покупали с опаской ("Китай, однако"), но опасения китайцы развеяли – хорошую сделали машину!»; «Ранее я скептически относился к китайским машинам. Теперь свое мнение изменил»; «Сначала, как и многие коллеги автолюбители, я с недоверием отнёсся к произведению китайского автопрома, но по прошествии уже нескольких месяцев эксплуатации можно было смело утверждать, что у китайцев и, в частности, у марки Хавейл с качеством автомобилей все в порядке».

Более того, очень многие многие владельцы Haval H6 дают этому автомобилю самую высокую оценку: «Я владею авто 4 года, выбор делал осознанно. Кроме позитива ничего не получал. До этого владел машинами более 10 марок и разного класса»; «Это лучший автомобиль из тех, что у меня был, а были у меня и "немцы", и "французы"... Но Н6 затмил их всех». Однако все эти люди покупали новенький автомобиль в салоне и на гарантии, а ведь речь идет о покупке Haval H6 на вторичном рынке, и вот тут фобии и опасения наших соотечественников вновь расцветают буйным цветом.

Соответственно, продать такую машину непросто: «Очень большой минус – это недоверие нашего народа к “китайцам”. Продавать очень нудно и долго, никто не может поверить, что "китай уже не тот", а потери в цене за 3 года составили почти 30%». Тут стоит уточнить, что этот отзыв был написан еще в 2020-м, а сегодня ситуация на рынке такова, что Haval H6 2019-года выпуска стоят на вторичке чуть ли не вдвое дороже, чем когда-то новыми в салонах. Но от этого продавать их легче точно не стало…

Во многих отзывах авторы рассказывают, что главным аргументом в пользу покупки Haval H6 стали объемистый салон и багажник: «Был VW Touran. Нужна была машина не меньше, чтобы регулярно возить в салоне 2 взрослых, 2 детей плюс не самую маленькую собаку в багажнике. На "китайцев" стал смотреть только после того, как осознал, что любая другая машина в не самой пустой комплектации обойдётся мне в 1,7 млн или выше»; «Большой багажник 800 л был одним из главных моментов при выборе данной модели», – объясняют свой выбор владельцы.

Багажник Haval H6 '2013–2017

Действительно, с внутренними объемами у Haval H6 – полный порядок, тем более что спинки задних сидений можно откинуть назад, можно сложить вперед, а можно сложить задние сиденья полностью, получив багажный объем порядка 2000 литров. Тут уж можно перевезти вообще все что угодно… «При сложенных задних сиденьях объем багажника просто огромен! Я даже двухметровую елку спокойно вёз», – рассказывает один из владельцев. Хватает места и для пассажиров: «Просторный и комфортный салон, удобно сидеть сзади, коленки не упираются».

Все это делает H6 отличным транспортом для семейных путешествий: «Автомобиль супер, то что надо для дальних путешествий, для выезда на природу, на рыбалку!»; «Мы с женой сзади раскладывали надувной матрас и спокойно отдыхали, даже палатку не раскрывали!».

Стоит отметить, что во многих отзывах авторы особо отмечают качество отделочных материалов. Пластик хоть и жесткий, но качественный и не вонючий, «сверчки» особо никому не досаждают, искусственная кожа, которой обтянуты сиденья, даже спустя 6-7 лет сохраняет внешний вид, не растягивается и не трескается, да и подогнаны все внутренние панели очень хорошо: «Никаких разных зазоров, бряцающих элементов салона, сверчков – едешь и наслаждаешься»; «Когда прокладывал провод видеорегистратора, думал подсунуть его под обшивку стойки, как делал в Антаре, но не тут-то было: обшивка сидит настолько плотно, что без деформации отогнуть хотя бы на чуть-чуть её невозможно».

«Не очень качественная мультимедиа», – жалуются владельцы Haval H6 в своих отзывах. Мол, пожадничал производитель. Во-первых, звук так себе, хотя сами динамики вполне неплохи. Во-вторых, не слишком хорошо работает радиомодуль, да и антенна не отличается чувствительностью: «На Пыже до Твери ехал всегда без пауз – Москва переключалась на Конаково, а далее на Тверь. Здесь же есть километры, свободные от радиосигналов».

Есть претензии к организации выводимой на дисплей информации, хотя сам по себе дисплей вполне на уровне: диагональ 8 дюймов, не бликует и не слепнет на ярком свете. Но зачем частота радиостанции выводится громадными цифрами, а информация бегущей строки таким шрифтом, что мельче не придумаешь? Время показывается в верхнем углу очень мелко, и, чтобы узнать, сколько сейчас времени, проще посмотреть на наручные часы. Забортная температура видна только во время манипуляций с климатом. «Когда систему выключаешь, все время горит надпись HAVAL в красивом обрамлении, но я уже запомнил, ребята, на какой машине еду! Лучше бы высветили там время и температуру за бортом».

По мнению владельцев, не доработана и синхронизация с телефоном. С одной стороны, связь не рвется и телефон не «отваливается», а с другой – записная книжка в системе не имеет функции поиска, и порой это бывает неудобно. В системе есть возможность настройки усиления звука в зависимости от источника сигнала, но звук телефона изначально очень тихий, и во время разговора его приходится увеличивать вручную. Наконец, проигрываемый с флэшки или диска трек во время звонка не ставится на паузу – для любителей аудиокниг это весьма критично. Кнопки управления музыкой и круизом на руле требуют привыкания: обычно кнопка «+» справа, а «-» слева, ну а в H6 все ровно наоборот. При этом на руле нет органов управления информацией на маленьком экране бортового компьютера. Есть вопросы и к русификации: например, чтобы вызвать данные о температуре за бортом, нужно выбрать в меню пункт «внешность».

Руль Haval H6 '2013–2017

Стоит признать, что эргономика Haval H6 устраивает подавляющее большинство владельцев. Кто-то просто восторгается – «Шикарная эргономика. Расположение всех органов управления интуитивно понятно»; «Сел в машину и... как в ней и сидел всегда. По мне машина». Кто-то делает оговорку, что посадка удобна только для водителей ростом до 180 см, но сколь-нибудь серьезных нареканий мне встретить не удалось, да и с оговоркой этой согласны не все: «Мой рост – 190, вес – 130. Уселся, электрорегулировок хватает с запасом, поясница подпирается, руль – две плоскости на любой вкус. Сам за собой – с большим запасом, и это не шутки».

Очень многим нравятся «капитанские» кресла первого ряда с подлокотниками: «Мне понравилось, что нет большого центрального подлокотника, а есть два маленьких, которые можно убрать, как в самолете, и там помещается моя сумка и сумка жены»; «Порадовало наличие персонального подлокотника у каждого переднего сиденья, очень удобно!».

Сами кресла также получили полное одобрение: «Кресло водителя – это вообще отдельный мир. Возвращаясь из путешествия, за день пропилил 1500 км и даже не устал»; «У водителя – шикарный регулируемый поясничный подпор»; «Очень удобное водительское сидение, все кнопки регулировки рядом, не нужно делать никаких лишних движений». Причем, в отличие от многих китайских автомобилей, подушки сидений имеют вполне достаточную длину.

Вполне устраивает владельцев обзор с водительского места, который ограничивают разве что достаточно толстые передние стойки. Зато обзор назад без нареканий: «Обзор в машине хорош, боковые “лопухи” классные, я рад, что на этом не сэкономили. Они еще и тонированы, да еще и малошумные при своих-то габаритах».

В принципе, оснащенность владельцы считают одним из серьезных достоинств модели, но об этом мы поговорим чуть дальше. Но перед этим стоит обсудить, чего в оснащении Haval H6 не хватает. Прежде всего, во многих отзывах авторы пишут, что автомобиль обязательно нуждается в дополнительной шумоизоляции: «Сразу заказал пластиковые подкрылки с шумкой»; «Без полной шумки в машине сидишь, как в банке, отовсюду шумы». Кстати, стоит позаботиться не только о колесных арках, но и о крыше: «В проливной ливень очень шумно грохотало по крыше, через восемь часов езды разболелась голова. Да и вообще, как только приобретаете этот автомобиль, надо делать шумку».

Не хватает и многих «теплых опций», например, ставшего уже привычным подогрева руля: «Подогрева руля нет, а комплектация – Elite. Стыдно, ребята». Нет и подогрева заднего дивана. Но еще печальней, что нет обогрева ветрового стекла, даже в зоне покоя стеклоочистителей, и форсунок омывателя: «Нет зоны подогрева передних дворников, тогда как для заднего сделана отдельная “змейка”». Действительно, по словам владельцев, форсунки омывателя нормально работают до температур порядка минус 12-15 градусов, а потом они замерзают, особенно во время езды по трассе. Ну а для теплого времени года желательно установить на окна дефлекторы, поскольку во время дождя практически вся вода уходит на боковое стекло водителя.

Несколько неожиданным оказывается тот факт, что пассажиры на втором ряду сидений не имеют возможности управлять потоками воздуха из климатической установки. «Я не представлял себе, что бывают иномарки без задних центральных дефлекторов обдува», – недоумевает один из владельцев. Вообще, авторы отзывов считают, что при таком ценовом позиционировании производитель мог бы чуть меньше экономить на мелочах: скажем, оснастить капот газовыми упорами или установить автоматический стеклоподъемник на все двери, а не только на водительскую. Противосолнечные козырьки приятные, толстые, фиксируются в любом положении, с зеркалами и подсветками, но боковые окна полностью не закрывают, поскольку снабдить их выдвижными пластиковыми пластинами, как это сделано на большинстве автомобилей американских марок, китайские инженеры не догадались.

Во многих отзывах авторы отмечают явную нехватку емкостей для разнообразных мелочей: «После Турана бросилось в глаза, что мало всяких кармашков и бардачков»; «Бардачок откровенно небольшой, но с охлаждением. И вообще, двухлитровую бутылку в салон брать не стоит, девать ее будет некуда». Есть проблемы и с размещением телефона: «Для телефонов пришлось купить “липучки” на торпедо, так как удобных мест для них не нашлось».

Но самое главное, что в линейке Haval H6 не хватает сочетания полного привода и автоматической трансмиссии. Хотите чувствовать себя спокойно зимой и во время поездок на рыбалку – берите машину с механикой, не хотите постоянно орудовать рычагом в пробках – обходитесь передним приводом…

Тем не менее, несмотря на то, что «хорошо бы в этот суп кое-что добавить», в целом владельцы считают оснащенность Haval H6 одним из серьезных плюсов. Список опций приличный: интеллектуальный головной свет, парктроники, задняя камера, камера в правом зеркале, облегчающая парковку у бордюра и проезд в узких местах (например, между плотно запаркованными во дворе машинами). Отдельные кнопки складывания зеркал и омывателя фар («Фары омываются отдельной кнопкой – хоть в Китае услышали российских водителей!») и подсветка поворотов. Блокировка дверных замков в случае если ключ-иммобилайзер остался в салоне или рычаг не переведен в режим паркинга и автоблокировка дверей при движении, множество разнообразных подсветок (порог, двери изнутри, проекция логотипа на пол), люк с электроприводом, 12-вольтовая розетка в багажнике и так далее.

Вполне одобряют владельцы и фары головного света: «Свет просто великолепен, причем мне показалось, что галогенки светят даже ярче, чем ксенон. Граница света на асфальте жестко ограничена, встречных не слепит. Дальний тоже хорош».

Haval H6 '2013–2017

Во многих отзывах отдельно упоминается корректная работа датчика дождя: «В дождь понравилась работа стеклоочистителей, а именно режим “Авто”. Особенно понравилась реакция на встречную фуру с облаком воды за спиной – автомат сработал мгновенно, двойным взмахом в ускоренном режиме. Вручную так не успеешь – это точно»; «Очень адекватно работают датчики света и дождя, удобно!».

Вдумчивое чтение руководств по эксплуатации не входит в список привычек российского автолюбителя. А зря… В руководстве по эксплуатации Haval H6 можно найти немало любопытного. Например, там написано, что ни в коем случае нельзя подключать не предусмотренные электронные системы, в том числе сигнализацию. Учитывая квалификации некоторых наших электриков, с этим можно и согласиться, но ведь при покупке автомобиля в кредит (а в кредит можно купить и подержанный автомобиль) требуется страховка, а многие страховые компании считают установку сигнализации обязательным условием оформления полиса. Запрет при движении держать руку на рычаге переключения передач, так как это может привести к преждевременному износу вилки, можно посчитать разве что забавным – из чего эта вилка сделана? Из пластилина?

А вот к тому, что рейлинги на крыше – сугубо декоративные и багажник на них устанавливать недопустимо, пожалуй, стоит отнестись со всей серьезностью. Согласно руководству, нельзя начинать движение немедленно после запуска двигателя, следует подождать 3-5 минут, и нельзя глушить мотор сразу после остановки, нужно подождать те же 3-5 минут для охлаждения и остановки турбины. Более того, зимой приходится греть мотор еще дольше, хотя бы минут 10: «Пока температура масла не будет хотя бы 45-60 градусов, турбина не включается. А тащить такую тушу на 1,5-литровом моторе без помощи турбины – это натуральное изнасилование всех лошадиных сил под капотом».

Запрещено делать тонировку, чтобы не нарушить работу интеллектуального доступа в салон (при этом во многих дилерских центрах предлагали установить эту самую запретную пленку прямо при продаже). Да и какое отношение имеет тонировка к бесключевому доступу? Но самый удивительный пункт – это запрет ездить накатом (при том что автомобиль, по словам владельцев, идет накатом просто превосходно).

Есть целый ряд моментов, которые осложняют пользование автомобилем, например, отсутствие индикации заданной скорости при движении в режиме круиз-контроля: «При включении круиза нигде не появляется информация, на какой скорости он сработал, а это важно при движении по трассе в условиях ограничения скоростного режима. Многие водители включают круиз на 77-78 км/ч и проходят спокойно участки с ограничением, а не косят глазом на спидометр каждые 10 секунд».

Но больше всего язвительных комментариев владельцы адресуют тому, как организована доливка жидкости в бачок омывателя: «Горловина хоть и сделана воронкой, но очень узкая, плюс почти сразу уходит под 90 градусов влево и вниз, поэтому заливать надо медленно, созерцая неспешно текущую жидкость и наслаждаясь её ароматом»; «Заливка из обычной фляги превращается в цирковой номер: воронка очень узкая, и пропускная способность ее крайне низкая, так что пришлось купить 5-литровую канистру с привинчивающимся носиком и переливать жидкость в нее».

Как это ни удивительно, но владельцы Haval H6 дружно хвалят подвеску этого автомобиля. Почему удивительно? Да потому что сбалансированная настройка подвески требует огромного опыта. Можно зажать подвеску и добиться неплохой управляемости на ровном асфальте, но на плохой дороге машина будет восприниматься, как жуткий костотряс. Можно сделать ставку на плавность хода, но тогда рулится автомобиль будет, как «шалтай-болтай». Но в случае Haval H6 китайским инженерам, похоже, удалось найти правильную «золотую середину»: «Подвеска простая, но настроена, на мой взгляд, отлично. Неровности не чувствуются, грунтовка кажется гораздо ровней, чем есть на самом деле, скорость приходится контролировать усилием воли, так как подвеску все-таки жалко. Лежачие полицейские, трамвайные пути проходит без каких-либо неудобств, и, что особенно порадовало, колейность не чувствуется вообще».

То, что подвеску не пробивает даже при преодолении весьма выдающихся ям и бугров, причем на достаточно высокой скорости, пишут в своих отзывах многие владельцы: «Отличная подвеска, которая позволяет мягко и быстро ехать по неровным дорогам»,; «Подвеска продолжает радовать – глотает все»; «Подвеска работает мягко, её не пробивает». Но самое главное, что подвеска может в течение длительного времени выдерживать издевательства в стиле «больше газу – меньше ям». Мне не попались отзывы, в которых упоминалась бы необходимость серьезного вмешательства в подвеску на небольших пробегах, а в историях 6-7-летних автомобилей упоминаются разве что замены стоек стабилизаторов поперечной устойчивости да сайлентблоков задних рычагов. При этом многие считают, что все дело в том, что конструкция подвески полностью скопирована с Honda CR-V четвертого поколения, отличающейся отменной живучестью. Более того, многие компоненты подвески от CR-V ставятся на Haval H6 без всяких ухищрений.

Haval H6 '2013–2017

«Отдельно скажу про динамику. Мне сразу в салоне сказали, что это машина не для любителей агрессивного стиля вождения, но я не ожидал, что настолько»; «Любителям погонять или рвануть с места Н6 противопоказан. Его стихия – спокойная размеренная езда»; «По городу еще более-менее, а вот на трассе не тянет машина»; «Разгон – пенсионерский, тупит машина первые 2-4 секунды, двигатель задушен», – жалуются владельцы в своих отзывах.

Действительно, даже самые ярые апологеты Haval H6 не пытаются представить свой автомобиль стремительным болидом. Машина явно не подходит для активно-агрессивной езды, хотя, нужно признать, что и изгоем в транспортном потоке она вас тоже не делает. Все дело в сочетании турбированного мотора, который оживает, только раскрутившись до 2300-2500 оборотов, и передаточных чисел в коробках. В особенности огорчает автомат, который до последнего пытается держать высокую передачу: «Если, например, перед въездом на путепровод был сброс скорости, на подъёме (или даже и на горизонтальных участках) может произойти провал, поскольку, ко всему прочему, турбина в этой ситуации чего-то упорно ждёт и не включается». Что же, турбояма – явление известное, но неприятное.

Решаются эти проблемы по-разному. Кто-то предпочитает перепрошить блок управления двигателем для снижения пороговых оборотов включения турбины, а кто-то считает, что ему вполне достаточно возможности быстрого перехода на ручное управление коробкой: «Помимо самого рычага, для этого есть лепестки под рулём. Через некоторое время после перехода в ручной режим коробка сама возвращается в автоматический». По мнению владельцев, переходить на ручной режим управления автоматом приходится и при активных маневрах в городе, и во время обгонов на загородных трассах, но в любом случае обгоны при встречном потоке стоит производить очень аккуратно.

На самом деле, немало авторов отзывов в интернете считают динамические возможности вполне достаточными. Вот только если мотор приходится активно крутить, то это очень плохо сочетается с низким расходом горючего… Соответственно, в своих отзывах авторы называют достаточно разные цифры расхода в городе и на трассе. Те, кто готов смириться с «пенсионерским» разгоном и эксплуатируют машину в «травоядных» режимах, пишут о расходе на трассе порядка 7,5-7,7 л/100 км (в случае механической коробки) и 8,5-9,2 литра (в случае автомата). Но если хорошо нажимать на газ и пытаться заставить Haval показать, на что он способен, то даже с механической коробкой расход на трассе может возрасти до 12-15 л/100 км: «Трасса Москва – Питер (платник), 3 взрослых человека, 2 собаки и вещи. При скорости 120-130 км/ч – 9,2-9,5 л, если скорость 150-160 – уже 15-15,5 л/100 км». Примерно такая же картина и в случае автомата: «Расход неоднозначный. На кабанчике можно выжать 8,7 л/100 км, но только если совсем уж 80-85 км/ч тошнить. А турбовый мотор и шикарная подвеска так и шепчут: "братан, давай.. 130 ездят только дедушки с рассадой". По городу 12,5-13 л кушает с удовольствием».

Все хейтеры китайских автомобилей любят напирать на их ненадежность, мол, купишь такую поделку, и кузов через пару лет ржавой пылью рассыплется, а вся механика по гаечкам с болтами развалится… Однако «я вам не скажу за всю Одессу», но к Haval H6 такого рода суждения точно не имеют никакого отношения, а главным достоинством модели авторы отзывов в интернете считают именно надежность!

Начнем с очень качественного кузова: «Сборка очень качественная, всё подогнано идеально»; «Очень нравятся тяжёлые, как у "немцев", двери. Мне в этом плане никогда не нравились "корейцы" и "японцы", дверь у которых может вырвать из рук порывом ветра». Помимо качества сборки, кузов отличается и отменной коррозионной стойкостью: «Ржавчины не видать. Есть небольшие сколы на капоте, но они тоже не цветут»; «Кузов оцинкован, краска добротная, рыжики, ржавчинки и тому подобное отсутствуют напрочь, хотя реагентами у нас зимой дороги вовсю поливают»; «Большой плюс – оцинковка кузова с гарантией, ржавчинки – ни следа».

Ни у одного из авторов отзывов не возникло претензий к двигателю или необходимости его ремонта: «Мотор прошел 187 тыс. км, нареканий нет. Говорят, при хорошем обслуживании ходит до 400 тысяч»; «Пользовался H6 чуть больше 6 лет с салона, пробега под сотку. За время эксплуатации менялись только расходники, по двигателю, подвеске, электрике ничего делать не пришлось – не было необходимости». Особенно радует, что двигатель Haval H6 совершенно не склонен к «масложору»: «Отдельно про мотор. Удивительно, но даже после 100 тысяч он не расходует масло, 12 тысяч км от замены до замены, и доливать не надо»; «Он отслужил мне шесть лет. Проблем не создавал, масло не ел».

Пожалуй, единственное слабое место, о котором упоминают авторы достаточно многих отзывов, – это диск сцепления: «По снегу едет уверенно, но стоит только побуксовать, в салоне начинает вонять горелым сцеплением»; «Даже при небольших пробуксовках в салоне сильный запах горелого феродо». Действительно, очень многие владельцы считают, что H6 – это внедорожник, ну и давай лезть в грязь либо буксовать в снегу по бампер. Ну а в результате диск сцепления превращается в расходный материал...