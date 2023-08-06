Шесть причин, за которые не любят автомобили Tesla

Компания Tesla давно заняла лидирующие позиции по производству электрокаров и не собирается снижать темпы. Кажется, у Илона Маска очень много идей и планов, как развивать свой бизнес, но по какой-то причине у Tesla большое количество «хейтеров» - людей, которые категорически против продукции этого концерна. Мы собрали основные претензии, которые пользователи предъявляют автомобилям и компании Tesla.

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Сложности в обслуживании

Видео дня

Электрокар – это здорово, но только если у вас есть персональная зарядка у дома, которая всегда свободна. В противном случае простейшая и регулярная задача «зарядить машину» превращается в настоящий квест. Одна зарядка не работает, у второй - очередь, а у третей выходная мощность столь низкая, что автомобиль можно оставлять до следующего дня. Это очень большая проблема, которая будет увеличиваться по мере распространения электрокаров, которые сейчас активно дешевеют. И вот представьте себе, раньше вы просто заезжали на одну и ту же заправку, тратили там буквально 5-10 минут и продолжали заниматься своими делами. А с покупкой электрокара вам открывается новый чудный мир, в котором заряжать автомобиль – это увлекательное приключение, иногда на целые часы, потому что не все зарядки очень быстрые.

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Стоимость автомобилей Tesla

Многие считают, что цена на Tesla сильно завышена, и в ней нет ничего такого, чтобы так сильно переплачивать. Даже простенькая Model Y предлагается от 40 тысяч долларов в США, но в соседнем салоне за такие же деньги можно купить новую BMW 330i или же Mercedes-Benz C-класса. А если вспомнить про Model S, то там ценник начинается от 108 тысяч долларов, а это уровень очень дорогого премиального автомобиля, типа S-класса. И тут важно понимать, что на стороне Tesla исключительно электрический двигатель, а вот комфорт, управляемость, безопасность и статус марки – все это на стороне премиальных немецких концернов. Далеко не каждый покупатель согласится променять столь внушительный список качеств на электрический двигатель, который многими воспринимается как игрушка. По большому счету, все эти игры в зеленую энергетику – просто насаженная заинтересованными лицами повестка, которая практически никак не ослабляет загрязнение планеты.

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Потенциальная угроза частной безопасности

Все машины Tesla оснащены кучей датчиков и камер, которые, как предполагается, должны следить за окружающей обстановкой для безопасности пассажиров. Но уже много раз всплывали большие утечки данных, в которых были видео с внутренних камер, которые зачем-то записывали происходящее в салоне и отправляли все это на сервера компании, после чего сотрудники радостно это обсуждали. Много раз сливали и частные беседы, и даже пикантные видео. Илон Маск старательно отмалчивается при таких вопросах, но это лишь подтверждает, что проблема имеет место быть. Частная жизнь и так уже осталась в прошлом, но мы не хотим, чтобы нас снимали в машине, в квартире и вообще где бы то ни было, если это место – наша частная собственность. Поэтому к Tesla много вопросов в плане конфиденциальности частной жизни.

Недостатки автопилота

Tesla очень активно рекламирует автопилот, который, якобы, должен уметь водить сам без участия водителя. Но на деле все не так радужно, потому что функция автопилота относительно неплохо работает в США и Канаде, а весь остальной мир в пролете. Но даже в самих штатах работа автопилота вызывает много вопросов: пользователи регистрируют массовые сбои, глюки и отказы системы без видимых причин. Помимо этого, сильно перехваленная электроника допускает множество ошибок – 736 аварий с автомобилями Tesla, которые двигались на автопилоте за предыдущие годы. Для самого умного автопилота – это слишком большая цифра. Это говорит о том, что алгоритмы и электроника работают не так круто, как нам об этом рассказывает Илон Маск. Это не лишает его автопилот статуса одного из лучших в мире, но лишь по причине отсутствия достойных конкурентов изначально.

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Проблемы с обновлениями и общей поддержкой

Автомобили Tesla – это, скорее, «айфоны» на колесах, чем привычные нам машины. И как любой уважающий себя гаджет, Tesla постоянно получает обновления. Но здесь ситуация чем-то схожа с OS Windows, когда не знаешь, обновление будет работать или сломает систему окончательно. Такое было много раз, только недавно Tesla отзывала 40 000 Model S и X после неудачного обновления, в результате которого вышел из строя гидроусилитель руля. Были отзывные кампании и по подушкам безопасности, и еще по многим важным элементам. Tesla не является образцом надежности, особенно в электронной части. При этом компания продолжает просить за свои машины все больше, что, разумеется, ставит под вопрос адекватность покупки. Хочется отметить, что машина – не телефон, а потому внезапно отказавший автомобиль из-за кривого обновления, которое установилось без вашего ведома, – непозволительная ошибка, которая может подвергнуть пассажиров большой опасности.

Сам Илон Маск

Многие не разделяют позиций Илона Маска по многим вопросом в то время, как глава Tesla привык манипулировать рынками путем простых «твитов». Илон Маск – личность скандальная и непредсказуемая, а все машины управляются удаленно, что наводит потенциальных покупателей на простые мысли. Вот мы в России уже узнали, что функции телефона можно выборочно отключить в любой неудобной стране, так что мешает также поступать при необходимости с автомобилями? Как ни крути, Илон - кумир далеко не для всех, и если владельца того же Mercedes-Benz вы, скорее всего, даже назвать не сможете, то тень Маска падает непосредственно на Tesla.

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Заключение