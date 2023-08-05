ТОП-7 самых дорогих автомобилей “Формула-1», которые были проданы

Нередко автомобили «Формулы-1» продаются после окончания сезона или спустя какое-то время. Посмотрим на самые дорогие болиды Ф-1.

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7. 1993 McLaren Айртона Сенны - 4,6 миллиона долларов

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Это знаменитый McLaren с кузовным номером MP4/8-6, которым управлял Айртон Сенна до шестой победы в Гран-При Монако 1993 года. Аукцион, продававший машину, описал ее как «наиболее исторически значимый болид McLaren Формула-1, когда-либо представленный на аукционе». Автомобиль прекрасно сохранился и полностью функционировал. Более того, он не подвергался реставрации и все оригинальные детали были сохранены, таким образом, это не просто восстановленная машина, а именно тот самый болид, которым управлял Сенна в Монако. Впервые машины была выкуплена в 2006 году у самого основателя MсLaren – Денниса Рональда.

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6. 2010 McLaren MP4-25A - 6 миллионов долларов

Этот автомобиль продали в 2021 году за шесть миллионов долларов, а управлял им Льюис Хэмилтон в Гран-При Турции в 2010 году. Автомобиль стоил так дорого из-за того, что Хэмилтон смог победить в том сезоне. Как обычно, машину продали через аукцион спустя много лет, но предварительно она прошла полную диагностику с разбором и заменой всех износившихся деталей. Аукцион проходил весьма интересно – автомобиль не просто стоял на подиуме, как это обычно бывает, а проехался по трассе более чем перед 100 000 гостей, которые в тот момент собрались на Гран-При Великобритании.

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5. 1998 Ferrari F300 - 6,46 миллиона долларов

Пятое место забирает Ferrari F300 1998 года, который был продан летом 2022. Аукционный дом описал лот как «самый успешный и непобежденный болид Ferrari Формулы-1 всех времен». Скорее всего, вы уже догадались, кто управлял автомобилем, правильно – Михаэль Шумахер. Именно на этой машине он выиграл четыре гонки подряд в течение одного сезона летом 1998. Он победил в Канаде, Франции, Великобритании и Италии. Автомобиль был выкуплен у Ferrari первым владельцем в 1999 году и с тех пор ни разу не демонстрировался публике до 2022 года. Все 23 года он хранился в гараже владельца и не видел света софитов.

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4. 2002 Ferrari F2002 - 6,73 миллиона долларов

Еще одна бывшая Ferrari после Шумахера, только уже от 2002 года. Этот автомобиль тоже победил в Гран-При Сан-Марино, Австрии и Франции. Этот победный кубок стал пятым в списке Михаэля Шумахера. В отличие от предыдущего затворника, который 23 года прожил в гараже, этот экземпляр вел активную публичную жизнь и даже проходил подготовки к гонкам. Но в итоге также ушел с молотка, правда, после полной перенастройки двигателя и трансмиссии.

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3. 2001 Ferrari F2001 - 7,5 миллионов долларов

И вот мы подобрались к тройке своеобразных победителей, которые были проданы дороже всего. И вы не поверите, это еще одна Ferrari, и снова из-под Михаэля Шумахера, который выступал на нем в 2001 году в Монако. Изначально аукцион предсказывал стоимость в районе 4 – 5,5 млн долларов, но публика оценила болид гораздо выше.

Этот автомобиль оснащен мотором V10 мощностью 900 лошадиных сил с возможностью раскручиваться до 19 000 оборотов в минуту – золотая эра Формулы-1. Автомобиль принимал участие не только в главной гонке, но также разминочных и квалификационных сессиях в Испании, Канаде, Европе, Франции, Бельгии и Италии.

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2. 2003 Ferrari F2003 - 14,6 миллиона долларов

Что тут скажешь, Михаэль Шумахер – легенда Формулы-1. Да, и этой Ferrari тоже управлял он. В 2003 году на этом болиде Шумахер завоевал первое место в шестой и предпоследний раз в своей карьере. Аукционный дом планировал реализовать машину за 11 млн, но покупатель без жалости выложил 14,6 млн долларов. Машина была полностью отремонтирована в штаб-квартире в Италии в 2022 году, после чего проехала всего 148 миль. Утверждается, что все основные компоненты, включая двигатель, коробку передач и гидравлическую систему, отслужили лишь небольшой процент своего потенциала и машина полностью исправна.

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1. 1954 Mercedes W196R - 29,65 миллиона долларов

После такого хит-парада автомобилей, управляемых Шумахером, даже странно, что на первом месте не Ferrari, а Mercedes управляемый Хуаном Мануэлем в 1954 году. Автомобиль достаточно ходил по рукам, переезжая из одной частной коллекции в другую. Но в итоге оказался на аукционе в 2013 году и установил абсолютный рекорд по стоимости среди болидов Формулы-1.

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Заключение