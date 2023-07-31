Эксперт: в августе автомобили подорожают минимум на 300 тысяч

«Параллельный импорт из Европы практически умер, единичные автомобили приезжают. В ближайшее время только Китай. Подорожание запчастей связано с курсом валют. Также с 1 августа увеличиваются сборы по утилизации автомобиля – от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей, это для любых моделей, которые ввозятся на территорию России. Это все включат в стоимость автомобиля, лишний миллион, если двигатель на пять литров. На наиболее популярные китайские модели плюс 300-350 тысяч точно будет. Даже китайские автомобили у нас стоят дороже на 50%, чем в самом Китае, это связано с доставкой, таможней и так далее», - рассказал он.