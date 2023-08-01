Вместо Camry, К5 и Sonata: тест-драйв Chery Arrizo 8

Российский рынок год просуществовал вообще без седанов-иномарок. Сегмент С за последние месяцы наполнился предложениями, а вот машин покрупнее из числа официальных до последнего времени не было. Chery Arrizo 8 стал первым и имеет все шансы поначалу монополизировать сегмент.

Чтобы меня сходу не растоптали в комментариях за незнание российского рынка, сразу расставим все точки над i. Формально конкуренты у Chery Arrizo 8 есть, целых два: FAW Bestune B70 и Dongfeng Aeolus Shine Max. Выход обеих моделей был анонсирован еще весной, однако за несколько месяцев активных поездок по Москве и области живьем я не увидел ни одного экземпляра. Неудивительно: реальных поставок и продаж нет.

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Shine Max на официальном сайте марки до сих пор висит с пометкой «Скоро в продаже». Буквально на днях компания «Моторинвест» объявила, что дебют вот-вот состоится. Эта компания с недавних пор является дистрибьютором бренда Dongfeng в России. Она же выпускает электромобили Evolute и поставляет к нам дорогие гибриды и «электрички» Voyah, все они – тоже детища концерна Dongfeng.

Что касается FAW, то на его полноценный старт продаж рассчитывать не стоит. Есть немалые шансы, что в течение нескольких месяцев Bestune B70 реинкарнируется в образе Лады и пропишется на заводе в Петербурге, как это уже случилось с кроссовером Bestune T77. А раз так, то материнской марке нет смысла вкладываться в раскручивание и поставки модели-донора. Косвенным подтверждением этого можно считать тот факт, что после новости о повышении утильсбора рекомендованные цены на «семидесятку» не переписали.

Обман зрения

По фотографиям сложно поверить, что Chery Arrizo 8 – крупная машина. Уж больно игрушечно выглядит: вычурный дизайн удачно скрадывает реальные габариты. Хотя толика правды в первом впечатлении всё-таки есть. До размеров наших бывших бестселлеров из Японии и Кореи «китаец» не дотягивает: Camry, К5 и Sonata длиннее как минимум на 10 см, а по колесной базе у них превосходство на 6 см и более. Будет уместнее сказать, что «восьмерка» стоит между сегментами С и D.

В жизни Arrizo 8 смотрится ничуть не хуже, чем на рекламных фото, даже ещё более «игриво». Впрочем, последнее поколение Camry и оба вышеупомянутых «корейца» тоже не чурались дизайнерских изысков. Всю эту красоту можно подчеркнуть еще и цветом: в палитре Arrizo 8 помимо черно-белой классики есть светло-голубой, ярко-красный и даже темно-зеленый, в стиле Jaguar, оттенок. Сзади из-под бампера грозно высовываются четыре патрубка выхлопа немалого диаметра. Заглянул снизу: разумеется, фальшивые. Хотя реальный глушитель действительно развели на две стороны. А это что за «рассвет» в колесных дисках? Оранжевые суппорты на машине, не ассоциирующейся со спортом, смотрятся немного наивно и как будто норовят поспорить с фальшивым выпуском. Между тем такие стоят на всех версиях без исключения.

А что у нас в салоне? Первым делом прыгаю на заднее сиденье. Ничего не поделаешь: московская «деформация», в столице Camry и К5 в ливрее такси доминируют над собратьями в обычной окраске. Как же здесь просторно! Упомянутый в начале проигрыш Arrizo по длине и базе куда-то испарился. Места вдоволь по всем направлениям, коленями до спинки переднего сиденья не достанет даже баскетболист. И спасибо новой китайской моде делать «авиационные» подголовники с боковой поддержкой: подремать в дороге на таких одно удовольствие.

В Chery по традиции снабдили машину полным комплектом зимних опций. Поэтому, например, обогрев есть и у задних пассажиров. Карманы в спинках передних кресел продуманные, с двойными вырезами под смартфон или портмоне – таким и Skoda со своим Simply Clever позавидует. Пожаловаться можно разве что на низкую подушку, и ноги частично оказываются на весу. Хотя при наличии такого запаса пространства устроиться поудобнее в дальней дороге – вообще не проблема.

Спереди тоже есть чему удивиться со знаком «плюс». В отличие от подавляющего большинства китайских моделей (вне зависимости от класса), в Arrizo 8 кресла установлены на оптимальной высоте. Сидишь не как на табуретке посреди комнаты. Единственная претензия традиционная: хотелось бы подушку чуть подлиннее. Впрочем, водители небольшого роста этого недостатка не заметят. В актив запишем вентиляцию, а также наглядное управление электроприводами через вынесенные на дверные карты кнопки, стилизованные под форму сиденья – как у Mercedes.

Пиктограммы на сенсорном блоке под экраном медиасистемы видны и на ярком солнце, а вот индикаторы включения функций, оранжевые точки, блеклые. Черного глянца немного, его оттеняют серебристо-серые вставки с фактурой «под дерево». Приборная панель уже привычна и ожидаема: два бликующих, но ярких дисплея по 12,3 дюйма расползлись почти по всей линейке концерна Chery. С графикой все отлично, а вот с русификацией и визуализацией есть проблемы: например, во вкладке климат-контроля есть позиции «Кондициони» и «Сидень».

На китайских машинах климат-контроль частенько плохо отлавливает момент запотевания стекол во влажную погоду, и приходится корректировать работу вручную. В случае с Arrizo 8 я не успел подумать об этой проблеме, как на панели высветилось предупреждение о возможном запотевании, и двухзонный климат перешел на оптимальный обдув. Приятно!

Из интересных фишек – контурная подсветка над бардачком в виде рисунка, мне в нем видятся блуждающие по пустыне жирафы. Насколько это уместно в «бизнес-классе»? Вопрос риторический, зато детишкам наверняка понравится. Еще одна изюминка – встроенный ароматизатор. В него можно залить три разных аромата и настроить алгоритм работы через мультимедийку. К сожалению, на тестовой машине бокс под флаконы пустовал, так что оценить всю прелесть «приветственного аромата» в этот раз не удалось.

Для багажника заявлен объем 455 л. Проем, как это стало принято у современных седанов, узкий. Электропривода нет, но наверх крышка уходит без помощи рук. А где же внутренняя ручка? Досадное упущение обещают скоро исправить. Под полом – полноразмерная запаска, да еще и на литом диске. Пять с плюсом за такую заботу: «списать» колесо по нашим дорогам несложно, и запасной диск позволит неплохо сэкономить в случае такой неприятности.

Турбо наше всё

На мощность в Chery не поскупились. Toyota, Kia, Hyundai и все одноклассники предлагают базовый атмосферник 2,0 на 150 сил. Китайцы же сделали ставку на турбо, причем в единственной форсировке: Arrizo 8 оснащен мотором 1,6 на 186 «лошадей». Коробка передач – преселектив с двумя «мокрыми» сцеплениями. Все это для нас не новость: силовой агрегат тот же самый, что стоит, например, на кроссовере Exeed TXL. И уж если тому при снаряженной массе 1796 кг такого сочетания хватает, то полуторатонному седану должно хватать тем более. Так и есть, тягой мотор не обделен, в городе его хватает за глаза, и в заявленные 8,9 с до сотни и 205 км/ч максималки веришь безоговорочно.

Картину портит робот. Какой-то он вялый, задумчивый. В нём точно два сцепления? Если нужно быстро ускориться и резко топаешь по газу, коробка, бывает, не угадывает с передачей. Сбрасывает, например, одну ступень, а потом, будто проснувшись, скатывается еще на одну-две. Всё это создает лишние задержки и дерготню, совершенно лишние на трассовых обгонах. Надо бы чуть настроить алгоритм работы трансмиссии, и Arrizo сможет раскрыть весь потенциал мотора.

В смешанном цикле машина требует 9,5-10 л/100 км. Для такой мощности и массы – приемлемо. Скорее даже неплохо, если учесть, что у китайских марок есть двигатели более скромных объема и отдачи, которые выпивают не меньше. Чтобы еще больше подсластить топливную пилюлю, производитель разрешил лить в бак АИ-92 на постоянной основе. А это немалая экономия – он нынче дешевле «девяносто пятого» на 5-6 рублей.

Шумоизоляция понравилась. Обычно на азиатских машинах навязчив гул от колесных арок. Седан Chery здесь выделяется в лучшую сторону. Хотя без одной недоработки всё же не обошлось: в городском режиме после 2500-2700 об/мин на уши приседает двигатель. На трассовых скоростях, когда добавляются другие фоновые звуки, проблема уходит на второй план.

Если уж прикрутили яркие суппорты – даешь драйверские настройки рулевого управления и ходовой! Но нет, на это рассчитывать не стоит. Да и нужны ли они семейному седану? А вот среднестатистические и комфортные для обычного водителя китайцам уже вполне удаются. Конечно, в классе Arrizo 8 бал правит Camry – переплюнуть ее по части мягкости и обволакивающего ездового комфорта, кажется, невозможно. До нее новичок по плавности хода и не дотягивает, но в сравнении с «корейцами» всё очень и очень неплохо.

Я даже рискну сказать, что это одна из лучших подвесок из всех, что встречались мне на «китайцах»! Энергоемкость достаточная, жесткость умеренная, штатные шины 225/45 R18 можно заменить на «семнадцатые», которые подешевле и помягче. Разве что амортизаторы на плохой дороге иногда звучно срабатывают на отбой, но это скорее не дискомфорт, а придирка.

За что платим?

С момента старта продаж Chery Arrizo 8 успел немного подорожать. Базовая комплектация стоит 3,45 млн рублей. В ней есть среди прочего адаптивный круиз-контроль, полный набор обогревов, вентиляция передних сидений, встроенный видеорегистратор. На круизе я проехал несколько сот километров и уже уверился в его безупречности, как вдруг машина повела себя странно. Я решил немного превысить заданный лимит и поддал газу, но Arrizo как будто уперся в ограничитель и принялся волнообразно гасить, а потом набирать скорость. Настройки электроники? Не похоже. Когда я решил повторить эксперимент, эффект уже не проявился.

Еще один баг связан с системой предупреждения о наезде сзади (RCW). В городе она постоянно видит несуществующую опасность и нажимает «тревожную кнопку»: на панели приборов загорается предупреждение, пиликает зуммер, а ты нервно крутишь головой и всматриваешься в зеркала в поисках угрозы.

Доплатив 100 тысяч относительно базовой комплектации, вы получите панорамную крышу и несколько дополнительных ассистентов водителя. А еще – задние боковые и передние коленные подушки безопасности, что доведет общее количество эйрбэгов в машине до десяти. Это беспрецедентное предложение на сегодня, столько больше нет ни у кого. Топ-версия за 3,6 млн отличается только бело-синим салоном вместо черного и бронзовым оттенком декора вместо серебристого, а также черной крышей. За них и доплата в 50 тысяч.