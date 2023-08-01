Россиян предупредили о росте цен на некоторые иномарки

После роста ставки утилизационного сбора на ввозимые в Россию по параллельному импорту иномарки в стране могут на 20 процентов подорожать автомобили японских и корейских производителей с двигателями объемом более двух литров, предупредил в разговоре с Autonews директор китайского дивизиона Chinacarclub Александр Сероштанов.

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Речь идет о седанах бизнес-класса с двигателями объемом 2,5 литра — Hyundai Sonata, Kia K5, Toyota Camry и Mazda 6, стоимость которых стартует от 3,5 миллиона рублей. С 1 августа утилизационный сбор на эти автомобили для юридических лиц вырос на 585 200 рублей, а для физлиц — на 841 400 рублей. Эксперт отметил, что многие сделки ранее совершались именно через физлиц.

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На такую же сумму вырос утилизационный сбор за ввозимые в Россию небольшие кроссоверы с двигателями объемом 2,5 литра стоимостью менее четырех миллионов рублей. Это Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.

Для автомобилей с моторами более 3,5 литра утильсбор для физических лиц вырос на 1,231 миллиона рублей. Речь идет о Mitsubishi Pajero с двигателем объемом 3,8 литра, (продается в России по цене от 3,9 миллиона рублей), а также о внедорожниках Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser Prado, которые в настоящее время можно купить по цене от шести и от семи миллионов соответственно.

Для большинства автомобилей китайских брендов с двигателями объемом до двух литров налог вырос незначительно, отметил эксперт. Премиальные автомобили японских и европейских производителей стоимостью более десяти миллионов рублей прибавили в цене менее десяти процентов.