Все, что нужно знать про Exeed RX - характеристики и обзоры блогеров

Китайские автомобили все сильнее наводняют российский авторынок, поэтому буквально каждый месяц появляется что-то новое. Теперь вот новый Exeed RX, который является городским кроссовером с относительно мощным двигателем и хорошим техническим оснащением. Давайте разберемся, что это за автомобиль, и стоит ли его покупать.

© Exeed

Кузов и габариты

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Новый Exeed RX – большой кроссовер, длина которого составляет 4,77 метра, а ширина – 1,92. Высота при этом 1,67 метра, т.е. внутри будет достаточно низкий потолок, скорее всего. Визуально машина выглядит очень стильно из-за зализанного кузова, красивой светодиодной оптики и современного дизайна, который включает в себя полностью исчезающие дверные ручки и панорамное остекление крыши. Вес составляет 1903 кг, что дает надежду на присутствие достаточного количества нормального металла, а не "фольги".

Exeed

Салон и опции

При первом же взгляде на фотографии салона, понимаешь – он красивый. Продуманный дизайн, хорошие материалы отделки, контурные и фактурные прострочки и много ниш для вещей. При выборе цвета обивки есть три варианта: белый, черный и красный. Белый на фотографиях выглядит круче всех, но будет, конечно же, очень марким.

Exeed

Вместо приборной панели здесь - огромный дисплей красивой формы с закругленным верхом. Физически в RX один экран, но по факту их там два, просто они разделены перегородкой — это очень частое решение даже в премиальных брендах. На первый взгляд графика красивая, но нужно тестировать, чтобы проверить отзывчивость дисплея и точность нажатий. Хотя за обработку всех прикосновений и производительность системы в целом отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8155, который должен без проблем справляться с такой нагрузкой.

Exeed

Разумеется, присутствует полный электропакет, включая память кресел с регулировками в 8-ми направлениях. Передние кресла оборудованы даже функцией массажа, которая обычно достается задним пассажирам. Присутствует полный зимний пакет с обогревом руля, сидений, зеркал заднего вида, лобового стекла и даже форсунок омывателя. Также имеется вентиляция всех кресел в салоне и система ароматизации воздуха. С завода установлена аудиосистема с 14 динамиками премиум-класса. Присутствует даже система кругового обзора с функцией "прозрачное шасси". Здесь проще сказать, что есть "все, что можно пожелать", и что встречается в самых дорогих автомобилях.

Exeed

Двигатель, КПП и привод

На текущий момент в продаже есть всего один двигатель объемом 2 литра мощностью 249 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Отличные показатели, явно адаптированые под налоговый кодекс РФ, потому что после 250 л.с. стоимость каждого пони удваивается.

Про сам двигатель информации немного. Блок рядный, четырехцилиндровый, непосредственный впрыск топлива в цилиндры, один турбонагнетатель. Заявленный разгон до сотни составляет 7,6 секунды, что очень даже недурно. Скорее всего, будет в районе 8–8,5 секунд, чего для города достаточно. Даже на трассе вам не будет сложно с такими динамическими характеристикам. Максимальный крутящий момент доступен в диапазоне от 1750 до 4000 оборотов, а лошадки раскрываются к 5500 оборотов. Это говорит о том, что крутить двигатель выше 6000, даже если он на такое будет способен, нет никакого смысла, проще переключить на следующую передачу. Расход обещают 10,5 литров в городе, но скорее всего, будет около 11–12. Экологический класс – Евро 6, так что, машину пустят даже в Европу, если туда пустят вас, конечно.

Exeed

Автомобиль полноприводный, что резко добавляет ему баллов, потому что в России – это плюс. Производитель заявляет о постоянном полном приводе с интеллектуальными помощниками и выбором режимов: "эко", "стандарт", "спорт", "снег", "грязь", "песок" и "бездорожье". Есть подозрение, что в каких-то режимах одна ось может отключаться, но такой информации нет. В целом, подключаемый привод в городе – это даже хорошо, потому что летом вполне можно экономить бензин обходясь моноприводом. Поэтому если будет кнопка отключения одной оси – это благо.

Коробкой передач удивить не смогли – классический китайский робот с семью ступенями, который ставят на большинство машин из поднебесной. Китайские производители очень любят роботизированную коробку передач, видимо, она им обходится дешевле всего, а «автоматы» нужно покупать у европейцев или японцев.

Электроника и безопасность

Про электронику рассказывать особого смысла нет – есть всё, это если коротко. Все стандартные ABS, EBD, ESC, HBA и прочие малопонятные сокращения присутствуют в полной мере. Есть даже система уменьшений крена, и вот тут уже интересно, потому что это означает, что в автомобиле реализована регулируемая жесткость амортизаторов. Это крутая технология, которая помогает вам не заваливаться набок вместе с кузовом при резких поворотах.

Exeed

Помимо всего перечисленного, есть еще более двадцати различных помощников, среди которых адаптивный круиз, система предотвращения столкновений, контроль за полосой, система принудительного удержания в полосе, ассистент открывания и закрывания дверей и даже система мониторинга слепых зон. Система автомобиля умеет следить не только за давлением в шинах, но и температурой! Перечислять всю электронику мы не будем, так как ее слишком много. Если вам интересно, проследуйте по этой ссылке в официальную брошюру.

YouTube-канал Academeg DailyStream. Ведущий – Константин Заруцкий

Константин начинает обзор с общих слов о том, что новый Exeed RX крайне сильно нафарширован опциями, из-за чего предлагать новые решения становится все сложнее. После этого ведущий демонстрирует работу ассистенда открытия и закрытия дверей, благодаря которому не требуются доводчики – двери захлопываются и без них. На зеркалах нам демонстрируют надпись NFC, которая необходима для разблокировки автомобиля смартфоном, если вы забыли ключ. Само собой, для этого на вашем телефоне должно быть установлено специальное приложение с ключами для разблокировки.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

Ведущий перемещается в салон и первым делом предполагает, что дерево – не дерево, а хорошая пластмасса, но это лишь предположение. Во втором подлокотнике находится модульная система хранения стаканов с напитками, которая может быть удалена при необходимости, что освободит место. Также в подполе этого ящика находится еще одно секретное место для хранения небольших вещей, типа ключа или смартфона. В основном подлокотнике, который находится в привычном месте, есть охлаждаемая ниша для напитков и разъем для зарядки.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

Экраны изогнуты по направлению к водителю, что упрощает считывание информации за рулем. Экраны хорошего качества, высокое разрешение, но достаточно толстые рамки. Впрочем, у Mercedes-Benz рамки не тоньше, так что это лишь придирка.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

На рулевой колонке есть модуль с камерами, который следит за взглядом водителя и сообщает ему при необходимости, что не стоит сильно отвлекаться от дороги.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

Панорама очень большая, состоит из двух одинаковых модулей, чтобы можно было открыть люк. Да, передний модуль выполняет функцию классического, но огромного по размерам люка, который на 100% съезжает назад, что позволяет себя почувствовать почти в кабриолете. Двойной козырек поможет от бокового солнца, что удобно.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

Климат-контроль - с физическими кнопками и крутилками, но они сенсорные и не прожимаются. Есть два отдельных бокса для смартфонов, но с беспроводной зарядкой только у водителя. Зеркало заднего вида - с затемнением и безрамочное, выглядит красиво. Есть встроенный регистратор: достаточно вставить карту памяти и можно пользоваться, а также передавать файлы по Wi-Fi на телефон.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

Салон охарактеризован как «пушка», потому что все элементы строго соответствуют единому стилю, все очень красивое и функциональное. Отдельная благодарность была за кнопки управления настройками передних кресел на двери, как у современных BMW и Mercedes-Benz. Также есть кнопка электрического открывания двери, если вы не хотите самостоятельно дергать за рычаг и прикладывать усилия. Регулировка рулевой колонки механическая, но вряд ли это большой минус, просто на чем-то приходилось экономить, чтобы машина не была сильно дорогой. Есть система общения внутри салона и реализована она очень интересно – в подголовнике водителя есть динамики, которые транслируют то, о чем говорят в салоне, чтобы водитель все слышал и не оборачивался.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

В правом переднем кресле нашлась атаманка для ног, которая обычно бывает только на заднем ряду дорогих машин, вроде Maybach. Для того, чтобы водитель мог без проблем изменить положение пассажирского кресла, не вставая с места, органы управления продублированы в небольшую нишу в левой части пассажирского кресла.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

Центральная панель – «парящая», поэтому в нее можно положить еще кучу бесполезных вещей, которые будут греметь в салоне. Там же расположены ниши для установки ароматических кассет для системы климат-контроля. С бардачка есть микролифт, так что при открытии он не падает с грохотом, а плавно открывает панель. Глубина большая, всякие листы формата А4 помещаются «со свистом». Есть хорошая проекция с хорошей графикой, визуализация и размеры изображения которой полностью настраиваются под водителя.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

Задний ряд большой, поместится даже высокий человек. Есть большой подлокотник с подстаканниками, который откидывается и прячется при необходимости. У задних пассажиров есть подогрев, вентиляция и скромное управление климатом без регулировки температуры. Также есть два разъема для зарядки: USB Type-A и USB Type-C. Спинка по углу наклона регулируется электронно, что является элементом премиальных автомобилей. Подсветка динамиков аудиосистемы Sony работает еще и системой предупреждения о приближающемся автомобиле, если задний пассажир захочет выйти из машины и возьмется за ручку открывания дверей. Это очень крутая система, которая особенно актуальна с детьми.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

Багажник весьма скромных размеров по меркам больших кроссоверов, но много сумок с продуктами из магазина увезете без проблем.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

Задний ряд складывается, после чего багажник становится заметно просторней. Дополнительных розеток нет, а вот полноразмерная запаска на литом диске откровенно порадовала.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

Ручка АКПП расположена на руле на американский манер, так что придется привыкать. Ведущий отмечает, что поведение коробки очень похоже на простую гидротрансформаторную АКПП. Расстроило Константина отсутствие тахометра, который добавляет драйва. Шума колес при городской скорости не слышно, а вот порывы ветра иногда проскакивают, но не громко. Разница между комфортным и спортивным режимами – минимальна и не дает той повышенной отдачи, к которой мы привыкли. При разгоне есть небольшой затуп коробки секунды на полторы, поэтому гонять все-равно не получится, хотя динамические показатели не такие уж и плохие. Железо в машину уже завезли, а вот грамотную настройку и работу в связке – нет. А вот к комфорту претензий нет, очень мягко, удобно и универсально. Разгоняется машина до сотни за 8,3 секунды согласно замерам Константина. И это со второй попытки, на первой время было 8,4.

YouTube-канал AcademeG DailyStream

В заключение Константин обозначил два минуса, которые заключаются в не очень хорошо настроенной связке «мотор + коробка» и аляповатой приборной панели, в которой стоит поработать над графикой и расположением элементов на дисплее. Во всем остальном к автомобилю нет вопросов, и он дотягивает до премиальных немцев высокого класса.

YouTube-канал «Лиса Рулит». Ведущая Елена Лисовская

Елена Лисовская решила сравнить новый Exeed RX с Geely Monjaro. Мы эти сравнения пропустим, а оставим вам лишь чистые факты про RX.

YouTube-канал "Лиса Рулит"

Ведущая начинает с внешности автомобиля, которую признает стильной и современной, особенно внимание привлекает бампер, собранный как бы из большого количества элементов в виде ромбика. Но это же и является проблемой, если на декоративной решетке радиатора в виде этих самых ромбиков появится повреждение. Вы просто не сможете поменять какой-то элемент отдельно, потому что бампер – цельный, без отдельных элементов в носовой части, к которым мы привыкли.

YouTube-канал "Лиса Рулит"

В китайской версии Exeed RX мощность выше, чем в локализованной для России – 260 против 249 л.с. Наша версия оптимизирована под налогообложение и это верное решение, потому что эти десять лошадей никакого толка не дадут, а налог увеличится больше, чем в два раза. Если открыть капот, то внутри все будет достаточно аскетично, никаких больших плит, зато есть газовые упоры с двух сторон, а это уже важно.

YouTube-канал "Лиса Рулит"

После этого ведущая перемещается в салон и начинает тест-драйв. Со слов Елены, в момент разгона ощущается рывок от переключения передачи, что является нормой для роботизированной коробки. Также есть небольшой "затуп" коробки в начале разгона, пока не раскрутится одна единственная турбина. Руль очень легкий на современный манер, когда крутить его можно одним пальчиком. Зачем это нужно – не совсем понятно, потому что руль нужно держать двумя руками, если вы хотите завершить поездку благополучно, а вот обратная связь практически полностью теряется. Звук включенного поворотника также восторга не вызвал, но это вопрос индивидуальный.

YouTube-канал "Лиса Рулит"

Внешность оценена на отлично, особенно на выдвижные ручки и заднюю единую оптику. В целом автомобиль очень красивый и претензии вызывают только фейковые заглушки выхлопной системы, которые реализованы странно, как будто это задняя часть турбин от самолета. Багажник достаточно небольшой, никаких карманов обнаружено не было, а вот запасное колесо – это неоспоримый плюс. Еще стоит отметить практически ровный пол при складывании заднего ряда, что удается сделать далеко не во всех машинах.

YouTube-канал "Лиса Рулит"

Подвеска мягкая, по ощущениям «разжата», ямки переезжает относительно приятно. Но благодаря электронной подвеске нет кренов, что большой плюс к комфорту и в целом.

YouTube-канал "Лиса Рулит"

Салон оценен очень высоко за отличный современный дизайн, хорошее качество кожи, большое количество мест для хранения. Управление системой климат-контроля тоже сделано хорошо с приятным усилием на крутилках. Экран большой сдвоенный, графика хорошая, камеры работают очень быстро. Отмечено наличие огромного количества опций, как в дорогих премиальных автомобилях.

YouTube-канал "Лиса Рулит"

Места сзади достаточно много, есть подлокотник и в целом салон с заднего ряда выглядит хорошо. Есть подогревы, вентиляция кресел и даже управление интенсивностью климатической установки для заднего ряда.

YouTube-канал "Лиса Рулит"

Завершая обзор, Елена отметила, что каждая новая модель Exeed лучше, чем предыдущая, то есть концерн активно развивается и применяет новые технологии. Из минусов отмечена работа роботизированной коробки передач. Но это, как сказала сама ведущая, не такой уж большой минус.

Заключение

Новый Exeed RX – еще один шаг в развитии концерна, который явно хочет конкурировать с дорогими европейскими автомобилями. В новинке собрано невероятное количество технологий и различных примочек, которые создают ощущение настоящего премиума. Единственный вопрос - к работе связки «мотор + коробка», но тут все зависит от вашего стиля езды. Если вы хотите погонять, то на китайский автопром пока что вообще смотреть не нужно. Если же вам нужна комфортная машина для города, то никаких проблем у вас не будет. Тем более, что здесь 249 л.с. и полный привод, то есть можно без опасений передвигаться зимой.