Почему водители в России не любят пристегиваться за рулем

За полгода только в Подмосковье комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД зафиксировали 154 000 случаев, когда водитель не пристегнул ремень безопасности. В июне таких нарушений было целых 57 тысяч! И это в отдельно взятой Московской области. Простая арифметика подсказывает, что по всей стране статистика показала бы восьмизначное число нарушителей за прошедшую половину года и более миллиона - ежемесячно.

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"Оказывается, ремень пачкает и мнет одежду, сковывает движения и вообще вызывает неудобства. Многие водители и вовсе считают, что профессионалам их уровня ремень не нужен, - в стиле "тормоза придумали трусы". Профессиональные пилоты, участвующие и побеждающие в соревнованиях, пристегиваются, а наш отечественный водитель - нет. Ему не надо. В результате подобная логика всегда приводит к одному и тому же - к плачевным последствиям. Всегда. Между тем, по данным ВОЗ, использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели водителя и переднего пассажира, а также на 25% - пассажиров второго ряда. Но это ведь просто слова, да?" - отмечает Ирина Скалябина, генеральный директор общественной организации "Союз безопасности дорожного движения".

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Использование камер в истории с непристегнутым ремнем безопасности началось в 2020 году, когда появились первые комплексы, способные распознавать это нарушение. Сегодня, согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, более половины из 27 000 установленных комплексов способны запротоколировать непристегнутый ремень безопасности. Но нарушители об этой "инновации" начнут узнавать только сейчас: система сначала тестировалась в некоторых регионах и обучалась и лишь начинает выходить на полную мощность.

"Чтобы нейросеть корректно работала, ее длительное время обучали на полумиллионе примеров ради исключения возможной ошибки. Ведь первичную обработку полученной информации делает именно искусственный интеллект, и только после отобранные материалы передаются инспектору ГИБДД, который и принимает окончательное решение о вынесении постановления. За время тестирования система показала минимальное количество ошибок: это были разовые несистемные сложности, которые в итоге были использованы для дообучения нейросети", - комментирует Александр Домбровский, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики оператора подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения "МВС Груп".

История ремня безопасности началась в 1885 году, в США был выдан первый патент на это мудрое приспособление Джорджу Кейли. В процессе эксплуатации транспортных средств выяснилось, что двухточечный ремень от Кейли, фиксирующий человека к сиденью параллельно ремню брючному, - так себе: при стечении определенных обстоятельств он разрубал "седока" надвое.

В пятидесятых швед Нильс Болин, работавший на Volvo, создал трехточечный ремень безопасности, который мы используем и по сей день. Кстати, американцы пошли альтернативным путем: они пытались заменить ремень безопасности подушками, но непристегнутый пассажир в случае аварии получал от них лишь дополнительные травмы. Прорыв случился в восьмидесятых, когда инженеры решили объединить ремень и подушки безопасности в единую систему SRS - Supplemental Restraint System, или "систему дополнительного удерживания". С тех пор даже самые бюджетные автомобили в обязательном порядке оснащаются системой SRS, а отечественный водитель продолжает ездить по своим выдуманным канонам: чтобы автомобиль не издавал мешающий звук, замок затыкают обманкой-заглушкой или продевают сам ремень за креслом.

Но не все знают, что подушка безопасности в случае срабатывания летит в лицо со скоростью 300 км/ч, ее активирует взрыв пиропатрона. А инженерный расчет сделан с учетом пристегнутого по правилам ремня безопасности, который удерживает тело в таком положении, чтобы оно не получило травм от столкновения с элементами машины, а также с той самой подушкой. Кстати, "эйрбэг" не связан с ремнем безопасности и срабатывает всегда, пристегнут "седок" или нет, но открывается только при столкновении на скорости более 40 км/ч. Если скорость ниже, то непристегнутый летит на встречу с лобовым стеклом, рулем и торпедо автомобиля. Эффект - как от падения с девяти поставленных друг на друга стульев.

Однако иногда встречаются случаи, когда постановления о непристегнутом ремне выносятся ошибочно. Где-то ремень был закрыт капюшоном. Где-то он сливался по цвету с одеждой. Некоторые автовладельцы даже предлагают надевать на него яркие накладки, чтобы камеры легче его распознавали.

Впрочем, были и другие случаи. Например, в Екатеринбурге водитель "Газели" получил "письмо счастья" с уведомлением о нарушении пункта 5.1 ПДД РФ, то есть оштрафовали его за перевозку непристегнутого пассажира. Вот только в машине автомобилист находился один, а за второго седока камеры приняли плюшевого кота, приклеенного присоской к лобовому стеклу. Позже в ГИБДД признали, что штраф выписан по ошибке, и отменили взыскание. Очевидно, что нейросети еще не совсем совершенны.

t.me/chp_ekb // "Письмо счастья" за того самого непристегнутого кота

Как считают в "МВС Груп", в накладках на ремни безопасности нет необходимости. Качество и возможности технологий растут. Идентификацией непристегнутого ремня безопасности на первом этапе занимается нейросеть. Более того, в комплексах фотовидеофиксации Московской области она обучена "видеть" ту зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя, - если ремень пристегнут, то нейросеть это "увидит" совершенно точно. А после нейросети это еще раз проверяют сотрудники ГИБДД.

Кстати, в ГИБДД для анализа, как правило, поступает больше фото- и видеоматериалов с изображением автомобиля. Особенно это касается сложных составов нарушений правил, к которым относится езда с непристегнутым ремнем безопасности. Следовательно, у инспектора гораздо больше возможностей детально их рассмотреть. Кроме того, качество разрешения фотоматериалов, которые он изучает, лучше, чем в распечатанном постановлении. Инспектор может увеличить изображение без потери качества и решить, было нарушение или нет.