Список десяти самых дешевых кроссоверов в России

В какой-то момент кроссоверы стали невероятно популярны из-за сочетания комфорта, большой вместительности и большого количества опций, что идеально подходит для большой семьи. Ну и так уж вышло, что львиная доля автомобилей, которые сегодня продаются в России новыми – кроссоверы. В Китае особенно сильно любят кроссоверы, потому что там знают, что такое возить большую семью. Издательство Avtonovostidnya составило список десяти самых дешевых автомобилей в этом классе.

© Haval

Jac S3

Видео дня

На сегодняшний день – это один из самых дешевых автомобилей, который вы можете купить новым в России. Он относится к категории SUV, хоть и очень компактен. Ценник стартует с 1 399 000 рублей за базовую версию с 1,6 литровым двигателем и механической коробкой передач. Мощность всего 109 л.с., очень низкий расход и копеечный налог. Зато есть кондиционер, системы безопасности, электроника, светодиодная оптика и даже подушки безопасности. Неплохо за свои деньги.

Jac

Baic X35

Резко перепрыгиваем вверх по стоимости на 1 699 900 рублей и получаем за них Baic X35, который собирается в Калининграде. Двигатель объемом 1,5 литра выдает 116 л.с., то есть почти так же мало, как в более дешевом Jac S3. Зато комплектация чуть богаче, и помимо кондиционера с подушками безопасности, здесь есть задняя камера, парктроники, боковые зеркала с электроприводом и даже неплохая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном.

Baic X35

Livan X3 Pro

За этот кроссовер просят 1 879 000 рублей за одну единственную комплектацию Luxury, в которую входит бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 103 л.с. Если честно – откровенная слабый двигатель за эти деньги. Поставляется машина с вариативной коробкой передач и передним приводом. Зато есть люк с электроприводом, бесключевой доступ и запуск, круиз-контроль, камеры, подушки безопасности и другие полезные комплектующие. Есть даже подогрев передних кресел, что особенно полезно в России. Неплохой вариант, но все портит двигатель.

www.autohome.com.cn

Haval M6

Haval M6 – новичок на нашем рынке, только поступил в продажу. Весьма неплохой автомобиль, построенный на базе более старшего Haval H6. Здесь такой же двигатель объемом 1,5 литра, но выдающий уже 143 л.с. Может комплектоваться механической или роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Очень хорошее оснащение – круиз-контроль, камеры, большой дисплей, светодиодная оптика, комплект ассистентов для вождения и подушки безопасности. Просят за это от 1,95 млн рублей, но здесь вы получаете машину известного бренда с какой-никакой историей в хорошем исполнении и относительно мощным двигателем.

Haval M6

Haval Jolion

Haval Jolion – один из самым популярных на текущий момент кроссоверов в России, который раскупается как горячие пирожки. Он чуть меньше, чем упомянутый выше M6, но в целом очень похож на него. Даже цена точно такая же – 1,95 млн за комплектацию с мешалкой. Мотор тоже без отличий – 1,5 литра на 143 л.с. Комплектация тоже без изменений, то есть присутствует все необходимое за эти деньги.

HAVAL

Changan CS35 Plus

Еще один китайский кроссовер, который стоит чуть меньше 2 млн рублей, а именно – 1 989 900 рублей. Это, кстати, цена за самую младшую версию под названием Сomfort с двигателем 1,6 литра мощностью 128 л.с. На фоне вышедшего недавно Haval M6 не выглядит столь интересной, как раньше, покупкой. Потому что это тоже передний привод, механика, неплохой набор опций, но малоизвестный в России бренд без развитой дилерской сети. А по комплектациям все китайские машины за похожие деньги примерно одинаковые.

Changan

Chery Tiggo 4 Pro

Этот бренд хорошо известен отечественному покупателю – он давно на рынке. Модель Tiggo 4 Pro предлагается за цену от 2 079 900 рублей уже с учетом скидок, что не так уж мало, учитывая, что есть Haval M6. На текущий момент входит в число самых продаваемых кроссоверов в этом ценовом сегменте. Под капотом двигатель 1,5 литра мощностью 113 л.с., а в салоне все необходимое – подушки безопасности, камеры, парктроники, круиз-контроль, обогрев передних сидений, руля и даже лобового стекла с форсунками омывателя.

Gac GS5

Еще один новичок на нашем рынке – компания Gac, которая решила продавать свою новинку GS5 за 2 249 000 рублей. Здесь снова наш «любимый» двигатель объемом 1,5 литра с мощностью 137 л.с. и механической коробкой передач. Но здесь уже появляется панорамная крыша, обогрев лобового стекла, отдельный экран для мультимедии и многое другое. В целом, выглядит машина интересно, но пока о ней нет точных данных.

Gac

FAW Bestune T77

Известная китайская компания FAW тоже не отстает и предлагает Bestune T77, который еще и Lada X-Cross 5 по совместительству. За эти деньги вы получаете базовую комплектацию с мотором 1,5 литра, но хотя бы мощностью 160 л.с. – уже что-то, хотя налог за "лишние" 10 сил не радует. В остальном же, все как у всех – светодиодные фары, зеркала с подогревом, панорамная крыша, камеры и многое другое.

FAW

Geely Coolray

И заключительное десятое место, на котором расположился Geely Coolray, который весьма популярен в России. Начальная стоимость составляет 2 174 990 рублей с учётом всех скидок, а без нее нужно готовить 2,3 млн. Это простая комплектация с турбированным мотором 1,5 литра на 150 л.с. и семиступенчатым роботом. Привод, как всегда, только передний, здесь никаких особенностей. Комплектация тоже стандартная: камеры, парктроники, подогревы передних кресел и форсунок стеклоомывателя, светодиодная оптика и весь пакет, который китайские автопроизводители любят устанавливать на свои машины этого сегмента.

Geely

Заключение