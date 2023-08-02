Как получить деньги за упавшее на машину дерево

Что делать, если на машину упало дерево, куда обращаться и как получить компенсацию за ущерб, пояснили эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

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Причины падения деревьев могут быть разные. Выворачивать деревья с корнем может сильным ураганным ветром. А если сильный дождь размыл грунт или, например, почва рыхлая из-за недавнего рытья канав, то дерево может упасть даже от не слишком сильного ветра.

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Чаще всего деревья повреждают автомобили, припаркованные во дворах многоквартирных домов. Обязанности по содержанию дворовых территорий, включая расположенные на них объекты озеленения, возложены на управляющую компанию, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив.

Владельцы квартир вносят плату за содержание и ремонт жилья, плату за общедомовые нужды, а управляющая организация (УО), отмечают в Роскачестве, должна обеспечивать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества и решение вопросов пользования им (согласно ст. 161 ЖК РФ).

Первые действия автомобилиста

Если дерево упало на припаркованную машину, не стоит сразу расчищать автомобиль, убирать с него ветки, щепки, обломки дерева. Сначала нужно зафиксировать ситуацию.

Хотя падение дерева - это не ДТП, все равно нужно обратиться в полицию: позвоните 102.

Приехавший наряд полиции при осмотре места падения составит документ (акт осмотра, протокол осмотра места происшествия или другой, в зависимости от обстоятельств), указав в нем время и место, причины падения, ущерб, нанесенный автомобилю. И хотя полиция, скорее всего, вынесет отказ в возбуждении уголовного дела в случае отсутствия злого умысла, у владельца автомобиля будет заявление в полицию и талон-уведомление об обращении. Он понадобится, если вы будете обращаться в суд за компенсацией ущерба.

Кроме того, сами максимально задокументируйте место происшествия и ущерб, причиненный деревом. Используйте как фото, так и видеозапись. На камеру нужно фиксировать адрес, упавшее дерево, ветки, корень дерева, если его видно. Описывайте вслух происходящее. Можете привлекать свидетелей.

Какие доказательства нужно собрать для подачи иска

Даже если уголовное дело не было возбуждено, можно попытаться найти виновного и получить компенсацию ущерба. Для этого, скорее всего, придется обращаться в суд с собранными доказательствами. Что нужно будет доказывать?

Автомобиль был припаркован по всем правилам. Нужно будет доказать, что авто стояло не на запрещенном для парковки месте (например, огороженном лентами или у знака, предупреждающего о проведении работ). Если транспорт был припаркован с нарушениями, ответчик может быть освобожден от ответственности.

Автомобиль не был поврежден в результате форс-мажора. К нему относятся и стихийные погодные условия, вроде ураганного ветра. Можно запросить справку из Гидрометцентра о том, какая погода была в тот день.

Отсутствие умышленного вреда. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела полицией будет доказывать отсутствие вины третьих лиц в умышленном повреждении дерева и транспортного средства. Однако если найден злой умысел, то и взыскивать компенсацию придется с того, кто намеренно, например, подпилил дерево.

Доказательство причиненного вреда. Для этого нужно обратиться к независимым экспертам для осмотра. Специалисты изучат видимые и скрытые повреждения автомобиля и зафиксируют процесс на фото. Позже стоимость экспертизы можно будет взыскать с ответчика.

Как взыскать ущерб

Взыскать ущерб можно с той организации, которая отвечает за содержание зеленых насаждений - например, с управляющей компании. Для начала лучше составить претензию к УО, подробно описав ситуацию, приведя обоснование и указав ваши требования. Претензию нужно направить заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить лично с отметкой о получении на втором, вашем экземпляре. Если УО откажет в удовлетворении требований, придется обращаться с иском в суд.

По общему правилу исковое заявление подается по месту нахождения ответчика в районный суд (если размер исковых требований превышает 50 тыс. руб.), либо мировому судье (если исковые требования на меньшую сумму). В сумму иска нужно включить стоимость ремонта автомобиля и сопутствующие расходы (на экспертизу, юриста, получение справок и т.д.).

"Как следует из судебной практики, к данной ситуации может применяться законодательство о защите прав потребителей, если ответчиком является управляющая компания, с которой у вас заключен договор управления многоквартирным домом, - говорит замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков. - В этом случае иск может быть предъявлен также в суд по месту вашего жительства или пребывания либо по месту заключения или исполнения договора. Кроме того, с ответчика может быть взыскана не только сумма причиненного ущерба, но и штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке".

Решение суда будет зависеть от многих показателей. Если ответчик докажет, что его вины нет, а дерево упало из-за урагана, то взыскать ущерб не получится.

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