Седан Geely Binrui Cool получил новую версию

Для модели Geely Binrui Cool разработали новую версию. Она отличается упрощенной комплектацией и низкой стоимостью.

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Автопроизводитель Geely представил более простое исполнение модели Binrui Cool. Модификация получила название “Champion Edition”. Основу изменений составляет внешнее оформление. Так, автомобиль получил более крупную решетку радиатора с вертикальными ламелями. В нижней части бампера расположена компактная решетка.

Еще одна особенность - новый оттенок “Dazzing Blue” для кузова. Палитра оформление интерьера тоже была пересмотрена. Теперь в ней предусматривается оттенок “Dynamic Black”. В салоне автомобиля установлен трехспицевое рулевое колесо, которое имеет усечение в нижней части. Для панели приборов предусмотрели экран на 10.25 дюйма, а для мультимедийного комплекса - на 12.3 дюйма. Центральный тоннель получил больше места для размещения пары подстаканников и USB-портов. Здесь же расположен селектор коробки передач.

Длина кузова автомобиля составляет 471 см, а колесная база - 267 см. В оснащении предусматривается турбированный двигатель, рабочий объем которого равен 1.5 литра, а производительность - 181 л.с. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная КПП. Производитель сообщает, что в таком исполнении автомобиль может разгоняться с места до 100 км/час всего за 7.1 секунды. Расход топлива составляет 5.9 литра на каждые 100 км.

Габариты автомобиля следующие - 471х179.5х145.5 см. Седан оборудован подвеской MacPherson, а на задней оси размещена торсионная балка.