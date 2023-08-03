Changan приступил к продажам кроссовера CS75 Plus

Автопроизводитель Changan приступил к реализации нового кроссовера CS75 Plus с улучшенным оснащением. Стоимость модели осталась прежней.

© Car.ru

Новый Changan CS75 Plus в России будет предлагаться в единственной комплектации. Ее стоимость составляет 2 749 900 рублей. Такой же прайс устанавливается для дорестайлинговой версии CS75 FL. Теперь в модельной линейке бренда Changan в России представлено 14 автомобилей.

Продаваться новинки будут в дилерских центрах компании, которых в России насчитывается 146. В оснащении кроссовера предусматривается двигатель рабочим объемом 1.5 литра, производительность которого составляет 178 л.с. В паре с мотором работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Производитель сообщает, что работать двигатель может на топливе АИ-92.

Длина кузова паркетника составляет 470 см, а колесная база - 271 см. В списке оснащения выделяется приборная панель с дисплеем на 7 дюймов, мультимедийный комплекс на 12.3 дюйма. Производитель также предусмотрел климатическое оборудование с возможностью ионизации воздуха. Дверь багажного отделения дополнена электроприводом.

В списке помощников выделяется адаптивный круиз-контроль, камера с круговым обзором и система контроля слепых зон. Внешний вид кроссовера тоже выделяется. Так, автомобиль получил крупную решетку радиатора, которая не утратила элегантный стиль марки. Еще одна особенность в передней части кузова - зауженная оптика.