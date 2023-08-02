Перечислены правила безопасной заправки машины в жару
В жаркую погоду не нужно держать бак автомобиля пустым. Правила безопасной заправки машины в экстремальных погодных условиях в эфире радио Антон Шапарин.
«Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить "на парах". Летом не охлаждается бензонасос, соответственно, он может давать слишком много тепла, что может привести к тому, что вскипит бензин», — предупредил автоэксперт.
Специалист также рекомендовал не доливать в бак слишком много топлива после отсечки пистолета на заправке. По словам Шапарина, дополнительный бензин позволит проехать лишние 10 километров, однако в перспективе может быть опасен.
Ранее в компании Recurrent Auto пришли к выводу, что при высоких температурах на улице у электромобилей может сокращаться запас хода. При температуре воздуха в 27 градусов Цельсия показатель снижается на 2,8 процента, при 32 градусах — на 5 процентов.