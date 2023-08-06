Почему укачивает в машине и как с этим бороться
Укачивание в транспорте является разновидностью кинетоза — расстройства, вызванного движением. Кинетоз также известен как болезнь движения и может возникать в разных видах транспорта, таких как автомобиль, поезд, корабль или самолет.
Причины укачивания
Основной причиной укачивания является конфликт между различными сигналами, поступающими в мозг от органов чувств.
Зрительная система
Глаза передают информацию о том, что окружающая среда не движется относительно нас. Допустим, вы едите в автомобиле и читаете книгу или смотрите в потолок.
Вестибулярная система
Органы равновесия в ушах передают сигналы о движении и положении головы, которые могут не совпадать со зрительными сигналами.
Проприоцептивная система
Рецепторы в коже, мышцах и суставах передают информацию о положении, движении и ориентации тела.
- головокружение,
- тошноту и рвоту,
- бледность,
- потливость,
- сонливость.
Как избежать укачивания
- Смотрите в окно и сосредоточьте внимание на дальнем горизонте.
- Занимайтесь чтением или другими действиями, которые отвлекают внимание.
- Не употреболяйте тяжелую пищу перед поездкой.
- Занимайте места в транспорте, где движение менее ощутимо (например, в автомобиле — переднее пассажирское кресло).
- Используйте лекарства от укачивания по назначению врача.
- Чаще занимайтесь легкими видами спорта с изменением положения тела, чтобы органы привыкли к этим ощущениям.
Что делать, если начало укачивать?
- Постарайтесь перестать нервничать и думать о текущей ситуации, а еще лучше - сосредоточитесь на глубоком и ровном дыхании.
- Обеспечьте свежий воздух, откройте окно или выйдите на улицу при первой же остановке. Это поможет избавиться от чувства давления и тошноты.
- Если в транспорте есть возможность - лягте и закройте глаза. Это поможет уменьшить конфликт между органами чувств.
- Медленно пейте воду или другие безалкогольные напитки для устранения дискомфорта в желудке.
- Если у вас есть доступ к лекарствам от укачивания, и они подходят для вас, примените их согласно инструкции.
- Избегайте жирной и тяжелой пищи до тех пор, пока симптомы не пройдут. Можно попробовать поесть что-то легкое и нейтральное, например, сухарики или банан.
- Если симптомы очень сильные и не проходят, лучше обратиться к врачу как можно быстрее. Вам будет назначено подходящее лечение.
Заключение
Укачивание в транспорте является распространенным и неприятным явлением, но понимание его причин и применение профилактических мер может значительно уменьшить или даже устранить дискомфорт. Если укачивание для вас ве же является серьезной проблемой, которая не поддается простой профилактике - не стесняйтесь обратиться к врачу, который подберет индивидуальное лечение.