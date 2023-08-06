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Почему укачивает в машине и как с этим бороться

Укачивание в транспорте является разновидностью кинетоза — расстройства, вызванного движением. Кинетоз также известен как болезнь движения и может возникать в разных видах транспорта, таких как автомобиль, поезд, корабль или самолет.

Почему укачивает в машине и как с этим бороться
© РИА Новости

Причины укачивания

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Основной причиной укачивания является конфликт между различными сигналами, поступающими в мозг от органов чувств.

Зрительная система

Глаза передают информацию о том, что окружающая среда не движется относительно нас. Допустим, вы едите в автомобиле и читаете книгу или смотрите в потолок.

Вестибулярная система

Органы равновесия в ушах передают сигналы о движении и положении головы, которые могут не совпадать со зрительными сигналами.

Проприоцептивная система

Рецепторы в коже, мышцах и суставах передают информацию о положении, движении и ориентации тела.

Все эти сигналы поступают одновременно в наш мозг, который их обрабатывает. Именно несовпадение этих сигналов ведет к симптомам укачивания, так как вестибулярный аппарат не понимает, что именно происходит. Симптомы укачивания могут включать:
  • головокружение,
  • тошноту и рвоту,
  • бледность,
  • потливость,
  • сонливость.
РИА Новости

Как избежать укачивания

Есть несколько способов, которые помогут избежать или уменьшить укачивание в транспорте.
  • Смотрите в окно и сосредоточьте внимание на дальнем горизонте.
  • Занимайтесь чтением или другими действиями, которые отвлекают внимание.
  • Не употреболяйте тяжелую пищу перед поездкой.
  • Занимайте места в транспорте, где движение менее ощутимо (например, в автомобиле — переднее пассажирское кресло).
  • Используйте лекарства от укачивания по назначению врача.
  • Чаще занимайтесь легкими видами спорта с изменением положения тела, чтобы органы привыкли к этим ощущениям.

Что делать, если начало укачивать?

Если укачивание уже началось и симптомы проявились, примите следующие меры для облегчения состояния.
  • Постарайтесь перестать нервничать и думать о текущей ситуации, а еще лучше - сосредоточитесь на глубоком и ровном дыхании.
  • Обеспечьте свежий воздух, откройте окно или выйдите на улицу при первой же остановке. Это поможет избавиться от чувства давления и тошноты.
  • Если в транспорте есть возможность - лягте и закройте глаза. Это поможет уменьшить конфликт между органами чувств.
  • Медленно пейте воду или другие безалкогольные напитки для устранения дискомфорта в желудке.
  • Если у вас есть доступ к лекарствам от укачивания, и они подходят для вас, примените их согласно инструкции.
  • Избегайте жирной и тяжелой пищи до тех пор, пока симптомы не пройдут. Можно попробовать поесть что-то легкое и нейтральное, например, сухарики или банан.
  • Если симптомы очень сильные и не проходят, лучше обратиться к врачу как можно быстрее. Вам будет назначено подходящее лечение.
РИА Новости

Заключение

Укачивание в транспорте является распространенным и неприятным явлением, но понимание его причин и применение профилактических мер может значительно уменьшить или даже устранить дискомфорт. Если укачивание для вас ве же является серьезной проблемой, которая не поддается простой профилактике - не стесняйтесь обратиться к врачу, который подберет индивидуальное лечение.

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