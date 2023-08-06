Почему укачивает в машине и как с этим бороться

Укачивание в транспорте является разновидностью кинетоза — расстройства, вызванного движением. Кинетоз также известен как болезнь движения и может возникать в разных видах транспорта, таких как автомобиль, поезд, корабль или самолет.

© РИА Новости

Причины укачивания

Видео дня

Основной причиной укачивания является конфликт между различными сигналами, поступающими в мозг от органов чувств.

Зрительная система

Глаза передают информацию о том, что окружающая среда не движется относительно нас. Допустим, вы едите в автомобиле и читаете книгу или смотрите в потолок.

Вестибулярная система

Органы равновесия в ушах передают сигналы о движении и положении головы, которые могут не совпадать со зрительными сигналами.

Проприоцептивная система

Рецепторы в коже, мышцах и суставах передают информацию о положении, движении и ориентации тела.

головокружение,

тошноту и рвоту,

бледность,

потливость,

сонливость. Все эти сигналы поступают одновременно в наш мозг, который их обрабатывает. Именно несовпадение этих сигналов ведет к симптомам укачивания, так как вестибулярный аппарат не понимает, что именно происходит. Симптомы укачивания могут включать:

РИА Новости

Как избежать укачивания

Смотрите в окно и сосредоточьте внимание на дальнем горизонте.

Занимайтесь чтением или другими действиями, которые отвлекают внимание.

Не употреболяйте тяжелую пищу перед поездкой.

Занимайте места в транспорте, где движение менее ощутимо (например, в автомобиле — переднее пассажирское кресло).

Используйте лекарства от укачивания по назначению врача.

Чаще занимайтесь легкими видами спорта с изменением положения тела, чтобы органы привыкли к этим ощущениям. Есть несколько способов, которые помогут избежать или уменьшить укачивание в транспорте.

Что делать, если начало укачивать?

Постарайтесь перестать нервничать и думать о текущей ситуации, а еще лучше - сосредоточитесь на глубоком и ровном дыхании.

Обеспечьте свежий воздух, откройте окно или выйдите на улицу при первой же остановке. Это поможет избавиться от чувства давления и тошноты.

Если в транспорте есть возможность - лягте и закройте глаза. Это поможет уменьшить конфликт между органами чувств.

Медленно пейте воду или другие безалкогольные напитки для устранения дискомфорта в желудке.

Если у вас есть доступ к лекарствам от укачивания, и они подходят для вас, примените их согласно инструкции.

Избегайте жирной и тяжелой пищи до тех пор, пока симптомы не пройдут. Можно попробовать поесть что-то легкое и нейтральное, например, сухарики или банан.

Если симптомы очень сильные и не проходят, лучше обратиться к врачу как можно быстрее. Вам будет назначено подходящее лечение. Если укачивание уже началось и симптомы проявились, примите следующие меры для облегчения состояния.

РИА Новости

Заключение