Для чего в двигателе нужна система EGR и стоит ли ее отключать

На новых моторах EGR работает отлично, но при пробеге около 80 тысяч км требует промывки. Стоит эта процедура дорого

Для чего нужна система EGR

Ранее известная по дизелям, на многих бензиновых легковушках система EGR позволила снизить насосные потери, сократить расход топлива, снизить нагрузку, ликвидировать детонацию и повысить КПД двигателя – об этом на страницах свежего номера «За рулем» подробно рассказывают эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Но рециркуляция отработавших газов есть далеко не везде. Скажем, Chevrolet Cobalt укомплектован EGR, а Hyundai Solaris, как и большинство простых автомобилей, прекрасно обходится без оной. Почему?

Откуда берется масло в системе EGR

Есть мнение, что рециркуляция газов приводит к засорению трубки подачи, клапана и впускного тракта толстым слоем нагара. В доказательство этой теории обычно приводятся фото с забитыми маслянистым нагаром клапанами EGR.

Но ведь газы забираются системой из выпускного тракта, а там у исправного движка нет никакого масла, разве что немного сажи. Источников масла всего два: большое количество картерных газов (в сочетании с плохой работой маслоотделителей) и утечки сквозь уплотнения турбокомпрессора.

Стоит ли отключать систему EGR