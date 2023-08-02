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Для чего нужна система EGR в двигателе? И можно ли ее заглушить?

На новых моторах EGR работает отлично, но при пробеге около 80 тысяч км требует промывки. Стоит эта процедура дорого

Для чего в двигателе нужна система EGR и стоит ли ее отключать
© За рулем

Для чего нужна система EGR

Ранее известная по дизелям, на многих бензиновых легковушках система EGR позволила снизить насосные потери, сократить расход топлива, снизить нагрузку, ликвидировать детонацию и повысить КПД двигателя – об этом на страницах свежего номера «За рулем» подробно рассказывают эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Но рециркуляция отработавших газов есть далеко не везде. Скажем, Chevrolet Cobalt укомплектован EGR, а Hyundai Solaris, как и большинство простых автомобилей, прекрасно обходится без оной. Почему?

Откуда берется масло в системе EGR

Есть мнение, что рециркуляция газов приводит к засорению трубки подачи, клапана и впускного тракта толстым слоем нагара. В доказательство этой теории обычно приводятся фото с забитыми маслянистым нагаром клапанами EGR.

Но ведь газы забираются системой из выпускного тракта, а там у исправного движка нет никакого масла, разве что немного сажи. Источников масла всего два: большое количество картерных газов (в сочетании с плохой работой маслоотделителей) и утечки сквозь уплотнения турбокомпрессора.

Стоит ли отключать систему EGR

Так что стоит не винить (и отключать!) EGR, а ремонтировать соответствующие системы двигателя. Вообще на новых двигателях EGR работает отлично, но при пробеге около 80 тысяч км требует промывки. Если далее применять хорошие топливо и масло, система проходит до 180 тысяч км. А вот ресурс клапана этой системы продлить не выйдет.