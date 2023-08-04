Китайская Camry уже в России: что мы знаем о Chery Arrizo 8

Мы часто рассказываем вам о новых китайских автомобилях, которые прибывают на наш рынок. Но в большинстве случаев – это кроссоверы, а сегодня мы хотим поговорить про новый седан Chery Arrizo 8, который многие называют «китайской Camry». Также он чем-то напоминает Kia K5, но все это копирование с адаптацией свойственно китайским концернам, поэтому ничего удивительного нет.

© Chery

Кузов и габариты

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Как мы уже сказали, Chery Arrizo 8 – это четырехдверный седан длиной 4,75 метра: поместится вся семья и чемоданы с вещами. Внешность у автомобиля очень стильная и современная, также присутствует хром во внешней отделке и большие литые диски с двухцветным дизайном, которые идут в базе.

Chery

Вся оптика – светодиодная. Фары собраны из большого количества модулей, что делает их визуально дороже. Задние фонари объединены в один горизонтальной линией, которая визуально расширяет автомобиль. А вот двойные выхлопные трубы, судя по фотографиям, – фальшивки, за которыми скрываются уже настоящие, но не такие красивые.

chery

Автомобиль нарядный, особенно в фирменном зеленом цвете с медными акцентными вставками. Видно, что старались сделать «дорого-богато» - в Китае это любят. Но стоит отметить, что из-за обилия немодульного пластика любой ремонт будет весьма дорогим, детали придется менять целиком.

Chery

Салон и опции

В салоне автомобиль не менее дорог, чем снаружи. Производитель предлагает двухцветную отделку из белой и синей кожи на манер английских автомобилей. Кстати, ЛКП зеленого цвета – тоже отсылка к английскому автопрому, похоже, весь Chery Arrizo 8 выполнен с британским закосом. В этом нет ничего плохого – многим нравятся Jaguar и Aston Martin. В глаза сразу бросается большой мультируль со спиленной нижней частью и большой экран, в котором уместились сразу два дисплея. Один дисплей работает как приборная панель, а другой - показывает мультимедиа. Очень хорошо, что весь модуль не прямоугольный, как это часто бывает, а со скошенными углами, что делает его более привлекательным визуально.

Chery

Селектор КПП сделан на манер AMG – мелкий, низкий и приплюснутый. На двери есть управление креслами с функцией памяти – удобно. Вся строчка контрастная и на фотография выглядит просто потрясающе. Не совсем понятно, как это будет вживую, но есть подозрение, что примерно также. Китайские производители научились делать хороший визуал у новых машин.

Chery

Крыша - с панорамным остеклением и функцией люка одновременно. В дорогой комплектации, кстати, идет черный потолок и черная крышка для контраста с кузовом и отделкой салона. Окантовки зеркал заднего вида тоже из черного глянца, так что все сочетается. Ну а дополняет всю эту красоту аудиосистема от Sony с 8 или 12 динамиками – в зависимости от комплектации.

Chery

Самая дешевая называется Prestige и стоит 2 984 900 рублей. Еще есть Ultimate за 3 084 900 и Ultimate SE за 3 134 900 рублей. Разница в цене – небольшая, как, собственно, и в самих комплектациях. Имеет смысл переплатить за средний вариант, потому что в нем добавляются подушки безопасности для задних пассажиров, панорамная крыша, 12 динамиков вместо 8, ароматизатор воздуха и список электронных помощников. Но в целом имеет смысл просто купить самую дорогую и получить максимальный пакет опций, потому что разница в цене между комплектациями крайне невелика. Тем более, что именно в самой дорогой комплектации отделка салона становится бело-синей, во всех остальных – черная. Но важно помнить, что сегодня модно указывать стоимость автомобиля со скидками за кредит и Trade-in. Этот раз не оказался исключением, и на сайте официального дилера, которым является «Борис-Хоф», цены начинаются от 3,5 млн рублей, что сильно выше, чем указанные на локализованном сайте производителя. Но и это еще не все, потому что на сайте Chery также указано, что эти цены действуют только до конца августа, после чего стоимость увеличится. Скорее всего, это связано с утилизационным сбором, который увеличили в начале августа этого года.

Chery

Двигатель, КПП и привод

А вот двигатель здест стоит один на все комплектации – бензиновый объемом 1,6 литра, выдающий 197 л.с. По какой-то причине, китайские производители упорно стараются снимать больше сотни лошадей с литра в дорогих машинах вместо того, чтобы нарастить объем, как это делают европейцы. Большой объем двигателя дает некоторую надежность и надежду на то, что он походит подольше. Чем меньше объем – тем больше нагрузка, тоньше стенки и выше температура - физику не обманешь. Но хорошо, что на новые машины из Китая сейчас большие сроки гарантии. Все это комплектуется хорошо известной роботизированной семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями.

В будущем производитель обещает начать поставку Arrizo 8 с дизельным двигателем 1,5 литра мощностью 156 л.с., и двухлитровой бензинкой, мощность которой не сообщается. Дизельный китайский двигатель на полтора литра – это что-то новое, чего мы в России пока не встречали. Даже любопытно, как он покажет себя на практике.

Электроника и безопасность

Рассказывать про электронику в китайских машинах стоимостью от 3 млн рублей – дело неблагодарное, потому что каждый раз это практически одинаковый список опций, который можно охарактеризовать как «есть всё». В Arrizo 8 куча датчиков, куча систем безопасности, парктроники, камеры, помощь при выходе из машины для задних пассажиров и многое другое. Говорить про наличие ABS даже смысла нет. С полным набором помощников можно ознакомиться по этой ссылке. А по этой - найти слайды с интересной информацией о системах Arrizo 8.

YouTube-канал Academeg DailyStream. Ведущий – Константин Заруцкий

YouTube-канал Academeg DailyStream

Константин начинает обзор с секретной информации о том, что само представительство Chery называет Arrizo 8 конкурентом для Camry и K5. Честное слово, если бы они этого не сказали – мы бы никогда не догадались. После выдачи секретных данных Константин делится ценами, которые реально начинаются с 3,5 млн рублей и жалуется, что за эти деньги у багажника нет сервопривода и он не открывается, если помассировать задний бампер ногой снизу. А вот колеса R18 Константину понравились, правда, он обратил внимание на скромные размеры тормозных дисков, но это классика для китайских машин. Видимо, в Китае не так сильно любят гонять, как в России, поэтому не заморачиваются сильно над тормозилками. Сразу после этого Константин вспоминает, что двигатель развивает менее 200 л.с., поэтому тормозов должно хватать.

YouTube-канал Academeg DailyStream

Константин перемещается в салон и начинает рассказывать о минимальных отличия между комплектациями. По его мнению, когда автомобиль стоит 3,5 млн рублей, комплектации должны отличаться намного сильнее, иначе в этом просто нет смысла. Правда в его словах есть, мы выше высказывали точно такое же мнение, потому что вне зависимости от стоимости машины, все-таки должна быть какая-то разница.

YouTube-канал Academeg DailyStream

Капот открывается с двойного нажатия на кнопку в салоне – как у новых моделей BMW. Газовых упоров нет, но по мнению ведущего – это не проблема, потому что самостоятельно эти моторы никто не ремонтирует. Мнение имеет место быть, но за такие деньги должен быть определенный уровень, который складывается из подобных мелочей. Мотор тут объемом 1,6 литра, по словам Константина, выдает 187 л.с. и 290 Нм крутящего, хотя на сайте производителя указана цифра 197 л.с. – кто-то ошибается. Турбина - с изменяемой геометрией и очень маленькой горячей частью, как это любит делать Volkswagen.

YouTube-канал Academeg DailyStream

Ведущий ставит высокую оценку салону и бело-синей цветовой гамме со светлым деревом, которое «смотрится очень классно». Салон продуманный и состоит из кучи мелочей, таких как выпирающая ручка открывания дверей и красивые динамики аудиосистемы. Панорама состоит из двух одинаковых модулей, один из которых полностью сдвигается назад, как классический люк. При открытии люка поднимается невысокая натянутая сетка, которая предотвращает попадание мелкого мусора в салон и сильных потоков ветра – продуманно. Присутствует встроенный видеорегистратор – достаточно просто вставить SD-карту. Чтобы слить данные с карты, можно подключиться по Wi-Fi с телефона. Двойные стекла добавляют шумоизоляции, а при открытии окна сразу понимаешь, как много шума они реально поглощают. Климат управляется с отдельного блока, который находится под дефлекторами. Парящая панель, так модная сегодня, добавляет свободного места для всяких мелочей. Аудио играет очень хорошо - Константин поставил 4 балла из 5 из-за невысокой громкости. Также регулируется громкость поворотников, что вообще очень круто, потому что иногда они звучат раздражающе громко.

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Замеры разгона с нуля до ста километров в час сильно удивили, потому что заявленные 8,9 секунды оказались сильно лучше. По факту машина с двух педалей (launch control) едет до сотни за 7,7 , а это уже уровень. Самое забавное, что отключение стабилизации не улучшает показатели, а ухудшает, потому что отключается старт с двух педалей и мотор не крутится выше 1300 оборотов, пока вы не отпустите тормоз, а на таких оборотах турбина не раздувается - и старт проваливается. Скорее всего – это какая-то заводская ошибка, потому что обычно все наоборот, и отключение стабилизации прибавляет мощности. В итоге, если хотите стартовать со светофоров, просто катайтесь в обычном спорт-режиме, он работает корректно.

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Задний ряд опциями не удивляет, что обидно за такие деньги. Есть только подогрев кресел и один USB, а вот шторок на стеклах нет даже механических. Места достаточно для двух пассажиров, а вот троим будет сложно.

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По мнению Константина, Arrizo 8 сильно переоценена, потому что 3,5 млн она не стоит. Запрос рынка на седаны такого класса практически отсутствует – именно поэтому все стараются делать кроссоверы, которые очень популярны. Но у машины есть конкретные плюсы: богатый салон, хороший двигатель, красивая внешка. Но все же, Arrizo 8 – это, скорее, машина для такси класса «Комфорт+», потому что для семейного седана в ней не хватает опций.

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YouTube-канал «Лиса Рулит». Ведущая - Елена Лисовская

YouTube-канал «Лиса Рулит»

Елена также начинает обзор со сравнения нового Arrizo 8 со старыми К5 и Camry, которые скоро не смогут ездить в такси из-за устаревания. Внешность Елена находит похожей на те автомобили, которые должна заменить Arrizo 8. Ведущая также обращает внимание, что передняя губа бампера висит очень низко к земле – около 14 сантиметров, поэтому нужно внимательно парковаться. Оптика - качественная, даже в простой модификации, потому что дешевых комплектаций не планируется. Подвеска типичная для таких машин – McPherson спереди и многорычажка сзади. Задняя оптика очень красивая, умеет работать в разных режимах. Фальш-накладки выхлопной системы даже не сквозные, что странно, но этого не видно, если не наклоняться.

YouTube-канал «Лиса Рулит»

Сзади места много – ведущая ростом 175 см в туфлях на каблуках разместилась с комфортом. Сзади есть подогрев кресел – это приятная опция в наших широтах. В целом очень комфортно, элементы салона выглядят дорого, а накладки на аудио-динамики и вовсе скопированы с Mercedes-Benz.

YouTube-канал «Лиса Рулит»

Мотор Елена охарактеризовала как «хороший» из-за мощности 197 л.с. при объеме 1,6 литра. Запас мощности достаточный даже для трассы, что важно для многих пользователей. Расход в смешанном режиме составил чуть больше 8 литров, что тоже приятный показатель. А вот лить 92 бензин, как рекомендует производитель, Елена не советует, и мы с ней согласны. Нельзя лить в турбированные моторы с высокой степенью сжатия низкооктановый бензин — это приведет к снижению мощности, детонациям и падению ресурса, что грозит капиталкой.

YouTube-канал «Лиса Рулит»

Если сесть на переднее кресло, то отличия от Camry будут очень значительные в пользу Arrizo 8. Салон выглядит очень современно, есть большой дисплей и комфортные кресла. Накладки на двери снова напоминают Mercedes-Benz своей стилистикой, и это скорее хорошо, чем плохо. Качество всех элементов хорошее, прикасаться приятно, скрипов нет. Панорама большая, есть люк, который открывается полностью. Строчки в салоне намного лучше, чем в Exeed и других аналогах. Руль с подогревом, как и зеркала заднего вида и даже лобовое стекло. Проверка работоспособности голосового ассистента успеха не принесла – хуже, чем первые помощники в смартфонах десять лет назад. Экран работает быстро, отклик хороший, графика красивая и понятная. При необходимости можно вывести навигацию на экран вместо спидометра и тахометра. Есть круговые камеры хорошего качества, которые показывают еще и окружение вашей машины. Выглядит система очень эффектно – ей хочется пользоваться.

YouTube-канал «Лиса Рулит»

Движение немного дерганое из-за роботизированной коробки передач, которая настроена таким образом, чтобы вы чувствовали переключения. Вроде как это дает ощущение спорта, но при отсутствии необходимо количества лошадиных сил, эта имитация надоедает достаточно быстро и хочется комфорта. Подвеска сбитая, работает хорошо и даже жестковато для замены Camry, зато хорошо поворачивает и держит дорогу.

YouTube-канал «Лиса Рулит»

Общее впечатление таково, что сходство с Camry есть только визуальное, потому что мотор и коробка настроены совсем иначе, а подвеска намного более жесткая. Также другой салон и расположение элементов. Эта машина не хуже, она просто другая и для других водителей, которым не так важен комфорт.

YouTube-канал «Лиса Рулит»

Заключение