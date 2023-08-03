На какие отечественные машины могут пересадить чиновников
Сегодня – 3 августа 2023 года – Президент России Владимир Путин сказал, что все чиновники должны забывать про иномарки и пересаживаться на отечественный транспорт. В условиях сложившегося международного кризиса, такая мера помогла бы сэкономить бюджет страны и помочь отечественному автопрому. К тому же, производители наверняка будут реагировать гораздо быстрее на жалобы чиновников, что поможет росту качества. Мы решили вспомнить, какие автомобили являются подходящими для государственных служащих.
Lada Granta
Lada Granta является одним из самых доступных автомобилей в нашей стране. На сегодняшний день ее можно купить по цене от 700 000 рублей, но если открыть официальных дилеров и посмотреть на хорошие комплектации, то ценник поднимается уже примерно до 950 000 рублей. За эти деньги вам продадут двигатель с объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с. укомплектованный механической коробкой передач. Передняя подвеска – классический Макферсон, а сзади - полунезависимая. Подушки безопасности только спереди, зато есть электроника в виде антипробуксовочной системы и динамического контроля тормозного усилия. В салоне могут разместиться с относительным комфортом три пассажира.
Lada Vesta NG
Lada Vesta NG – уже шаг вперед, по сравнению с «Грантой». Это более современная и дорогая машина, в которой предусмотрены интересные опции, включая большой сенсорный экран, как в иномарках. Стартует «Веста» от 1 239 000 рублей с минимальной комплектации. Но если доплатить за комплектацию Techno, стоимость которой 1 564 900 рублей, то появляются важные боковые подушки безопасности, кожаный руль, розетки USB для заднего ряда, подогревы кресел и лобового стекла, а также много других полезных опций. Двигатели тоже бывают разными: 90 и 106 л.с. С «вестой» уже есть, где размахнуться, соответственно, она более предпочтительна для ежедневного использования.
Lada Aura
А вот уже настоящая машина для чиновника – Lada Aura, которая является люксовой удлиненной Lada Vesta. Эта машина на 25 сантиметров длиннее, внутри - отделка из кожи и отечественного дерева, двигатель уже объемом 1,8 литра, а коробка передач – автоматическая. Также обещается премиальная аудиосистема, столики для работы с документами и многое другое. На текущий момент информации почти нет, потому что был показан один единственный прототип без озвучивания характеристик. К тому же, пока не будет госзаказа, этот автомобиль может вообще не переродиться из концепта в серийник.
Lada Largus
Еще одна интересная машина из семейства «лады» - Largus. Это большой универсал, который может использоваться для перевоза вещей или документов. Его стоимость начинается от 1,3 млн рублей, за самую простую конфигурацию с двигателем мощностью 90 л.с., и доходит до 1,47 млн за топовую версию с хорошим набором опций и двигателем 106 л.с. Есть даже усиленная версия Largus Cross, которая отличается повышенной проходимостью.
Lada Niva Legend
Если окружающие условия требуют повышенной проходимости - Lada Niva Legend к вашим услугам. Нива – автомобиль, который был придуман раньше, чем родилось большинство читателей этой статьи. Она проста и надежна, как автомат Калашникова. Просят за нее от 829 900 рублей, что более, чем скромно. Хорошую версию в исполнении «Black», можно купить за 950 000 рублей. Этот автомобиль будет полностью черным, включая литые диски – стиль! Двигатель объемом 1,7 литра выдает 83 л.с. в паре с механической коробкой передач. Зато, у вас всегда будет невероятная проходимость, которая позволит добираться на службу в любое время года. Также есть электронные помощники и подушки безопасности для водителя и пассажира.
«УАЗ Хантер»
Сложно найти более известный автомобиль отечественного происхождения, чем УАЗ Хантер, или просто «уазик». Это автомобиль из далекого детства, который до сих пор производится и подвергается модификациям. В 2023 году произошло очередное обновление и теперь у нас есть черная версия стоимостью от 1 390 000 рублей. Почему черная? Ну, потому что она черная, целиком, без других цветов на кузове и в салоне. Но вы по-прежнему можете заказать классический темно-зеленый цвет. Этот автомобиль – синоним проходимости и надежности, его можно покупать под любые задачи. Единственное, чего от него ждать не стоит – это комфорта, не для него он создавался.
«УАЗ Буханка»
Буханка – еще одна легенда, которая сразу получилась идеальной. Она не получала апгрейдов безопасности, поэтому подушек нет. Зато, это идеальный автомобиль для выезда в дикую природу большим количеством людей, потому что в салоне может разместиться до семи пассажиров. Также внутри есть столики и даже кресла с регулировками для повышенного комфорта. Стоит такой автомобиль от 1 330 000 рублей.
Aurus Senat
Если хочется отечественного люкса - Aurus Senat как раз подходит на роль российского Rolls-Royce. Это элитный автомобиль максимального класса с невероятными техническими характеристиками. Двигатель объемом 4,4 литра развивает 598 л.с. на полном приводе, что делает автомобиль управляемым даже серьезной зимой. Внутри вас ждет дорогая кожа, премиальное дерево и много электроники. Стоимость - около 38 000 000 рублей. Нужно отметить, что на эти деньги можно купить примерно 25-30 "Вест" в максимальной комплектации. Еще есть такой же автомобиль, но в кузове внедорожника и называется он Komendant. В салоне и под капотом разницу найти практически невозможно, да и по деньгам выходит ровно столько же.
Заключение
В условиях, когда есть необходимость пересадить государственных служащих на отечественные автомобили, очень не хватает автомобилей "Волга", который раньше как раз и использовались для таких целей. Вполне вероятно, что если будет большой государственный заказ, то концерн ГАЗ может возобновить производство народной легенды.