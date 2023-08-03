На какие отечественные машины могут пересадить чиновников

Сегодня – 3 августа 2023 года – Президент России Владимир Путин сказал, что все чиновники должны забывать про иномарки и пересаживаться на отечественный транспорт. В условиях сложившегося международного кризиса, такая мера помогла бы сэкономить бюджет страны и помочь отечественному автопрому. К тому же, производители наверняка будут реагировать гораздо быстрее на жалобы чиновников, что поможет росту качества. Мы решили вспомнить, какие автомобили являются подходящими для государственных служащих.

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Lada Granta

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Lada Granta является одним из самых доступных автомобилей в нашей стране. На сегодняшний день ее можно купить по цене от 700 000 рублей, но если открыть официальных дилеров и посмотреть на хорошие комплектации, то ценник поднимается уже примерно до 950 000 рублей. За эти деньги вам продадут двигатель с объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с. укомплектованный механической коробкой передач. Передняя подвеска – классический Макферсон, а сзади - полунезависимая. Подушки безопасности только спереди, зато есть электроника в виде антипробуксовочной системы и динамического контроля тормозного усилия. В салоне могут разместиться с относительным комфортом три пассажира.

Lada Vesta NG

Lada Vesta NG – уже шаг вперед, по сравнению с «Грантой». Это более современная и дорогая машина, в которой предусмотрены интересные опции, включая большой сенсорный экран, как в иномарках. Стартует «Веста» от 1 239 000 рублей с минимальной комплектации. Но если доплатить за комплектацию Techno, стоимость которой 1 564 900 рублей, то появляются важные боковые подушки безопасности, кожаный руль, розетки USB для заднего ряда, подогревы кресел и лобового стекла, а также много других полезных опций. Двигатели тоже бывают разными: 90 и 106 л.с. С «вестой» уже есть, где размахнуться, соответственно, она более предпочтительна для ежедневного использования.

Lada

Lada Aura

А вот уже настоящая машина для чиновника – Lada Aura, которая является люксовой удлиненной Lada Vesta. Эта машина на 25 сантиметров длиннее, внутри - отделка из кожи и отечественного дерева, двигатель уже объемом 1,8 литра, а коробка передач – автоматическая. Также обещается премиальная аудиосистема, столики для работы с документами и многое другое. На текущий момент информации почти нет, потому что был показан один единственный прототип без озвучивания характеристик. К тому же, пока не будет госзаказа, этот автомобиль может вообще не переродиться из концепта в серийник.

Lada

Lada Largus

Еще одна интересная машина из семейства «лады» - Largus. Это большой универсал, который может использоваться для перевоза вещей или документов. Его стоимость начинается от 1,3 млн рублей, за самую простую конфигурацию с двигателем мощностью 90 л.с., и доходит до 1,47 млн за топовую версию с хорошим набором опций и двигателем 106 л.с. Есть даже усиленная версия Largus Cross, которая отличается повышенной проходимостью.

Lada

Lada Niva Legend

Если окружающие условия требуют повышенной проходимости - Lada Niva Legend к вашим услугам. Нива – автомобиль, который был придуман раньше, чем родилось большинство читателей этой статьи. Она проста и надежна, как автомат Калашникова. Просят за нее от 829 900 рублей, что более, чем скромно. Хорошую версию в исполнении «Black», можно купить за 950 000 рублей. Этот автомобиль будет полностью черным, включая литые диски – стиль! Двигатель объемом 1,7 литра выдает 83 л.с. в паре с механической коробкой передач. Зато, у вас всегда будет невероятная проходимость, которая позволит добираться на службу в любое время года. Также есть электронные помощники и подушки безопасности для водителя и пассажира.

Lada

«УАЗ Хантер»

Сложно найти более известный автомобиль отечественного происхождения, чем УАЗ Хантер, или просто «уазик». Это автомобиль из далекого детства, который до сих пор производится и подвергается модификациям. В 2023 году произошло очередное обновление и теперь у нас есть черная версия стоимостью от 1 390 000 рублей. Почему черная? Ну, потому что она черная, целиком, без других цветов на кузове и в салоне. Но вы по-прежнему можете заказать классический темно-зеленый цвет. Этот автомобиль – синоним проходимости и надежности, его можно покупать под любые задачи. Единственное, чего от него ждать не стоит – это комфорта, не для него он создавался.

Уаз

«УАЗ Буханка»

Буханка – еще одна легенда, которая сразу получилась идеальной. Она не получала апгрейдов безопасности, поэтому подушек нет. Зато, это идеальный автомобиль для выезда в дикую природу большим количеством людей, потому что в салоне может разместиться до семи пассажиров. Также внутри есть столики и даже кресла с регулировками для повышенного комфорта. Стоит такой автомобиль от 1 330 000 рублей.

УАЗ

Aurus Senat

Если хочется отечественного люкса - Aurus Senat как раз подходит на роль российского Rolls-Royce. Это элитный автомобиль максимального класса с невероятными техническими характеристиками. Двигатель объемом 4,4 литра развивает 598 л.с. на полном приводе, что делает автомобиль управляемым даже серьезной зимой. Внутри вас ждет дорогая кожа, премиальное дерево и много электроники. Стоимость - около 38 000 000 рублей. Нужно отметить, что на эти деньги можно купить примерно 25-30 "Вест" в максимальной комплектации. Еще есть такой же автомобиль, но в кузове внедорожника и называется он Komendant. В салоне и под капотом разницу найти практически невозможно, да и по деньгам выходит ровно столько же.

AURUS

Заключение