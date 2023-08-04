Платина, резьба и калильное число: как выбрать свечи зажигания

Мы уже рассказывали о том, как правильно менять свечи зажигания, но не ответили на вопрос, который возникает чуть раньше: как эти свечи выбрать? Что ж, исправляемся.

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Само собой, лучший способ выбрать правильные свечи – это купить те, которые положены автомобилю с завода. В конце концов, в любом интернет-магазине можно подобрать свечи по VIN автомобиля, а крайнем случае – узнать по этому номеру артикул нужных. Но стоит признать, что такой способ подходит не всегда. Во-первых, оригинальные свечи иногда бывают неоправданно дорогими, а во-вторых, оригинальных свечей может не быть вовсе. Или они могут быть, но поддельными. Их и раньше подделывали часто (особенно самых известных мировых брендов), а теперь и подавно. Так что иногда лучше не рыть копытом землю в поиске «фирмы», а купить что-нибудь другое. Главное – подходящее. И вот тут начинают терзать сомнения: можно ли вместо иридиевых свечей поставить медные? А можно купить свечи с другим калильным числом? А можно с одним боковым электродом, а не с двумя?

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Размер имеет значение

Очевидно, что выбор свечи логично начинать с её размера – иначе её просто не получится вкрутить на законное место или, что ещё хуже, вкрутить получится, но она убьёт поршень. Какие параметры нужно заранее проверить? Диаметр, шаг, длину и тип резьбы – обязательно, а размер шестигранника – по желанию. Теперь по порядку.

Теоретически диаметр резьбы может быть очень разным: от 8 до 18 мм. Самая маленькая резьба обычно встречается на свечах мотоциклетных двигателей (чаще всего – 10 мм), а у автомобильных свечей самые распространённые диаметры –14 мм (практически на всех современных моторах) или 18 мм (на более старых). Ну а типовой шаг резьбы – либо 1,25 мм, либо 1,5, причём у 14-миллиметровых свечей шаг обычно первый (обозначается как М14×1,25), у 18-мм – второй (М18×1,5). С этим разобраться несложно, а ошибиться с установкой просто невозможно: не подходящую по диаметру и шагу свечу не получится поставить на место. А про такой параметр, как тип резьбы, которая может быть конической или плоской, можно вообще не думать: он остался в прошлом, и все свечи сейчас выпускают с плоской резьбой. Тем не менее на свечах (в первую очередь отечественных) тип резьбы до сих пор иногда указывают.

А вот с длиной резьбы ошибиться можно. Можно встретить четыре варианта длины резьбовой части: 9,5 мм, 12,7 мм, 19,0 мм и 26,5 мм. На современных машинах чаще остальных применяются 19-миллиметровые свечи, на особо «продвинутых» – 26-миллиметровые. Свечи с короткой резьбой на 12 мм (обычно десятые доли миллиметров просто отбрасывают, не округляя их правильно) практически остались в прошлом: их можно было встретить под капотами отечественных карбюраторных машин. Теоретически тут ошибиться можно, и если вместо 12-миллиметровой свечи поставить другую на 19 мм, то она может встретиться с днищем поршня. На практике так начудить сможет далеко не каждый. Дело в том, что существуют ещё и такие параметры, как размер шестигранника, то есть ключа, которым закручивают свечи, и та самая резьба, о которой говорили в предыдущем абзаце. И обычно все эти параметры связаны между собой. Например, большинство свечей с длиной резьбы 19 мм имеет размер шестигранника 16 мм, так что если ваш свечной ключ внезапно не подошёл к свечам, лучше ещё раз проверить правильность их выбора: это может быть знаком того, что с размером резьбы что-то пошло не так.

С геометрией разобрались: тут выбор ограничен не фантазией и желаниями владельца автомобиля, а исключительно техникой. Перейдём к более сложным вопросам, предполагающим наличие альтернативы при подборе свечей.

Платина, иридий или медь?

Не секрет, что самые крупные и жирные жабы начинают душить при покупке иридиевых или платиновых свечей: их стоимость намного выше, чем обычных медных (медно-никелевых), и всегда возникает тяга сдаться этой самой своей жабе и купить что-нибудь подешевле. Часто останавливает только сомнение: а можно ли ставить медные свечи вместо рекомендованных заводом иридиевых или платиновых? Формулировка ответа будет немного туманной: можно, но не нужно.

На самом деле на один и тот же мотор завод мог ставить и те свечи, и другие. Характерный пример – Ford Focus второго поколения российского производства, в 1,6-литровом моторе которого могли поджигать смесь и иридиевые свечи, и медные. Пример не единственный, но вспоминается сразу хотя бы по одной причине: в какой-то момент эти Фокусы перешли в разряд совсем бюджетных автомобилей (потом, правда, они оттуда вернулись с новыми небюджетными ценниками), и их третьи-четвёртые-пятые владельцы с не слишком высоким достатком не всегда могли понять, зачем им тратиться на дорогие свечи, когда можно поставить более доступные. В итоге иногда ставили, что попало, и ничего – машины ездили дальше.

На самом деле материал электродов влияет исключительно на долговечность свечи, хотя часто нас пытаются убедить, что иридиевые и платиновые свечи экономят нам топливо и повышают мощность двигателя. Отчасти, конечно, оно так и есть, но лишь с ростом пробега. Все новые свечи работают одинаково, но вот с пройденными километрами (и моточасами) медные сдаются быстрее. С ними раньше появляются единичные пропуски зажигания, которые не зажигают Check Engine, но вносят корректировку в работу мотора: кислородные датчики фиксируют изменение состава отработавших газов, ЭБУ меняет состав смеси (обогащает ее, чтобы снизить содержание кислорода в ОГ), что приводит к росту расхода топлива. Ну а пропуски воспламенения приводят к снижению мощности.

И если до пробега в 20-30 тысяч километров разница в работе медных и более дорогих свечей практически не заметна, то потом она становится всё более очевидной – качественные платиновые и иридиевые свечи теряют свои характеристики очень медленно (они могут проработать и 100 тысяч километров), а медные деградируют стремительно. Поэтому их лучше менять раза в три чаще, чем иридиевые или платиновые. Но в целом выбор остаётся за автовладельцем: можно поставить дорогие свечи и забыть про них надолго, а можно выбрать дешёвые медные, но менять их намного чаще. Получится победить жабу – будет и платина, и иридий. Не получится – медь. Первые два-три десятка тысяч километров мотор разницы между ними не увидит.

Дела зазорные и электродные

Экспериментировать с зазором (расстоянием между боковым и центральным электродами свечи) было интересно на карбюраторном моторе. Там вообще любили что-нибудь переделывать: то жиклёры от жигулёвского карбюратора ввинтить в карбюратор Волги, то зазорами между контактами трамблёра побаловаться. Мол, чем больше зазор (причём неважно, где – в свече или в трамблёре), тем мощнее искра, а чем меньше – тем меньше и расход бензина. Оставим в стороне разумность этих технических игр с сексуальной подоплёкой тем, кто их любит и практикует. Сейчас всё это мракобесие свою актуальность утратило: зазор в свече чётко прописан в инструкции по эксплуатации автомобиля вместе с типом установленных свеч, либо в характеристиках самих свеч, и менять его по своему разумению нельзя.

А вот что можно – так это его проверять. Причём первый раз имеет смысл сделать это перед установкой новых свеч, потому что не всегда зазор может соответствовать заводскому. Или он может измениться при транспортировке (если ударить по электроду свечи). Нормальный зазор для большинства свечей легковых машин составляет 0,8-0,9 мм, в этих пределах он и должен быть. Со временем зазор будет увеличиваться из-за выгорания электродов, и на раннем этапе его можно привести в норму, подогнув боковой электрод. Но лучше, конечно, заменить свечи на новые.

Второй ключевой вопрос, связанный с электродами, звучит приблизительно так: а что будет, если вместо положенных производителем свечей с двумя (или даже тремя) боковыми электродами поставить свечу с одним электродом? Это же будет явно дешевле… Вот тут однозначного ответа нет. Разумеется, чем больше электродов, тем надёжнее будет искра, так что если разница в цене не слишком велика, лучше ставить свечу, которую рекомендует завод. Кроме того, иногда свечи с двумя электродами ставили на вполне бюджетные моторы (например, на «реношный» K7M). Почему? Из-за формы камеры сгорания: свеча в ней смещена в сторону, отчего иногда свеча с одним электродом могла стать причиной редких пропусков зажигания (которые водитель мог вообще не замечать). Если же пропуски были заметными, могла помочь повторная установка свечи. Главное – закрутить свечу таким образом, чтобы изменился угол положения в камере сгорания бокового электрода.

В общем-то, многоконтактные свечи – штука неплохая, но не всегда необходимая. По возможности лучше выбирать их, но если денег не хватает, можно поставить хорошие одноконтактные свечи. Это будет в любом случае предпочтительнее, чем ездить с полумёртвыми многоконтактными, которые требовалось заменить ещё тысяч 20 километров назад.

Горячо и холодно

Следующий сложный вопрос – вопрос выбора калильного числа свечи. Если говорить сложным языком, то калильное число указывает на давление, при котором возникает калильное зажигание. Если по-человечески, то калильное число указывает на то, как сильно и как быстро греется рабочая часть свечи. Чем ниже калильное число, тем сильнее греется свеча, поэтому свечи с низким калильным числом называются горячими, а с высоким – холодными. Этот параметр связан с особенностью конструкции свечей – с возможностью отводить тепло через изолятор. Кроме горячих и холодных свечей есть ещё и средние свечи (со средним калильным числом). Что будет, если поставить не подходящие по этому параметру свечи?

Ничего хорошего, увы, не будет. Идеальная температура для работы свечи – около 600-650 градусов. Но в моторе эта температура может колебаться от 400 до почти 900 градусов. В первую очередь это зависит от конструкции мотора: малолитражные и слабые атмосферные моторы греются меньше, высокооборотистые и турбированные – сильнее. В первых моторах используют более горячие свечи. Если поставить холодные, они не будут самоочищаться по причине постоянного недогрева. Свечи быстро обрастут нагаром, появятся пропуски зажигания. А если в горячий турбированный мотор вместо положенных ему холодных свечей поставить горячие, они будут перегреваться, что приведёт к возникновению калильного зажигания. Это гораздо хуже, чем образование нагара, поэтому ставить более горячие свечи не стоит. А вот более холодные попробовать можно, но лишь в некоторых случаях: если мотору предстоит долгая серьёзная нагрузка (например, сложные внедорожные «покатушки» или долгие поездки по скоростным трассам). Но лучше всего, конечно, не экспериментировать и ставить то, что рекомендует производитель автомобиля –так будет надёжнее.

Беда только в том, что единого стандарта для обозначения калильного числа свечи не существует. Есть, конечно, отечественный ГОСТ (8-14 – горячие свечи, 15-20 – средние, больше 20 – холодные), но у всех импортных свечей своё обозначение калильного числа. И, например, что у Bosch будет равно 5, то у Denso – 22 (по нашему ГОСТУ это тоже более 20, то есть, всё это – холодные свечи). Поэтому при выборе свечей по калильному числу надо проверять, что означают эти цифры у конкретного производителя. Эта задача будет посложнее, чем выбрать правильную резьбу, но решить её нужно обязательно: последствия установки свечи с неправильным калильным числом могут быть неприятными.

Когда менять?

Сезонная замена свечей практического смысла не имеет. Особенно бессмысленна установка холодных свечей летом и горячих – зимой. Исправный мотор всё равно прогреется до рабочей температуры, так что издеваться над ним не надо. Хотя и ничего страшного при «сезонной замене» свечей на горячие не произойдёт, если зимой планируются только краткие поездки дом – работа, а зима в регионе суровая. Правда, это единственное исключение, когда есть смысл замены холодных свечей на что-нибудь погорячее – в остальных случаях, как было сказано выше, это опасно для мотора из-за риска возникновения калильного зажигания.

А вот замена свечей по регламенту – это всегда хорошо. Лучше даже менять их чуть чаще, чем советует регламент: и катушки зажигания проживут дольше, и мотору в целом будет легче работать. Медные свечи менять желательно каждые 30-40 тысяч пробега, иридиевые и платиновые – по состоянию (обычно говорят об их ресурсе в 80-100 тысяч, но лучше не затягивать и менять их каждые 70-80 тысяч километров пробега).