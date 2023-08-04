Пикап на базе Toyota Corolla может стать реальностью

Как сообщает Automotive News со ссылкой на надежный источник, близкий к японской компании, такая модель может стать реальностью. Пока проект находится в зачаточном состоянии, и даже если ему дадут зеленый свет, на рынке пикап на базе Сorolla появится не раньше 2027 года. Он будет позиционироваться на ступеньку ниже Hilux и сможет составить конкуренцию Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.
Речь идет о «юте» — популярном в Австралии классе пикапов, построенных на базе легковых автомобилей. Как и у Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, у пикапа семейства Corolla будет несущий кузов и, скорее всего, те же моторы, что и у Сorolla Cross. Как только новость о пикапе Toyota попала в СМИ, независимый художник Клебер Сильва поделился на площадке Behance своим видением того, каким может получиться такой пикап.
За основу он взял изображения Toyota Corolla Cross, которому изменил заднюю часть, увеличив свес — там появилась грузовая платформа и черные матовые дуги, переходящие в рейлинги на крыше. В остальном это все тот же Corolla Cross с пластиковым защитным обвесом «по кругу».
Toyota Corolla Cross — это кроссовер на упрощенном варианте модульной платформы TNGA-C с полузависимой задней подвеской, предназначенной для переднеприводных автомобилей. Модель дебютировала в 2020 году. Она оказалась крупнее C-HR, так что в конкуренты ей записали Hyundai Tucson и Kia Sportage. Кроссовер продается в Таиланде, Австралии, Индии и Бразилии.