Пикап на базе Toyota Corolla может стать реальностью

Как сообщает Automotive News со ссылкой на надежный источник, близкий к японской компании, такая модель может стать реальностью. Пока проект находится в зачаточном состоянии, и даже если ему дадут зеленый свет, на рынке пикап на базе Сorolla появится не раньше 2027 года. Он будет позиционироваться на ступеньку ниже Hilux и сможет составить конкуренцию Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

Речь идет о «юте» — популярном в Австралии классе пикапов, построенных на базе легковых автомобилей. Как и у Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, у пикапа семейства Corolla будет несущий кузов и, скорее всего, те же моторы, что и у Сorolla Cross. Как только новость о пикапе Toyota попала в СМИ, независимый художник Клебер Сильва поделился на площадке Behance своим видением того, каким может получиться такой пикап.

За основу он взял изображения Toyota Corolla Cross, которому изменил заднюю часть, увеличив свес — там появилась грузовая платформа и черные матовые дуги, переходящие в рейлинги на крыше. В остальном это все тот же Corolla Cross с пластиковым защитным обвесом «по кругу».