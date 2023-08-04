Опять подорожали: какие машины больше всех прибавили в цене

С 1 августа 2023 года были повышены ставки за утилизационный сбор, который уплачивается за каждый автомобиль, который был собран в России, или привезен сюда из-за границы. Само собой, повышение налога не может не сказаться на стоимости машин, которые уже подскочили. Также стоит помнить, что ослабевающий рубль тоже помогает росту цен, потому что даже «лады» собираются частично из иностранных комплектующих из дружественных стран.

© Tank

В этой ситуации интересно то, что утилизационный сбор был увеличен только для иномарок, а значит, цены на отечественные машины увеличиваться не должны. Но вроде как российский «Москвич» одним из первых пошел поднимать цены, и очень даже заметно, в отличие от некоторых других брендов. На базовую модификацию с бензиновым мотором ценник подняли на 300 000 рублей, а на электрическую – на 370 000. И это не первое подорожание «Москвича» с момента запуска его в продажу. Скорее всего здесь причина именно в увеличении стоимости доллара, потому что «Москвич» — это перелицованный Jac JS4, а значит, он собирается почти целиком из китайских запчастей. Исходя из этого можно предположить, что это не последнее увеличение цены на отечественный автомобиль, если курс доллара вырастет еще сильнее. Само собой, на другие автомобили цена также может вырасти в будущем, потому что зависимость от доллара никуда не делась.

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А вот китайские Chery Tiggo 4 Pro и 7 Pro Max практически не подорожали. Младшая модель прибавила в стоимости 60 000, а старшая – 50 000 рублей. На фоне отечественного «Москвича» такое можно даже не заметить.

Geely Coolray подорожал с 2 174 990 до 2 204 990 рублей – прибавка всего 30 000, а вот Atlas Pro прибавил 110 000, что уже более заметно. Больше всего набрал Geely Tugella, который стоит теперь 3 899 9900 вместо 3 669 000 рублей.

Geely

Бренд Haval тоже заметно увеличил цены на некоторые машины. Так, популярный Jolion теперь стоит 1 949 000 рублей вместо 1 799 000, а F7 – 2 349 000 вместо 2 299 000.

Wikimedia Coomons

Очень заметно подорожал Tank 500, который и так стоил 5 199 000 рублей за минимальную комплектацию, а теперь за него просят от 6 299 000, таким образом, подорожание составило 1,1 миллиона.

Tank

Также подорожала Lada Niva Legend с 821 900 до 829 000 рублей, но, скорее всего, — это исключительно из-за снижения стоимости рубля, потому что «Нива» тоже использует заграничные компоненты, пусть и в небольшом объеме.

Lada

Компания FAW не отстает от других и тоже плавно увеличивает стоимость своих машин. Самый дешевый Bestune T55 стоил 2 289 000 рублей, теперь же за него просят 2 339 000. Bestune B70 продавался за 2 338 000, а теперь придется отдать 2 378 000. Самый дорогой Bestune T99 стоил 2 950 000, а теперь – ровно 3 млн рублей.

Если исключить из списка Tank 500, то окажется, что машины подорожали не так уж сильно, потому что двигатели до двух литров. Это является особенностью китайских производителей, которые пока не дошли до уровня V6 и V8 в большинстве автомобилей. Буквально единичные модели из поднебесной оснащаются моторами с большим объемом. Это завязано на желании сделать машину подешевле и попасть в массовый рынок, на котором больше всего продаж. К тому же есть подозрение, что китайские производители на самом деле не понимают, зачем вообще нужны такие моторы при отсутствии автобанов без ограничения скорости. А ставка на моторы до двух литров увеличилась лишь на 127 600 рублей, что не так уж и много. А вот Tank 500 подорожал на 585 000 рублей только из-за утилизационного сбора. Но это только половина от общего подорожания, и тут можно предположить, что стоимость увеличилась из-за общего подорожания доллара и удешевления его конкретно в России. Хотя стоит признать, что увеличение цены на 1,1 млн – это критически много для большинства покупателей. Можно сказать, что машина резко перешла в следующий дивизион, не предложив ничего нового.

РИА Новости

Но из списка видно, что подняли цены не все производители, которые представлены на нашем рынке. Тот же Changan не стал менять цены, но можно предположить, что причина кроется в изначально завышенных ценах для нашего региона. Увеличив цену сейчас – они окончательно потеряли бы покупателей. Собираемые в России электрокары Evolute тоже не подорожали, и теперь стоят на 1,5 млн рублей дешевле, чем «Москвеч 3е»

Что еще может подорожать

Подорожать могут абсолютно все машины, потому что на новую поставку уходит определенное количество времени, а значит, после повышения утилизационного сбора и падения рубля, должно пройти несколько недель или даже месяцев. Также необходимо понимать, что если какой-то дилер, торгующий машинами, привезенными по параллельному импорту, не увеличил цену, то он просто торгует старыми машинами, которые могут быть даже 2021- 2022 года производства. Но как только пойдут новые партии, будут и новые цены – это неизбежно.

Заключение