Почему ремонтники отказались от клиентов со своими запчастями

Ремонтники рассказали, почему отказались от клиентов со своими запчастями

С уходом авторитетных иностранных производителей автокомпонентов и запуска системы параллельного импорта на рынок хлынуло огромное количество запчастей, и разобраться в этом многообразии неспециалисту бывает сложно. Всем хочется купить подешевле, но не всегда более дешевая запчасть, даже внешне идентичная продукту известного производителя, таковой является.

Так, например, в сети автосервисов Fit Service отказались от клиентов, которые приезжают со своими запасными частями.

Директор сети Татьяна Овчинникова обосновала причину такого решения. Довольно часто детали, которые приносят клиенты, — это контрафакт. И поскольку сервис дает гарантию и на работы, и на запчасть, приняв такое решение, они себя обезопасили.

По закону, если клиент приехал со своими запасными частями, он подписывает документ о том, что сам несет за это ответственность. Но здесь решили проблему иначе и просто не работают с такими клиентами.

Конечно, если требуется какая-то исключительно редкая деталь, а клиент ее сам нашел, в порядке исключения ему пойдут навстречу. Но такое происходит крайне редко, если у кого-то возникает запрос «помогите найти необходимый агрегат», то, как правило, эту задачу решают.