Audi обновила флагманский электрокар SQ8 e-tron

Компания Audi обнародовала официальные характеристики обновленного электрического кроссовера SQ8 e-tron, который, по сути, является обновленной версией e-tron S.

В прошлом году к названию модели было добавлена приставка Q8, чтобы добавить больше ясности в номенклатуре электромобилей Audi, поскольку компания теперь имеет несколько различных моделей серии e-tron.

Электромобиль приводится в движение электрической трансмиссией в составе трех двигателей — один установлен спереди и два сзади. Суммарно их мощность составляет 496 лошадиных сил. Благодаря системе полного привода quattro SQ8 e-tron может разгоняться с места до 100 км/ч за 4,2 секунды.

Дорестайлинговый e-tron S мог проезжать до 350 км на полном заряде батареи. Обновленный электрический кроссовер имеет на 23% большую емкость батареи – 106 кВт*ч. В результате он может проезжать более 400 км на стандартных 20-дюймовых колесах и 350 км на опционных колесах 22-й размерности.

Интересно, что покупатели обновленных Audi SQ8 e-tron получают два года бесплатной быстрой зарядки, а удобная функция Plug&Charge упрощает оплату сеансов зарядки. Теперь электромобиль может заряжаться от станций мощностью до 170 кВт.