Все, что нужно знать про Land Cruiser Prado 250

Toyota Land Cruiser – это бренд, который плотно ассоциируется с надежностью и возможностью эксплуатировать автомобиль на протяжении десятилетий без особых вложений. История LC Prado началась в далеком 1987 году с выходом первого трехдверного кузова. Тогда это была весьма утилитарная машина, но впоследствии все изменилось, и на базе третьего поколения «прадика» начал выпускаться премиальный Lexus GS, который полностью повторял форму кузова и отличался лишь элементами отделки и материалами. А вот четвертое поколение пробыло с нами четырнадцать лет, в течение которых заметно модифицировалось. Первая версия кузова J150 напоминала дорогой уазик, а сегодня – это большой тачскрин, поддержка Apple CarPlay, автоматические системы при вождении и многое другое. Но пришло время более серьезных изменений, поэтому Toyota выкатила новое поколение Land Cruiser Prado, теперь уже в кузове J250.

© Toyota

Он кардинально отличается от предыдущего. Чисто визуально новинка напоминает американский Hummer H3 угловато-квадратными формами, круглыми фарами спереди и вертикальными фонарями сзади.

YouTube-канал Cars BOOM

Начать рассказ стоит с того, что у нового Prado есть два разных варианта оформления передней части: современный и ретро, который переносит на полвека назад. Самая простая и топовая версии будут с круглыми фарами, которые как раз и относятся к ретро, а средняя – прямоугольные, достаточно современно выглядящие. Смысл такого подхода не очень ясен, особенно привязка к комплектациям. Вполне может получиться так, что кому-то нужна базовая версия, но без отсылок к прошлому. Логичнее было бы сделать вторую «морду» отдельной опцией, чтобы ее могли поставить только те, кому это нужно.

Toyota

Визуально машина будто приехала из 2000-х годов – квадратные формы, обычные ручки и никаких дизайнерских изысков. При этом машина выглядит сбито и по ней видно, что она не китайская. Чувствуется какая-то монументальность и отсутствие тяги к навешиванию рюшечек. Еще чуть больше квадратизма - и получился бы японский «гелентваген».

На удивление, на задней двери нет запасного колеса – оно убрано под заднюю часть кузова. Так что, если решите проколоть колесо далеко от автосервиса или цивилизации, придется ползать под машиной в прямом смысле слова. Для любителей бездорожья есть версия с неокрашенным бампером черного цвета – интересное решение.

Длина новинки составляет внушительные 4,92 метра – большой джип, ничего не скажешь, хотя на фотографиях выглядит меньше. Ширина при этом - 2,13 метра, что означает большое количество места в салоне, потому что машина квадратная и верх кузова практически не заваливается к центру. Дорожный просвет составляет 221 мм, что очень даже неплохо, особенно если учесть короткие свесы спереди и сзади с хорошими углами атаки. Автомобиль явно точился под месилово грязи: анонсировано более ста аксессуаров для «офф-роуда» с дополнительными силовыми элементами. Платформа так и осталась рамной, а жесткость кузова выросла в полтора раза. Это значит, что автомобиль будет еще проще вывешивать и диагоналить на настоящем «офф-роуде».

Toyota

Мощных двигателей на текущий момент не анонсировано, зато есть гибридная система iForce Max, которая включает бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 2,4 литра и автоматическую коробку передач с интегрированным электродвигателем. Суммарная отдача достигает 331 л.с. и 630 Нм крутящего. Учитывая, что это рамный тяжелый внедорожник, мы бы не стали рассчитывать на хорошие динамические показатели.

Помимо гибрида есть бензиновая и дизельная турбочетверки. Мощность бензиновой установки - 281 л.с. и 430 Нм крутящего, а дизельной – 204 л.с. и 500 Нм крутящего. Также есть атмосферный двигатель объемом 2,7 литра мощностью 163 л.с. и 246 Нм крутящего.

Атмосферник – относительно странное решение из-за невероятно малой мощности. Скорее всего, он будет самым надежным агрегатом в линейке из-за простоты, но насколько динамичным будет автомобиль – это вопрос. Более того, с этим двигателем коробка передач будет уже не 8-ступенчатая, а 6-ступенчатая, что также снизит динамические показатели. Стоит ли говорить о том, что привод будет полный, а к нему в довесок идут блокировки всех мостов?

YouTube-канал Cars BOOM

Салон так и остался скромным, и, по ощущениям, он тоже откуда-то из 2000-х годов. Приборная панель – цифровая, но выглядит крайне несовременно и громоздко. Экранчик мультимедии реально маленький, хочется верить, что хотя бы качество и разрешение высокое. В салоне куча физических кнопок – скорее всего, так японцы пытаются показать надежность автомобиля и приверженность традициям марки. Спасибо, мы и так знаем, что Toyota всегда отстает на десятилетие-другое в технологиях, которые применяет в своих машинах.

YouTube-канал Cars BOOM

Багажник большой, а если сложить задние кресла – огромный, да еще и с практически ровным полом. Перепад составляет менее пяти сантиметров, что не является большой проблемой, даже если вы захотите там поспать. За доплату можно получить семиместный вариант, если вы обладаете большой семьей.

YouTube-канал Cars BOOM

За отдельные деньги можно также заказать более качественную мультимедиа в паре с хорошими динамиками. Это нормальная практика, даже у европейских машин в базе стоит простенькая система развлечений с паршивыми динамиками. Также можно докупить электрорегулировку передних кресел, цифровую камеру заднего вида и вентиляцию.

Заключение

Рассказать что-то интересно про эту машину невозможно, потому что она сама по себе достаточно скучная и обывательская. По большому счету — это просто японский «уазик» для лесника. Плюс Toyota не будет конкурировать сама с собой, потому что есть еще и Lexus GS, который как раз покупают те, кто ездить на машине лесника не хочет, но желает нечто подобное по характеристикам. У нас в стране «крузаки» в любых кузовах всегда ценили за надежность, а не набор опций и рюшечек. Эти машины покупают не для того, чтобы кататься на них по клубам, а чтобы ездить там, где волки бегать боятся.