Какой режим работы трансмиссии не стоит подключать в жару

– На мой взгляд, всякие экорежимы – одна из самых бесполезных функций в автомобиле. Помочь они могут в редких случаях и при определенных условиях. Для экономии топлива куда эффективнее перестроить свою манеру вождения – на педаль акселератора давить слабо, разгоняться минимально интенсивно, как можно реже тормозить.