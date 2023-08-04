Какой режим работы трансмиссии не стоит подключать в жару

Неожиданное свойство экорежима. О нем напомнил эксперт «За рулем»
Особенно не рекомендуется подключать экологичный (экономичный) режим работы трансмиссии в жару.
Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:
– Когда при езде на АКП есть смысл переходить на экологично-экономичный режим?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– На мой взгляд, всякие экорежимы – одна из самых бесполезных функций в автомобиле. Помочь они могут в редких случаях и при определенных условиях. Для экономии топлива куда эффективнее перестроить свою манеру вождения – на педаль акселератора давить слабо, разгоняться минимально интенсивно, как можно реже тормозить.
Кстати, у некоторых моделей в экорежиме начинает иначе работать система климат-контроля. В салоне становится душно из-за того, что компрессор кондиционера практически не подключается.