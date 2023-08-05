Эксперты рассказали, чем опасны пригнанные из-за рубежа автомобили

"Возможность оформить каско на машину, ввезенную по параллельному импорту, - очень яркий индикатор того, сможет ли владелец полноценно обслуживать свой автомобиль, используя "родные" расходники и запчасти, - говорит директор Департамента андеррайтинга моторного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Дмитрий Усанов. - Ведь, принимая машину на страхование, компания берет на себя обязательства гарантировать ее восстановительный ремонт в случае каких-либо повреждений. Соответственно, перед запуском программы для той или иной модели страховщик проводит определенные изыскания: узнает, на какие станции техобслуживания можно направить такой автомобиль, где проходили обучение работающие там специалисты, сколько таких станций по стране, какие в них действуют регламенты, насколько они включены в логистическую схему поставки оригинальных запчастей, какая предоставляется гарантия на работу.



Сейчас в нашей стране продаются некоторые модели от таких производителей, как, например, Changan, Dongfeng, GAC, которые никто не застрахует. Например, для довольно привлекательного по цене минивэна с электродвигателем Changan Auchan A600 EV пока нельзя купить полис каско. Это говорит о том, что в России пока просто нет для этой модели СТОА, нет запчастей, нет специалистов по ремонту. И ладно, если речь идет о царапине на бампере, а что делать после серьезного ДТП?"