Эксперты рассказали, чем опасны пригнанные из-за рубежа автомобили
Параллельный импорт, который в условиях санкций помогает удовлетворить спрос россиян на новые автомобили, имеет и оборотную сторону, рассказали "Российской газете" эксперты страховой компании "Росгосстрах" и сервиса проверки и подбора автомобилей "Автокод".
По оценке аналитиков "Открытие Авто" и компании "Автомаркетолог", в первом полугодии 2023 года в Россию по схеме параллельного импорта было завезено 13,7% от общего объема автомобилей, зарегистрированных в этот период. И хотя в таких поставках основная доля приходится на хорошо известные европейские и азиатские марки, ушедшие из России за последние полтора года, встречается и экзотика.
Так, на одном из ведущих маркетплейсов по продаже автомобилей эксперты "Росгосстраха" обнаружили более 80 моделей машин, официально не поставлявшихся в нашу страну. Преимущественно это продукция китайских автопроизводителей, которые пока не решаются на масштабную экспансию в Россию, либо модели, ориентированные на продажу на других рынках и порой отличающиеся от знакомых россиянам аналогов комплектацией или названием.
"При покупке по каналам параллельного импорта новой или подержанной иномарки есть несколько "подводных камней", на которые будущему владельцу стоит обратить внимание, - говорит эксперт компании Автокод Игорь Шагапов. - Во-первых, надо внимательно следить за юридической стороной вопроса и особенно за тем, чтобы продавец имел полномочия вносить изменения в ЭПТС и указать там в качестве собственника приобретаемого авто - покупателя. Особенно, если авто приобретается в кредит.
Во-вторых, стоит проверить готовность работающих в России дилеров понравившейся марки взять на гарантийное обслуживание именно этот автомобиль. Некоторые отказываются делать это под разными предлогами - например, аргументируя тем, что данная модель была произведена не для российского рынка - и тут от собственника потребуется определенная настойчивость и, возможно, готовность вести спор в юридической плоскости.
В-третьих, если речь идет об автомобиле с пробегом, нужно проверить историю его техобслуживания за рубежом, были ли аварии и насколько качественно после них проводился восстановительный ремонт. Тут для большего спокойствия лучше привлечь опытного эксперта".
Также специалисты рекомендуют при выборе модели ориентироваться не только на цену, технические характеристики, оснащение и внешний вид, но и заранее уточнить, сможет ли автомобиль обслуживаться в России по установленным производителем регламентам и можно ли будет его застраховать от ущерба.
"Возможность оформить каско на машину, ввезенную по параллельному импорту, - очень яркий индикатор того, сможет ли владелец полноценно обслуживать свой автомобиль, используя "родные" расходники и запчасти, - говорит директор Департамента андеррайтинга моторного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Дмитрий Усанов. - Ведь, принимая машину на страхование, компания берет на себя обязательства гарантировать ее восстановительный ремонт в случае каких-либо повреждений. Соответственно, перед запуском программы для той или иной модели страховщик проводит определенные изыскания: узнает, на какие станции техобслуживания можно направить такой автомобиль, где проходили обучение работающие там специалисты, сколько таких станций по стране, какие в них действуют регламенты, насколько они включены в логистическую схему поставки оригинальных запчастей, какая предоставляется гарантия на работу.
Сейчас в нашей стране продаются некоторые модели от таких производителей, как, например, Changan, Dongfeng, GAC, которые никто не застрахует. Например, для довольно привлекательного по цене минивэна с электродвигателем Changan Auchan A600 EV пока нельзя купить полис каско. Это говорит о том, что в России пока просто нет для этой модели СТОА, нет запчастей, нет специалистов по ремонту. И ладно, если речь идет о царапине на бампере, а что делать после серьезного ДТП?"
В то же время Дмирий Усанов подчеркнул, что для ряда популярных моделей, не поставлявшихся в нашу страну официально, но ввозимых массово по программам параллельного импорта - таких, например, как Mazda CX-4, - проблем со страхованием по каско сейчас уже нет.
"И вообще мы отмечаем растущую актуальность продукта так называемой "продленной гарантии" или "каско на поломки", так как, привезя даже новый автомобиль, собственник не всегда может рассчитывать на его ремонт за счет автопроизводителя в случае неполадок, - говорит он. - В "Росгосстрахе" мы планируем запустить программу страхования от поломок в ближайшее время. Этот продукт будет обладать клиентской ценностью для покупателей машин и удобным для широкой сети наших партнеров-автодилеров".