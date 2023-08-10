Toyota решила масштабно обновить Land Cruiser 70

Toyota выдает одну новинку за другой. Совсем недавно показали новый Land Cruiser Prado 250, а теперь появилась информация о выпуске рестайлинга старого, но очень популярного Land Cruiser 70. Эта модель выпускается с 1984 года, и в 2024 ей исполнится 40 лет – юбилейный апгрейд. Количество мелких модификаций за долгие годы не сосчитать, но в этот раз Toyota сделала официальное заявление и показала фотографии новинки.

© YouTube/INcar

Кузов автомобиля остался старым, но обвес и оптика полностью изменились. Передняя часть была серьезно переработана и слабо похожа на старый Land Cruiser 70, скорее на новый Prado 250. Фары станут круглыми и полностью светодиодными, решетка радиатора будет в виде ромбообразной сетки, поворотники теперь занятно торчат по бокам, а бампер получил хромированный элемент. Последнее вызывает вопросы, потому что хром в нижней части бампера будет мгновенно уничтожен, но есть вероятность, что это решение - в какой-то особенной комплектации, или же вовсе не доживет до релиза. Хотя стоит учесть, что это решение уже однажды было в Land Cruiser 70, правда, давно. Задние же фонари переехали с кузова на бампер, но остались старыми. По какой причине их не сделали светодиодными – непонятно. Капот теперь горбатый – это связано с появлением новых двигателей в линейке. Фендера на новых фотографиях не покрашены в цвет кузова, что делает их более износостойкими, потому что именно расширители первыми принимают на себя боковые контакты при офф-роуде. Дополняют визуал новые литые диски с большим вылетом, которые делают машину немного шире и добавляют устойчивости.

YouTube/INcar

Салон также получил изменения. Появилась новая приборная панель с интегрированным экраном бортового компьютера диагональю 4,3 дюйма, который может выводить даже навигацию и мультимедию. Головной монитор также изменился и теперь его диагональ составляет 6,7 дюйма. Появилась поддержка Apple CarPlay и AndroidAuto, чего явно не хватало. Обновился руль - он стал больше и на нем появилось много кнопок. Также на центральной консоли появился большой блок с кнопками и разъемами USB Type-C. Все это говорит о том, что мультимедиа в Land Cruiser 70 полностью изменилась, включая внутренние компоненты, которые мы не видим. Теперь это не просто экран с радио, а полноценная система с новыми необходимыми функциями.

YouTube/INcar

Судя по тому, что на фотографиях проскакивает приборная панель с ограничением скорости, новый LC70 получит еще и систему камер и датчиков для считывания дорожных знаков и разметки.

YouTube/INcar

Новый Land Cruiser 70 получит недоступный ранее четырехцилиндровый турбированный двигатель объемом 2,8 литра. Он выдает 201 л.с. и целых 500 Нм крутящего момента – то, что нужно, для такого автомобиля. Работает турбодизель в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Это еще одно хорошее решение, потому что современные восьмиступки – не нужны, не та машина. Здесь важная не скорость, а жесткий привод 4х4, неразрезные мосты, блокировки и понижающие передачи.

YouTube/INcar

Также будет доступен старый дизель V8 объемом 4,5 литра мощностью 202 л.с. и 430 Нм. Обратите внимание, что двигатель объемом 4,5 литра предлагает меньшую тягу, чем 2,8 литра. В чем смысл такого решения – неизвестно, но оно предлагается не только с «автоматом», но и «механикой». Ну и вишенка на торте – гибридная установка на основе четырехцилиндрового турбодизеля, о котором написано выше. Даже страшно себе представить, какой там будет крутящий момент в пике, скорее всего – 700 Нм. Точных данных по этому агрегату пока нет.

Заключение