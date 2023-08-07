Подарок или наследство: как зарегистрировать на себя спорный автомобиль

"За неделю до своей смерти супруга подписала договор дарения мне своей машины. Однако перерегистрировать машину я не успел. Теперь на нее претендует ее сын от первого брака. Надо ли ждать 6 месяцев, чтобы я мог зарегистрировать машину на себя?" - Царегородцев И. В., г. Новосибирск